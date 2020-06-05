Власти США продолжают двигаться к своей цели - остановить строительство газопровода из России в Европу. Но Берлин, похоже, не намерен больше терпеть экспансию США в европейской энергетике и готов применить ограничительные меры против самих американцев

В четверг, 4 июня, на рассмотрение Сената США был внесен законопроект, предусматривающий, что санкции, введённые США ранее в отношении «Северного потока — 2», будут распространены на все суда, участвующие в прокладке труб для реализации проекта; компании, которые обеспечивают страховку судов, их техническое оборудование, а также установку на них специального оборудования; любую специализированную организацию, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства.

Документ разработали сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин и сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, ставший автором санкций, введённых в конце 2019 года, из-за которых швейцарская компания Allseas отозвала свои судна-трубоукладчики, тем самым отодвинув сроки запуска газопровода. «Атака на газопровод — это как военное нападение на страну». Эксперты о действиях США по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Обе партии и обе палаты Конгресса согласны с тем, что проект России «Северный поток — 2» представляет серьёзную угрозу американской национальной безопасности, и потому нужно воспрепятствовать его реализации. Этот законопроект раз и навсегда разъяснит, что все, кто так или иначе задействован в прокладке газопровода, столкнутся с мощными и немедленными американскими санкциями», — сказал Круз.

Его заявление прокомментировал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв: «Вызывает изумление степень наглости инициатора законопроекта сенатора Теда Круза, который назвал газопровод «критической угрозой национальной безопасности США». Где Балтика и где США? Причём здесь национальная безопасность Штатов? Если только не понимать под этим коммерческие интересы США».

В свою очередь, Шахин сказала, что новые санкции важны, чтобы «Россия не смогла распространить своё пагубное влияние на Европу, «Северный поток — 2» угрожает Украине, европейской энергетической независимости и даёт России рычаг для давления на союзников США». На эти слова с радостью откликнулись в Киеве. «Нафтогаз» в сообщении на своём сайте поблагодарил американских сенаторов за усилия остановить реализацию проекта «Газпрома».

Оператор газопровода Nord Stream 2 уже анализирует возможные последствия для строительства в случае введения новых ограничений. Официальный представитель компании Йенс Мюллер подчеркнул, что подобные действия со стороны Вашингтона демонстрируют пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе, которым придётся платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен.

«Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по миллиарду евро каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы ещё более тысячи компаний из 25 стран», — заявил он.

О подорожании газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза в случае препятствования строительству «Северного потока — 2» предупреждал и глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря 19 мая.

Германия негодует

То, что канцлер ФРГ Ангела Меркель категорически не разделяет позицию президента США Дональда Трампа относительно «Северного потока — 2» ни для кого давно не секрет. Чем сильнее Вашингтон закручивает гайки проекту, тем больше недовольство Берлина, и немецкие власти уже готовы перейти к решительным действиям против традиционного союзника.

«Поступок США в этом вопросе больше нельзя расценивать как дружественный акт, он представляет собой нарушение суверенитета Германии и ЕС. Если это, наконец, не прекратится, мы должны будем обдумать серьёзные меры, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США», — предупредил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Похоже, в Германии начинают осознавать, что пора взять все вопросы, напрямую связанные с национальными интересами, в собственные руки и никого к ним не допускать. Отвечая на вопрос о новых санкциях в отношении «Северного потока-2», официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер на брифинге заявила: «Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна — мы отвергаем их». В свою очередь, эксперт по вопросам экономической политики фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Бернд Вестфаль в интервью газете Handelsblatt подчеркнул, ФРГ обладает суверенитетом в том, что касается регулирования снабжения природным газом, а энергетическая политика страны решается в Берлине или Брюсселе, но не в Вашингтоне, и американская политика не должна вмешиваться в решения по энергетическим вопросам.

Недовольны наглостью американцев члены правящей коалиции Германии. По словам официального представителя фракции «Свободная демократическая партия» в Бундестаге по вопросам энергетики Мартина Нойманна, геополитическая составляющая проекта не должна затрагивать вопрос об обеспечении устойчивого и функционирующего энергетического рынка, а трубопровод «Северный поток — 2» — часть этого проекта, и он способствует обеспечению постоянного спроса на газ в Европе. Политолог Баширов: Диверсия на «Северном потоке-2» будет означать войну всему Евросоюзу © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Законопроект о продлении санкций против проекта трубопровода «Северный поток — 2» ещё раз показывает, насколько непредсказуема политика Соединённых Штатов при президенте Дональде Трампе. Такие отдельные акции, которые частично содержат враждебные намерения в отношении крупных европейских проектов, будут то и дело наносить ущерб германо-американским отношениям», — заявил политик.

Он уверен, что даже если федеральное правительство допустило ошибки при реализации и планировании «Северного потока — 2», компании, участвующие в проекте, включая ответственных за страхование судов, используемых для завершения строительства, должны иметь политическую поддержку.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в крупнейшей оппозиционной структуре страны.

Член международного комитета Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил: «Поведение нашего трансатлантического партнёра в отношении «Северного потока — 2» символизирует общие отношения между Германией, Европой и США. Многочисленные дискуссии между коллегами из Бундестага и американского парламента показывают, что там, похоже, нет понимания, что энергетическая безопасность является очень большой и важной темой в Германии и Европе. Аргумент, неоднократно выдвигаемый США о том, что российский газ приведет Европу ко всё большей зависимости от России, некорректен. Скорее наоборот: Россия зависит от продажи своей продукции. Европа является важным рынком сбыта для российской продукции. И я думаю, что именно этот факт в первую очередь объясняет санкционную политику США. Есть желание ослабить Россию, независимо от ущерба, который Европа понесла бы в результате. Мы не должны участвовать в этом».

Его коллега официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по энергетике Штеффен Котре обратил внимание на тот факт, что партия на протяжении месяцев призывает правительство ФРГ активно противостоять этой политике США, однако Ангела Меркель заявила, что она будет обсуждать двухсторонние вопросы с американскими партнёрами, но, по мнению депутата, эти разговоры ни к чему не ведут.

«Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность. Со стороны правительства ФРГ безответственно допускать подобное. Берлину нужно обдумать встречные меры вплоть до встречных санкций, так как это просто неприемлемо, чтобы одна нация предписывала другой нации, как строить двухсторонние экономические проекты», — заявил он.

Как бы ни старались США политизировать «Северный поток — 2», это прежде всего коммерческий проект, о чём постоянно напоминают не только российские власти, но и немецкие, поэтому за ходом его реализации пристально следит и бизнес. В заявлении, опубликованном 5 июня, председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес подчеркнул, что газопровод не угрожает европейской энергобезопасности, но обеспечит за счёт дополнительных объёмов газа то, что цены на электроэнергию останутся на стабильном уровне и ЕС сможет быстрее достигнуть своих климатических целей. По его словам, в США уже много лет утверждают, что Германия попадает в зависимость от России из-за энергетических отношений, но доказательства этому нет и по сей день.

«Политические аргументы, которые приводят представители США против проекта «Северный поток — 2», имеют очень много общего с фейковыми новостями и мало — с реальностью. Даже если будут введены санкции, мы исходим из того, что проект, на финансирование которого западноевропейские компании уже потратили более €5 млрд, должен быть завершён», — уверен он.

По мнению Хермеса, планы американских сенаторов — это прямая угроза правовой безопасности в ЕС, и они могут привести к санкциям США против десятка немецких и европейских компаний, а законопроект, внесённый накануне на рассмотрение Сената, грозит привести к большим разногласиям в трансатлантических отношениях.

Тем не менее, немецкий политолог Александр Рар уверен, что Берлин, хоть и понимает, что если сдастся в этом вопросе американцам, то США и дальше будет безжалостно их шантажировать, в конечном итоге не пойдёт на жёсткий ответ Вашингтону, потому что во внутриполитических кругах есть противники проекта — и в правящем Христианско-демократическом союзе, и среди зелёных.

«Проблема в том, что немцев в споре с США по «Северному потоку — 2» в Европе фактически никто не поддерживает, даже Австрия, сильно заинтересованная в проекте, боится ссориться с Вашингтоном. Поляки и прибалты вообще играют на стороне американцев. Поэтому и в Берлине, и в ЕС, полагаю, битва впереди очень серьёзная, и, как говорится, без крупных синяков не обойтись», — добавил он.

Как американские санкции отразятся на строительстве «Северного потока — 2»

На сегодняшний день проект реализован на 94%, и в России не сомневаются, что завершат строительство в начале 2021 года собственными силами. «Газпром» продал судно, которое должно достраивать «Северный поток-2» © Газпром флот

«Готовность проекта сейчас высокая, и не вижу проблем с его завершением. Штормовая обстановка в зоне достройки как раз спокойная, сейчас сезон штилей, когда можно беспрепятственно строить. Почему достройки-то и не было некоторое время — потому что на Балтике штормы утихают только к середине весны, а это не позволяет эффективно укладывать трубу, а сейчас самое время. Те же самые западные агентства анонсируют скорое начало финальной фазы реализации «Северного потока — 2». Это в принципе и побуждает маневры «Академика Черского» в районе берегов Германии. Это и побуждает американцев к каким-то новым пакетам санкций. Но тут изощряться сложно, потому они и применяют санкции к страховщикам и к уже вторичным компаниям, которые косвенно причастны к проекту. Это не может в фатальном смысле остановить строительство», — заявил в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического управления «Фонда национальной энергетической безопасности» Александр Пасечник.

Член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк считает, что американцы прекрасно понимают, что качественный и недорогой российский газ нужен европейцам, и что пытаться выдавливать Россию с энергетического рынка Европы они могут только шантажом и другими методами недобросовестной конкуренции. Чувствуя опасность потери контроля за ситуацией, говорит парламентарий, Вашингтон оказывает грубейшее давление на европейские страны, и в какой-то момент старому свету придётся сделать выбор между собственными национальными интересами и плясками под дудку американского капитала.

Но каков будет этот выбор, в чью пользу, мы доподлинно, конечно, пока не знаем.