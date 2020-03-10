В конце февраля минуло полгода с начала работы Верховной Рады, избранной на волне триумфальной победы Владимира Зеленского. Как изменились за это время настроения избирателей, показали проведённые в феврале социологические опросы

Однако в их публикациях есть недостаток. Так, Украина состоит из разнородных в политической ориентации регионов. Но если можно легко сравнить нынешние рейтинги политических сил с их результатом на выборах, то делать такое сравнение по регионам затруднительно.

Центр Разумкова в своем февральском исследовании вообще не дает данных о региональной поддержке политических партий. КМИС же даёт, однако проблема в том, что результат выборов-2019 известен с сайта ЦИК лишь в масштабах всей страны, отдельных областей и отдельных округов. Там нет данных о том, какой процент имела та или иная партия в каждом из четырех регионов, на которые этот социологический центр делит страну (Восток, Юг, Центр и Запад).

Впрочем, пользуясь материалами ЦИК, эти цифры можно получить самостоятельно. Работа эта весьма кропотливая, но не такая уж сложная. Зато в результате можно куда лучше увидеть тенденции настроений электората.

Юго-Восток разочаровывается во власти

Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Наиболее негативные тенденции у президентской силы на Востоке (Донецкая, Луганская и Харьковская области), где она потеряла каждого пятого избирателя, а её поддержка снизилась с 41,1% до 32,7%. На Юге (Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Николаевская и Херсонская области) у партии дела немногим лучше: потерян почти каждый седьмой сторонник, а рейтинг с 51,6% снизился до 44,5%.

В центральных регионах (Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и Киев) число приверженцев президентской партии сократилось не так заметно — с 45,3% до 42,0%. На Западе же (7 областей, вошедших в состав Украины в период Второй мировой войны) позиции «Слуг народа» даже улучшились, правда, в рамках статистической погрешности, с 33,9% до 34,2%.

Таким образом, очевидно, что наибольшее разочарование во власти испытывают русскоязычные регионы. Это можно связывать с разочарованием избирателей из-за отсутствия изменений и в отношении Донбасса, и в сфере гуманитарной политики. То есть в вопросах, где в отличие от экономики изменения могут проявиться сразу, так как для них требуется лишь одна политическая воля. На Западе же (а в немалой степени и в Центре) отсутствие подобных изменений как раз развеивало страхи по поводу новой власти, которые распространяли и радикалы, и команда Порошенко. Это не дало прироста популярности, но позволило стабилизировать поддержку.

То, что отток юго-восточных избирателей порожден именно этими причинами, показывает результат «Оппозиционной платформы — За жизнь» в этих регионах. Именно ОПЗЖ больше всего выиграла от потерь «Слуг народа». На востоке партия по сравнению с выборами прибавила 6,2% и с 38,6% вышла на первое место. На Юге она нарастила электорат более чем на четверть — с 19,1% до 24,0%. Этот прирост не только следствие того, что ряд юго-восточных избирателей голосовали за «Слуг народа» как за партию мира, а теперь закономерно стали разочаровываться.

Своим успехом на выборах ОПЗЖ застолбила роль лидера среди русскоязычных политических сил, и к ней отходят симпатии некоторых избирателей, голосовавших за «Оппоблок» и «Партию Шария». Обе партии остаются за 5%-ным барьером. При этом они суммарно потеряли 1,0% на Юге и 2,7% на Востоке. Большая часть данных потерь приходится именно на партию блогера-эмигранта, тогда как «Оппоблок» олигарха Ахметова потерял меньше 1,0% в каждом макрорегионе.

Что помогает Порошенко?

Рейтинг ОПЗЖ по стране (15,6%) на 2,5% превышает результат партии на выборах. Но наибольший прирост у «Европейской солидарности» экс-президента Порошенко: с 8,1% до 10,8%. Это проще всего объяснить тем, что к ней перешли избиратели «Голоса», у которого наибольший провал в рейтингах: с 5,8% до 0,9%. Ведь обе партии занимают близкую позицию в Раде и на выборах опирались прежде всего на галицкий электорат.

Однако данные опроса по регионам показывают, что эта гипотеза верна лишь отчасти. Так, в трех восточных областях, где «Голос» в июле набрал 2,0%, опрос не зафиксировал вообще ни одного сторонника партии. Могло ли такое быть? Поскольку выборы проходят только на подконтрольной Киеву территории, доля этих регионов в общем числе избирателей составляет 14,5%. Следовательно, в числе 2038 опрошенных КМИС в ходе последнего исследования должно было оказаться 290-300 жителей этих областей. Но из них 41% составили не желающие голосовать, не определившиеся и намеренные испортить бюллетень. Следовательно, определившихся было 171-177 человек, и в их числе не оказалось ни одного сторонника «Голоса», а при наличии хотя бы одного рейтинг партии здесь составил бы 0,6%. Во всех других регионах число определившихся в выборке превышало 300 человек, а чем меньше выборка, тем больше погрешность.

Поэтому к данным по Востоку надо отнестись с большей осторожностью.

Впрочем, из опроса видно, что поддержка партии Святослава Вакарчука в сравнении с выборами везде уменьшилась в разы — на Западе с 13,1% до 1,7%, в Центре с 4,8% до 0,9%, на Юге с 2,3% до 0,7%..

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Феномен такого прироста, видимо, частично объясняется тем, что именно Центр был базовым регионом другой партии прошлой власти «Украинской стратегии Гройсмана». Там она имела на выборах 3,6%, то есть в 2,5 раза больше, чем на остальной территории страны. Сейчас же ее рейтинг упал везде, а в центральном регионе до 1,7%. Но также, видимо, именно в Центре ЕС достается и большая часть электората Вакарчука.

О непроходных, чей рейтинг вырос везде

А вот на Западе избиратели «Голоса» в немалом числе уходят к другим националистическим партиям. Так, поддержка «Свободы» увеличилась здесь более чем в полтора раза (с 4,9% до 7,7%), а «Гражданской позиции» более чем втрое (с 1,8% до 5,8%). Обе политические силы по сравнению с выборами прибавили практически во всех регионах, единственное исключение — это сохранение (но не уменьшение) партией Гриценко рейтинга на Востоке. Однако там они везде далеко от 5%-ного барьера, а в целом по стране имеют скромный рейтинг — 3,4% у «Свободы» и 2,5% у «Гражданской позиции».

Еще одной партией, прибавившей во всех регионах в сравнении с выборами, оказывается «Сила и Честь». Но на Западе и в Центре прирост поддержки минимален, соответственно 0,1% и 0,4%, что дает партии рейтинги соответственно в 4,0%, и 5,5%. А вот на Юге ее поддержка выросла в 1,5 раза — с 2,7% до 4,2%, на Востоке же достигла 4,9%, что на 3,0% превышает результат партии на выборах. И все это на фоне полного отсутствия заметных действий с ее стороны.

Думаю, «Сила и честь» во многом выигрывает за счет избирателей, разочаровавшихся во власти, но не пророссийских. Так, в 2019 году Игорь Смешко и его партия претендовали на то же, на что Зеленский и «Слуги народа», — на роль силы, радикально обновляющей власть. Кастинг на эту роль они проиграли, причём в ходе парламентских выборов не только их победителю, но и «Голосу». И проиграли закономерно, ибо кандидатами на такую роль лучше смотрятся те, кто во власти не был, а не те, кто там побывал, хотя и давно.

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В итоге партия экс-главы СБУ Смешко оказывается на том же пятом месте, что и был по итогам выборов «Голос», однако с непроходным рейтингом — 4,6%. Тем не менее прибавление поддержки в сравнении с выборами составляет 0,8%, так же, как и у «Батькивщины». Но в случае с партией Смешко такой прирост означает, что у нее каждый шестой избиратель новый в сравнении с выборами, а вот у партии Юлии Тимошенко новым оказывается лишь каждый одиннадцатый.

Тимошенко впервые проигрывает собственной партии

У «Батькивщины» рейтинг составляет 9,0%, и некоторый прирост сторонников оказался все равно недостаточным, чтобы сохранить третье место, которое она заняла на выборах, где по фотофинишу опередила «Европейскую солидарность». Наилучшая динамика в Центре — рост с 10,3% до 13,5% и на Востоке — с 2,8% до 6,0%. На Юге партия сохранила позиции (4,7%), а на Западе потеряла 1,0% сторонников и имеет рейтинг в 10,3%.

Рискну предположить, что к «Батькивщине» отходят некоторые избиратели «Слуги народа». Гипотезу о некотором пересечении их электоратов я делаю на основе двух обстоятельств.

Во-первых, партия Тимошенко не ведет себя в Раде как оппозиция Зеленскому по всем вопросам (в отличие от «ЕС» и «Голоса»), а выступает как выборочная оппозиция. Следовательно, их электораты могут в некоторой степени пересекаться. Во-вторых, мы видим парадоксальную картину. Личный президентский рейтинг Юлии Владимировны оказывается меньше рейтинга собственной партии во всех регионах (снижение от 1,4% на Юге до 3,2% на Востоке) и составляет лишь 6,9%. Кажется, такая ситуация наблюдается впервые за её многолетнюю политическую карьеру.

А вот у Зеленского, Порошенко и Смешко личный рейтинг оказывается лучше партийного. Причем у президента так обстоит дело во всех регионах. Разница составляет от 3,9% в Центре до 6,3% на Юге. Всего на гипотетических президентских выборах за Зеленского готовы проголосовать 44,2%, то есть даже чуть больше, чем за его партию проголосовали в июле на реальных парламентских выборах. У ближайшего преследователя лишь 13,1%, и разрыв между личным рейтингом и партийным еще больше, чем у Тимошенко (2,5%), достигая максимума на Юге (4,1%). Впрочем, в Центре рейтинг ОПЗЖ на 0,1% выше, чем у ее лидера.

Марков рассказал, какую роль сыграли Бойко и Медведчук в отставке Гончарука © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Бойко, можно было бы всё объяснить его недостаточной харизмой. Но раз она имеет место и с Тимошенко, которую давно считают самым харизматичным украинским политиком, думаю, дело в другом — в известном феномене «хорошего царя и плохих бояр». Часть избирателей «Слуги народа» уже разочаровалась в партии власти, но еще не разочаровалась лично в президенте, и поэтому меняет парламентский выбор, но не президентский.

Поскольку же электорат и Зеленского, и «Слуги народа» разнородный, то выигрывают от этого силы, находящиеся на разных флангах, но которые не выглядят такой непримиримой оппозицией, как «ЕС» и «Голос».

Рейтинги и земельный вопрос

А самым стабильным на фоне взлетов и падений рейтингов всех заметных политических сил остается рейтинг Радикальной партии Ляшко. Однако эта стабильность оставляет ее за гранью избирательного барьера. КМИС дает ей сейчас 4,2%, что на 0,2% лучше, чем было на выборах. При этом в регионах тенденции разнородные. На выборах у партии был наилучший результат на Западе — 5,3%. Сейчас он снизился там ровно на процент. Видимо, сказывается традиционная для региона внутренняя конкуренция между националистами. Снижение произошло и на Востоке, где РПЛ на выборах показала худший результат, но лишь на 0,1%. Сейчас за партию там готовы проголосовать 1,4% избирателей. Но в Центре и на Юге ее поддержка увеличилась — соответственно с 5,1% до 5,9% и с 2,3% до 3,9%.

При этом очень скромный прирост сторонников партий Ляшко и Тимошенко удивляет на фоне того, что именно эти политические силы громче всего протестуют против проводимого властью закона о продаже сельскохозяйственной земли. А ведь судя по опросам того же КМИС, число противников торговли землей неуклонно растет.

Похоже, однако, что эта проблема, хотя и не прибавляет рейтинга, оказывается (пока?) не такой значительной, чтобы определять личный выбор.