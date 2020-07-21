В пятницу, 17 июля, Верховный суд де-факто подтвердил досрочное прекращение полномочий городского головы Черновцов Алексея Каспрука. До выборов городом будет руководить секретарь горсовета Василий Продан

Формально одна из палат Верховного суда (ВС), Кассационный административный суд, отменила решения нижестоящих судов, которыми Алексея Каспрука восстановили в должности. «В Кассационном суде отменили решения судов первой и апелляционной инстанции, которыми черновицкого городского голову восстановили в должности. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции», — сообщили журналистам в пресс-службе этой палаты ВС. Таким образом, до повторного рассмотрения дела в суде первой инстанции отстранение от должности Алексея Каспрука остаётся законным.

Напомню, 26 июля 2018 года депутаты Черновицкого городского совета сняли с должности мэра города Алексея Каспрука. За соответствующее решение проголосовали 29 депутатов, что составляет более двух третей от состава городского совета. В апреле прошлого года Черновицкий окружной административный суд отменил это решение и восстановил Каспрука в должности городского головы. После этого секретарь горсовета Василий Продан подал на него апелляционное заявление, в котором просил суд полностью отменить решение суда первой инстанции. Также апелляцию подал и Каспрук, который не согласился с пунктом судебного решения, в котором было указано, что Продан во время голосования за отставку городского головы не имел конфликта интересов. В ноябре 2019-го Апелляционный суд в Виннице подтвердил решение суда первой инстанции и оставил в должности отстранённого мэра Черновцов Алексея Каспрука. Однако депутаты городского совета с таким исходом дела не согласились и направили кассационную жалобу в Верховный суд, который и вернул разбирательство в его начало. Никакой помощи от коммунистов? Зеленский решил не спасать Черновцы от коронавируса © REUTERS, AP

Сразу же после объявления судебного вердикта прямо перед входом в Кассационный административный суд Алексей Каспрук записал короткое обращение, в котором заявил: «Сегодня Верховный суд Украины не взял на себя ответственность поставить точку в вопросе незаконного прекращения полномочий черновицкого городского головы. Он не удовлетворил жалобы господина Продана и депутатов городского совета, которые просили признать своё решение правильным. В то же время, по ряду причин, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции города Черновцы. Убеждён, что точка в этом вопросе будет поставлена. Справедливость есть, за неё надо бороться. И убежден, что именно общество, а не ряд депутатов должны решать, доверять или не доверять городскому голове, которого выбрали люди».

В комментарии киевскому порталу "Страна.ua" в понедельник, 20 июля, Алексей Каспрук напомнил, что формальной причинной отстранения его от должности стало увольнение одного из главврачей больниц в Черновцах. Тот обжаловал решение через суд и восстановился на работе. «Депутаты считают, что я совершил противозаконное действие. Но пока я с ними судился, я у этого главврача уже выиграл в Верховном суде», — рассказал Каспрук. Всё происходящее мэр Черновцов связывает с тем, что приближаются местные выборы. «Видимо, на Печерских холмах включили «телефонное право». И делу дали новый виток. Верховный суд фактически никакого решения не принял, он отправил дело на повторное рассмотрение. Но по факту это означает, что я отстранен», — подчеркнул Каспрук.

Тем не менее городской голова намерен и дальше судиться. «Осталось три месяца до окончания каденции. Мэра, который может ветировать решения сессии, нет. Депутаты за это время будут дерибанить землю, бюджет, которого нет. Я, конечно, буду судиться. Но тут уже и выборы почти начались. Понятно, что будет сложнее с коммуникацией. Когда ты действующий мэр, тебе проще до людей доносить свою позицию. А во власти сейчас видят, что у них будет админресурс, и они смогут врачей, учителей заставить «правильно» голосовать. Ну, посмотрим», — сказал Каспрук журналистам. Лещенко: Черновцы и Одесса отваливаются от Украины © Facebook/Сергій Лещенко

При этом отставленный мэр с самого начала пытается вставлять палки в колёса исполняющему обязанности городского головы, секретарю Черновицкого горсовета Василию Продану. Каспрук не передал ему печати городского совета и его исполкома лично, как это предусмотрено законом, а отправил для этого своего советника Степана Руденко. Именно последний в понедельник принёс в ратушу Черновцов ключи от кабинета мэра, открыл его и передал печати Продану. Последний, чтобы подстраховаться от обвинений в незаконном получении печатей, вынужден был собрать специальную комиссию. При этом Каспрук троллил Продана в Facebook — мол, не бойтесь брать печати в руки, в городе куча проблем, а вы хороводы водите. Сам отставленный мэр в ратушу прийти отказался — мол, я там сейчас не работаю, и вообще у меня встречи запланированы.

Кроме того, 20 июля Василий Максимюк, лидер фракции «Европейская солидарность» в Черновицком городском совете (единственной, которая поддерживает Каспрука), подал проект решения горсовета об отстранении от должности его секретаря Василия Продана. Депутат не скрывает, что предложение — чисто политическое, чтобы обеспечить в городе «баланс сил» накануне местных выборов. Максимюк подчеркнул, что его фракция сама не претендует на пост секретаря горсовета, а среди возможных кандидатов назвал Виталия Михайлишина, ранее занимашего эту должность и исполнявшего обязанности городского головы Черновцов в 2011-2014 годах. Кстати, тогда Михайлишин был полностью подконтролен Продану, а ныне его называют возможным кандидатом в мэры Черновцов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Сам Василий Продан в понедельник провёл брифинг, на котором заявил: «Мы входим в очередной политический сезон, предвыборную кампанию. Я думаю, что это хороший пиар-ход для Василия Максимюка накануне кампании, но решать должен депутатский корпус. Единственное, что я думаю: не стоит затягивать с этим вопросом до августа месяца. Я буду предлагать Максимюку рассмотреть это предложение как можно скорее. Если секретарь городского совета не имеет поддержки депутатского корпуса, то ему нечего делать в должности. Только если есть поддержка, тогда можно работать слаженным сообществом».

На вопрос журналистов, кого партия «Рідне місто» («Родной город», её выдвиженцем является сам Продан) предложит в качестве кандидата в мэры Черновцов, секретарь горсовета ответил: «Когда начнется процесс предвыборной гонки, тогда и будем определяться, кого будем выдвигать на должность городского головы. Кто пользуется наибольшей поддержкой, того и выберем кандидатом».

Сам же брифинг был в основном посвящён ремонту дорог в Черновцах. В частности, Василий Продан пообещал до конца недели завершить асфальтирование улицы Русской — одной из главных магистралей города. Поскольку тут находится троллейбусное депо, без открытия этой улицы невозможно возобновление работы электротранспорта в Черновцах, чего заждались жители города и что тоже пообещал сделать и.о. мэра. В целом Продан пытался соответствовать своему образу «крепкого хозяйственника» — противопоставляя себя «политику» Каспруку.

Как отметил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру черновицкий политолог Святослав Вышинский, хотя решение Верховного суда стало неожиданностью для всех политических игроков в Черновцах, тем не менее, оно отлично вкладывается в канву избирательного процесса и будет использовано обеими группировками. «Для мэра Черновцов это прекрасный повод разыграть карту «политических преследований», а заодно избежать ответственности за провалы в управлении городом и скрыться со сцены в тот момент, когда в него должны были полететь гнилые помидоры. Для оппозиционного к отстранённому мэру депутатского большинства в городском совете — это удачная возможность продемонстрировать свою эффективность на деле. Благо «Рідне місто» это умеет, и за три месяца действительно закатает город свежим асфальтом», — уверен эксперт. Святослав Вышинский: Последние полгода Украина не выходит из состояния шторма © Facebook, Філософ Вишинський

Стоит отметить, что для начала избирательной кампании в Черновцах, в перипетиях которой издание Украина.ру подробно разбиралось на минувшей неделе, решения Верховной Рады о назначении очередных местных выборов недостаточно. Дело в том, что в ходе «децентрализации» было принято решение о создании новой объединённой территориальной общины — Черновицкой городской, с присоединением к Черновцам пригородного села Чорновка (там находится городская мусорная свалка). А во вновь созданных общинах первые выборы назначает Центральная избирательная комиссия Украины. Ещё в феврале 2020 года ЦИК приняла решение, что в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются на дату очередных местных выборов. Однако теперь необходимо отдельное постановление о проведении таких выборов в конкретных территориальных общинах.