В пятницу, 5 июня, стало известно о новых санкциях против "Северного потока-2" (СП-2), которые ввели США. Руководитель аналитического управления «Фонда национальной энергетической безопасности» Александр Пасечник утверждает, что они не помешают строительству газопровода

«Северный поток – 2»: вокруг газопровода кипят страсти, США грозят санкциями «Газпрому» © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

Также предполагается и возможность введения санкций в отношении фирм, которые предоставляют услуги по испытаниям, инспекции или сертификации для участников строительства.

- Александр, как вы считаете, будет ли этот закон в итоге принят?

— Все зависит от того, как долго будет работать американская бюрократия. В целом США настроены принять эти санкции, но они в любом случае не будут фатальными для проекта. Проект удастся завершить, причем есть известный горизонт, не позднее первого квартала 2021 года.

Так что пока сохраняется дата завершения достройки магистрали. Как на ней отразятся санкции? Естественно, что будут какие-то ответы в юридическом плане. Но в любом случае их еще надо будет изучать.

- Какова будет позиция Европы? Ведь европейские государства должны быть заинтересованы в реализации проекта.

— По крайней мере западные агентства фиксировали, что в телефонном разговоре Трампа и Меркель были прения. Предположительно, это касалось как раз полярности позиций по «Северному потоку». Американцы давят на немцев, а немцы настроены продолжать поддерживать проект и закончить эту эпопею.

Готовность проекта сейчас высокая, и не вижу проблем с его завершением. Штормовая обстановка в зоне достройки как раз спокойная, сейчас сезон штилей, когда можно беспрепятственно строить.

Почему достройки-то и не было некоторое время — потому что на Балтике штормы утихают только к середине весны, а это не позволяет эффективно укладывать трубу. А сейчас самое время. Те же самые западные агентства анонсируют скорое начало финальной фазы реализации «Северного потока — 2».

Это в принципе и побуждает маневры «Академика Черского» в районе берегов Германии. Это и побуждает американцев к каким-то новым пакетам санкций. Но тут изощряться сложно, потому они и применяют санкции к страховщикам и к уже вторичным компаниям, которые косвенно причастны к проекту. Это не может в фатальном смысле остановить строительство.

- Если санкции будут приняты, можно ли точно оценить, на какой период времени они задержат строительство?

— Я думаю, что той даты, которая была озвучена, хватит с заделом — первый квартал 2021 года или ранее. В принципе я не вижу здесь каких-либо факторов, которые могут еще дальше отодвинуть сроки сдачи стройки.

- Уточните еще, пожалуйста, за счет чего мы можем достроить проект самостоятельно, если новые санкции будут введены и европейские компании откажутся с нами сотрудничать?

— У нас есть вот это самое судно-укладчик «Академик Черский». Он не раз назывался тем кораблем, который может достроить проект. Есть еще вспомогательные суда, но уточнений по ним нет. Одним словом, техника готова, и для старта укладки сейчас проблем нет. Спутниковые снимки фиксировали, что трубные секции на немецких причалах готовы к погрузке. Так что в этом смысле все к старту готово.