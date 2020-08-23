Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассчитывает, что Запад не только окажет ей поддержку, но и поможет убедить главу государства Александра Лукашенко, что ему пора уйти в отставку

Французский публицист и философ Бернар-Анри Леви в ходе интервью, которое 23 августа опубликовала газета Le Journal du Dimanche, спросил женщину, чего она ожидает от Запада.

«Поддержки. А также того, что вы поможете нам убедить Лукашенко, что его время вышло, что ему пора уходить», — ответила Светлана Тихановская, занявшая на президентских выборах в Белоруссии второе место. Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL

С Леви, который в 1999 году выступал за бомбардировки Югославии со стороны НАТО, в 2003-м поддерживал «революцию роз» в Грузии, а в 2014-м выступал с речью на Майдане, Тихановская встретилась в Литве, куда уехала сразу после выборов.

В интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов сказал, что появление Леви должно было насторожить тех участников белорусских протестов, потому что это однозначный сигнал, что все эти акции направлены против России.