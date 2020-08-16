В субботу 15 августа ряд оппозиционных белорусских СМИ сообщил о том, что к ним в ближайшем будущем могут присоединиться их коллеги из правительственных телеканалов. При этом некоторые Τelegram-каналы даже сообщили о нагрянувших к журналистам силовикам. Однако на деле всё гораздо сложнее

В субботу 15 августа некоторые оппозиционные белорусские Τelegram-каналы и аккаунты в соцсетях сообщили о том, что зданию государственного «Белорусского телевидения» (БТ) стягиваются силовики. На деле речь шла о митинге у здания БТ, куда на встречу с журналистским коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Собравшиеся у здания протестующие скандировали: «Выходи», и кричали, что они не проплачены. Внизу в здании выстроились силовики со щитами.

Тем временем Кочанова и Эйсмонт говорили с журналистским коллективом каналов, у которых назрели вопросы к представителям власти. Кочанова заявляла, что последствия протестов для Белоруссии могут быть губительными.

Посмотрите как Качанова пыталась отвечать на вопросы сотрудников БТ pic.twitter.com/aAQlu2BHdW — Чай з варэннем (@belteanews) August 15, 2020

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Еще во время встречи Кочановой и Эйсмонт с журналистами правительственных телеканалов из здания вышла режиссер телеканала «Беларусь 3» Наталья Бибикова. Она рассказала о деталях встречи, на которой, по ее словам, присутствовало около 40 сотрудников БТ. По словам Бибиковой, они задали Кочановой и Эйсмонт вопрос, «как они могли такое допустить, почему они не показывают правду».

«В ответ льется вода водой, результата не будет от этой встречи. Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет», — заявила Бибикова.

Позже из здания вышел еще один человек, который представился техническим работником. Он также рассказал, что Кочанова заявила недовольным журналистам: «Ваши конкуренты тоже освещают всё однобоко».

И несмотря на то, что к властям Белоруссии в последнее время назрел ряд серьезных вопросов как внутри страны, так и за её пределами, тут с Кочановой сложно не согласиться.

Ложь от оппозиции

К действующим властям Белоруссии за прошедшую неделю накопилось много вопросов. Так, даже лоялисты не верят в результат, с которым на выборах президента победил действующий глава государства — свыше 80%. Вызывает серьезные вопросы и поведение сотрудников правоохранительных органов. Сложно списать на преувеличения оппозиционеров новости об избиениях и издевательствах над задержанными. Кадры, как силовики волокут по асфальту бессознательного журналиста Семёна Пегова, довольно красноречивы. Да и свидетельства других российских журналистов, российских блогеров вроде Антона Лядова, побывавших в Белоруссии за решеткой в эти дни тоже не дают пространства для двойного толкования. Свободу Пегову, свободу репортёрам! Белоруссии придётся объясниться за российских журналистов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но в то же время, не стоит забывать о том, что и оппозиционные ресурсы не до конца честны со своими сторонниками. Некоторые из таких случаев разоблачают, как, к примеру, случай с якобы врачом «Скорой помощи» Сергеем Караваем, который в комментарии российскому «Дождю» рассказал 14 августа о том, что погибших в результате протестов около 30 человек, а не один, как утверждало МВД Белоруссии.

«Девятого — шесть человек погибших, второй день — семь человек погибших, третий день — 21 погибший», — на камеру заявлял Каравай.

Позже оказалось, что это — профессиональный шарлатан и никакой не врач.

«Дождь» извинился перед зрителями. Но к тому времени информация уже прошлась по оппозиционным ресурсам, подлив масла в огонь. При этом некоторые СМИ просто удалили новости о Каравае, не выпустив опровержения.

Хрестоматийным стал случай с популярным Τelegram-каналом Nexta_live, которого решили потроллить, закинув тому информацию о якобы примененном против протестующих российском спецсредстве. «В Минске ОМОН начал использовать новые русские гранаты с газом Жмиль-17», — написали администратору канала.

«На Пушкинскую нужна помощь, использовали гранаты с газом. Под козырьком серийник "Zhmil-17"», — призвал через некоторое время Νexta_live.

Открытка всем пересылающим сообщения от Нексты https://t.co/rnLDsDz56c pic.twitter.com/AEAJotJen3 — карантинный императив (@Zhitnipalzhi) August 11, 2020

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А ведь в исходном сообщении не было ничего о «серийнике», а также название газа было написано по-русски. После того, как о фейке стало известно, запись удалили. Но кэш всё помнит.

Еще одной показательной историей стала информация о том, что протестующие придерживаются ненасильственных методов.

Однако видео МВД Белоруссии, а также другие видео, на которых заметно и применение протестующими «коктейлей Молотова», и умышленные наезды на авто на силовиков, свидетельствуют не в пользу этой версии.

Также можно вспомнить и о другом видео, распространенном Τelegram-канале Νexta, в котором задерживания рассказывала о том, как ей угрожала милиция и о деньгах, которые им платят.

Однако позже на одном из Τelegram-каналов всплыло имя этой девушки. Ее назвали Василисой Голиковой, имеющей проблемы с правоохранительными органами. Позже появились и записи, на которых человек с похожим голосом обсуждает, как атаковать белорусских силовиков.

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А позже появилось еще одно видео, где Голикова раскаивается в своих словах.

Можно также вспомнить о якобы бывшем белорусском силовике, который выбрасывал свою форму в мусорник, но оказался тренером по фитнесу в Германии.

В общем у власти были, казалось бы, сильные козыри для того, чтобы вести информационную борьбу с протестующими. Но она сдала этот фронт.

Дежа-вю

Те, кто пережил Майданы 2004 и 2013-2014 годов на Украине испытывают сегодня чувство дежа-вю, когда читают новости о том, как журналисты уходят с государственных белорусских телеканалов.

«Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь», — заявил, к примеру, 12 августа ведущий канала «Беларусь 1» Евгений Перлин.

На провластные СМИ сегодня оказывается сильное давление. Тот же Telegram-канал Nexta_live призвал травить одну из журналисток, которая критически отозвалась о протестующих и написала, что силовики — тоже люди.

При этом то, что показывают в Белоруссии на телевидении и в СМИ, может вызвать удивление. В те дни, когда вся страна охвачена беспорядками, госСМИ этого словно не замечают. Достаточно зайти на сайт государственного БелТА, чтобы убедиться: протесты в первые дни вообще не замечали. На сайте этого агентства рассказывали о чем угодно, а не о протестах. Время начала Майдана. Когда в Белоруссии начнут свергать власть © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Когда же их заметили, время для контрпропагандистской борьбы было безнадежно упущено: госСМИ в глазах остального населения страны превратились если не в лжецов, то в тех, кто замалчивает неудобную информацию, хотя при умелом и быстром информационном реагировании власть могла бы если не склонить колеблющихся в свою сторону, то хотя бы дать альтернативную картину происходящего.

Вместо этого момент был упущен. И теперь Лукашенко придется несладко. В то же время, рядовым белорусам стоит задуматься: так ли благи намерения тех, кто лгал им. И можно ли на лжи построить что-то хорошее.