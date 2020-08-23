По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, есть люди, которые хотят, чтобы в Белоруссии конфликт не решился мирным путём, а перерос в жестокое противостояние, как это было на Украине

Глава внешнеполитического ведомства в ходе выступления на молодёжном форуме «Территория смыслов» выразил уверенность, что белорусский народ сам решит, как ему выходить из сложившейся ситуации.

«Я думаю, что явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны, но одновременно знаем, что не всем это нравится: есть желающие мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, сделать насильственным, спровоцировать кровь, всё перевести на украинский сценарий», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Может снова пролиться кровь». Экс-замглавы КГБ Белоруссии призвал срочно собрать парламент © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Западные страны не признали победу президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах и требуют провести повторное голосование. Более того, европейские политики активно налаживают контакты со Светланой Тихановской, которая баллотировалась на высший государственный пост от оппозиции, а после оглашения результатов выборов сразу уехала в Литву.

«Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе, о реформе Конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен», — добавил Лавров.

17 августа на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко сообщил, что ему предложили уже два варианта новой редакции Конституции, но они мало отличаются от действующей, поэтому он отклонил эти проекты, сейчас идёт работа над третьим. Более того, президент сказал, что в новой версии Основного закона могут появиться положения, предусматривающие перераспределение властных полномочий, и выразил готовность поделиться полномочиями, но не под давлением и не через улицу.