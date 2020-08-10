Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, в ближайшее время отношения между странами могут испортиться. Причина - отношение к российским журналистам

В понедельник, 10 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала действия белорусских милиционеров в отношении российских журналистов.

«Сегодня 5 лет в должности Директора ДИП МИД России. Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии. Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа — обязательное условие их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — написала Захарова в Facebook.

Тем временем в Москве готовятся выйти на акцию протеста к белорусскому посольству. Причина — произошедшее с журналистом Семёном Пеговым.

Почему протестуют в Москве

В столице России под зданием белорусского посольства к 18:00 начали стягиваться журналисты. Однако еще до этого времени начались протесты под посольством.

Фотографии задержания Пегова облетели российские СМИ.

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Некоторое время о судьбе Пегова не было никаких известий.

«Я обращаюсь к правоохранителям Белоруссии и лично к президенту Лукашенко. В своей стране вы вольны наводить порядок как вам угодно. Более того, этой ночью множество моих друзей и знакомых болело за вас. Но! Задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, немедленно отпустите Семена Пегова! Прямо сейчас мы должны знать, где находится наш коллега Семен, в каком он состоянии, оказывается ли ему медицинская помощь», — заявила главред МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.

Позже стало известно, где находится Пегов.

«Журналист Семен Пегов находился ночью в камере с корреспондентами Daily Storm Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, но потом его вывели. Пегову пригрозили избиением. Где сейчас Семен, никто не знает», — сообщило издание Daily Storm.

Кроме Пегова и журналистов этого издания задержали еще и журналистов RT. При этом тот же Пегов при задержании потерял сознание. В российском журналистском сообществе такое обращение с коллегами вызвало бурю негодования. Зарубежные СМИ: ситуация в Белоруссии взрывоопасна © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Сейчас вроде бы стало понятно, где держат Семёна. Я очень надеюсь, что сегодня его выпустят. Ведь действительно, как написал Андрей Медведев, «быть репортёром — не преступление». Семён всегда на передовой, он всегда там, где жарко. Это наша работа — быть там, зачастую в самом пекле военных, гражданских событий. И это не повод паковать журналистов, освещающих события, выполняющих свою работу, как каких-то преступников. Сегодня многие из журналистов выйдут на одиночные пикеты к посольству Белоруссии с требованием освободить задержанных коллег и прекратить против них преследования. В 18:00 идём к посольству!» — заявил журналист телеканала «Россия 24» Станислав Бернвальд.

Так российские журналисты решили осудить действия белорусских силовиков и поддержать коллег.

При этом Белоруссии вряд ли удастся списать поведение своих силовиков на запал противостояний с оппозицией. Ведь первые задержания российских журналистов случились тогда, когда никаких противостояний и митингов не было.

Столкновения до столкновений

Днем 9 августа белорусский Telegram-канал Nexta-live опубликовал видео задержания журналистов российского телеканала «Дождь».

На видео было заметно, как корреспондентов «Дождя» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова люди в штатском уложили на асфальт, а затем увезли в неизвестном направлении.

Журналистов «Дождя» Василия Полонского, Владимира Роменского и Николая Антипова задержали в Минске. Видео: Nexta pic.twitter.com/kHiy5TKVhE — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 9, 2020

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Как сообщила российскому телеканалу соратница Светланы Тихановской - Мария Колесникова, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

При этом руководство «Дождя» заявило, что все необходимые документы для подтверждения аккредитации были направлены в Минск еще 15 июня.

«Мы аккредитацию не получили, каждый день нас просили перезванивать попозже… Мы работали в ожидании получения подтверждения аккредитации», — рассказал в комментарии изданию РИА Новости главред «Дождя» Тихон Дзядко.

Позже задержанными занялось российское посольство. А еще некоторое время спустя произошло возмутительное задержание Пегова и других российских журналистов, работавших на освещении белорусских выборов.

Своими непродуманными действиями белорусская власть добьется лишь того, что среди российских журналистов у нее не будет не только сторонников, но и тех, кто хоть отчасти ей симпатизирует. Задержания, подобные задержанию Пегова, должны уйти в прошлое. Сегодня журналисты России объединились в своем требовании: свободу Пегову, свободу русским репортёрам.