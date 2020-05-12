Существуют опасения, что осенью в США вторая волна COVID-19 может совпасть с пиком сезона гриппа 2020-2021 годов

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в США увеличилось до 1,38 млн. Страна продолжает лидировать по количеству заболевших. В общей сложности в США сделано почти 9 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Неделю назад американский президент Дональд Трамп заявил, что от COVID-19 в США могут умереть до 100 000 человек, что значительно больше по сравнению с его предыдущим прогнозом.

Самым ранним погибшим от COVID-19 считался 58-летний мужчина близ Сиэтла, о смерти которого было объявлено в феврале.

Но 22 апреля официальные лица в Калифорнии объявили, что анализ тканей двух человек, умерших в начале февраля в округе Санта-Клара, дали положительный результат на коронавирус. Это означает, что эпидемия, возможно, началась в США на несколько недель раньше, чем предполагалось.

При этом критически настроенные наблюдатели отмечают, что во время масштабных катастроф для любого правительства проверкой является его способность гарантировать права наиболее уязвимых групп. Прежде всего право на жизнь. Лавров рассказал о помощи от США в борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк

Однако на днях главный редактор одного из американских СМИ задал нелепый вопрос: имеют ли право пожилые американцы в условиях эпидемии жить дольше, чем ожидаемая продолжительность жизни?

«Смерть от коронавируса 81-летнего пожилого человека и 30-летнего человека — это разные понятия… 81-летняя бабушка умерла в доме престарелых, это очень печально, но ожидаемая продолжительность жизни в США 80 лет», — заявил главный редактор информационного сайта Daily Wire Бен Шапиро.

Он намекнул, что пожилых американцев в этом возрасте «можно не лечить». Его заявление подверглось резкой критике в социальных сетях.

Сегодня, при развитой науке и медицине, неужели мир должен руководствоваться «естественным отбором» по теории Дарвина в вопросах спасения и лечения пожилых людей, задаются вопрос читатели.

Учитывая стремление Белого дома как можно скорее восстановить производство и перезапустить экономику, от подобных заявлений людей бросает в дрожь. Западные СМИ: Расовые противоречия в США и «научиться понимать, как действует смерть» © REUTERS, Eduardo Munoz

Однако печальные цифры и факты подтверждают сказанное выше. Издание USA Today проанализировало данные правительства: в многочисленных домах престарелых уже более 16 тысяч пациентов и сотрудников умерли от коронавируса.

Только в штате Нью-Йорк число умерших пациентов и людей, связанных с домами престарелых и структурами по уходу за пожилыми, достигло как минимум почти пяти тысяч. В одном таком учреждении умер 71 человек.

В конце апреля в журнале The Atlantic была опубликована статья под названием «Мы убиваем наших стариков». Там указывается на две причины, согласно которым США толкают пожилых людей и представителей уязвимых групп населения к смерти.

Во-первых, структурные недостатки учреждений по длительному уходу за пожилыми людьми, а именно недостаток инвестиций, небольшое число работников и низкая заработная плата.

Во-вторых, реакция американских властей по отношению к вирусу: источником вспышки в США был дом престарелых в Сиэтле, где 40 пожилых людей умерли от коронавируса. Однако даже после этого чиновники не уделили приоритетного внимания тестированию и комплексному уходу за персоналом и работниками подобных учреждений. Коронавирус вернулся в Ухань © REUTERS, Aly Song

Джим Райт, директор одного из домов престарелых в штате Вирджиния, прямо заявил: «Мы сейчас действительно убиваем стариков, потому что нам не хватает финансовых ресурсов». По его словам, именно муниципальные дома для престарелых являются местами, где вирус особенно активен.

Судя по всему, в США самым важным правом человека является не право на жизнь, а право зарабатывать деньги. Считающаяся супердержавой страна не может позволить себе «спасать» пожилых сограждан из-за нехватки средств, а известный в интернет-пространстве блогер поговаривает об «отказе лечить престарелых людей».

Тем временем эпидемиологи и чиновники системы здравоохранения США готовятся к новому всплеску случаев заражения в конце этого года.

Существуют опасения, что в США вторая волна COVID-19 может совпасть с пиком сезона гриппа 2020-2021 годов, спровоцировав приток в больницы пациентов, остро нуждающихся в искусственной поддержке дыхания. Эти опасения оправданны, судя по тому, что известно о коронавирусах и гриппе. В обоих случаях количество инфицированных начинает расти в ноябре и достигает пика в декабре, январе или феврале, прежде чем пойти на спад уже ближе к апрелю. Немецкий эксперт Рар сказал, как пандемия вынудила Германию дать отпор США © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Ученые понимают модель эпидемии гриппа намного лучше, чем вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной болезни COVID-19. Штаммы гриппа каждый год варьируются по уровню заразности и тяжести. В некоторые годы количество умерших от гриппа в США может быть низким — около 12 тысяч.

Однако зимой 2017-18 годов появился особенно летальный штамм, который вызвал смерть примерно 80 тысяч американцев. Это был самый высокий показатель за последние 40 лет.

Тогда в январе 2018 года больницы оказались переполненными, неотложные отделения отказывались принимать больных, прибывавших на машинах скорой помощи.Медицинские центры вводили меры, которые сегодня американцам кажутся уже привычными: мобильные пункты приёма больных на парковках, ограничения посещений друзьями и членами семей, отмена плановых хирургических операций.

США вступили в фазу «перехода к величию» - Трамп © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

По мере того, как в американских городах смягчается карантин и модели поведения становятся более свободными, медики и страна в целом неизбежно столкнутся с крайне неприятными последствиями.

Часть специалистов ожидают, что, когда наступит октябрь, США окажутся на пороге нового смертельного раунда COVID-19. А если на страну обрушится еще и волна заражений гриппом, то результаты могут стать непредсказуемыми.

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