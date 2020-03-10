Страсти по запорожскому аэропорту. Воровать всё или только с прибылей?

Война Киева с Запорожьем за запорожский аэропорт шла без малого год. В ход пускались все средства - от скандалов в СМИ до силовых операций и уголовных дел. Мы разбирались, кто же победил в битве титанов: американцы, Ахметов или, может быть, украинский народ?

Справимся без Киева

В начале 2016 года Кабмин Украины утвердил Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года, куда были включены постройка нового терминала, ремонт взлетно-посадочной полосы и еще ряд мероприятий для развития КП «Международный аэропорт Запорожья». Однако по словам бывшего главного инженера ахметовской «Запорожстали», а с 2015 года мэра Запорожья Владимира Буряка, ни копейки из госбюджета на все это выделено не было. Тогда в 2017 году мэрия решила заняться вопросом сама. Стоимость работ планировалась на уровне примерно 530 млн гривен. Около двух третей нужной суммы взяли в кредит в государственном Укргазбанке под залог стадиона «Славутич-арена», остальное — из муниципального бюджета. Однако в мае 2019 года решили, что этого не хватит и сумма проекта опять же за счет муниципального бюджета увеличилась до 795 млн грн.

25 июня в рамках предвыборного тура стройку в Запорожском аэропорту посетил 1-й номер Оппоблока Евгений Мураев. На пресс-конференции было много разговоров о том, как государство (контролируемое Порошенко) не выделяет деньги, а мэрия (т.е. Оппоблок, т.е. Ахметов) самостоятельно изыскивает средства, чтобы жителям города было хорошо и комфортно. Правда почему-то было озвучено, что аэропорт нужен для прихода в Запорожье иностранных инвесторов, но тогда это казалось обычной мантрой либеральных экономистов (а других у нас нет), для которых иностранные деньги, несмотря на то, что их придется отдавать с процентами, — решение всех проблем.

1 июля местный депутат от оппозиционной к мэрскому (ахметовскому) Оппоблоку партии Юлии Тимошенко Виталий Рябцев написал в НАБУ и ГБР заявления по поводу коррупции в команде мэра. По его словам, выгоду от строящейся инфраструктуры получит не город, а Ахметов, поскольку самые «жирные» услуги якобы выводятся из коммунального предприятия и отдаются подрядчикам — связанным с Ахметовым фирмам. Буряк публично назвал Рябцева лжецом и подал на него в суд. Учитывая разгар парламентской предвыборной кампании, ничего странного в этих разборках никто не увидел, тем более Рябцев еще в 2015 году (выигранные Оппоблоком местные выборы) радовался, когда Буряка вызывали в СБУ как свидетеля по какому-то делу «о госизмене и подкупе избирателей».

В конце августа, после того как Оппоблок не прошел в Верховную Раду, и все ждали в ближайшее время досрочных местных выборов, Рябцев заявил, что 5 из 7 фирм-подрядчиков, работающих в коммунальном аэропорту, за половину 2019 года получили в полтора раза больше дохода, чем сам аэропорт. Посыл понятен — за строительство платит город, а прибыль уходит частникам. В то же время ряд запорожских сайтов сливает список этих фирм-подрядчиков, которые зарегистрированы в Запорожье по одному и тому же адресу, а их собственники, либо родственники собственников, в разное время работали на «Запорожстали». В общем, началась настоящая медиа-война.

Давление из центра

А в октябре к войне подключились из Киева. Министр инфраструктуры и экс-советник министра МВД Авакова Владислав Криклий во время выступления на мариупольском инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine сообщил, что запорожский аэропорт передадут в концессию иностранному инвестору. Подготовкой же этого занимается IFC (Международная финансовая корпорация) — структура Всемирного банка со штаб-квартирой в Вашингтоне. Несмотря на то, что акционерами IFC являются 184 страны, больше 23% организации контролирует правительство США.

Сказать, что мэр Буряк возмутился — это ничего не сказать. На сайте горсовета появилось сообщение с протестом против иностранной концессии. Зачем отдавать в концессию прибыльное предприятие (обычно отдают то, что не могут самостоятельно довести до ума)? Почему надо отдавать иностранцам то, во что были буквально вчера вложены большие муниципальные средства? И самое главное — на каком основании судьбу аэропорта решает центральная власть, если он находится в собственности города? Эти здравые вопросы были заданы, но ответа жители города так и не услышали. Зато 7 ноября в Запорожье приехал в то время еще премьер-министр Алексей «профан в экономике» Гончарук и заявил следующее: «Действительно рассматриваем возможность передачи в концессию украинских аэропортов и портов. Это даст возможность привлечь для их развития средства бизнеса». Как министерство рассматривает передачу кому-то муниципальной собственности — загадка. Но не меньшая загадка про «привлечение средств бизнеса» туда, куда уже все нужные средства привлечены и что уже приносит прибыль. Зачем?

В таких словесных препирательствах министерства с мэрией закончился 2019 год. А 2020 начался с экшена. 17 января в офис аэропорта врывается спецназ СБУ с ордером на обыск по подозрению в отмывании денег. Но не на строительстве нового терминала, а на ремонте взлетно-посадочной полосы, которая проводилась аж в 2015 году и другим руководством аэропорта. Причем в 2015-м по этому поводу было открыто уголовное производство, а обыск почему-то решили провести в 2020-м. Закончилось все как обычно в таких случаях — собрали в мешки кучу документов, компьютеры и другие электронные носители информации и поминай как звали.

На следующий день мэр Буряк заявил, что обыск — это давление Киева на местную власть с целью убедить ее быть более уступчивой в вопросе концессии и намекнул на то, что вопрос о концессии «неожиданно» был поднят именно на завершающей стадии строительства терминала, т.е. когда предполагаемому «иностранному инвестору»-концессионеру уже ничего не надо было бы вкладывать в аэропорт. 21 января мэр провел специальное заседание, где сообщил, что ордер на обыск разрешал изымать документацию, касающуюся ремонта взлетной полосы, а по факту изъяли документацию по строительству нового терминала и теперь все пусконаладочные работы остановлены. Кроме того, он получил постановление суда об обыске в его кабинете и кабинете заместителя.

22 января в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) была отправлена жалоба на действия СБУ касательно незаконного изъятия не относящихся к делу документов с сомнениями в полномочиях СБУ заниматься таким делом. СБУ имела бы право вести следствие в том случае, если отмывать деньги в запорожском аэропорту приказал Путин. А раз про Путина речь не идет, значит здесь компетенция исключительно НАБУ, но никак не Службы безопасности.

29 января депутаты горсовета потребовали у президента и премьер-министра отказаться от планов передачи аэропорта в концессию, но 31 января министр Криклий с завидным упорством снова повторил, что планы не меняются. Мало того, запорожский аэропорт был внесен в «Инвестиционный атлас Украины» как объект, открытый для инвесторов.

Кто больший концессионер?

Но тут случилось чудо. 6 февраля суд обязал СБУ вернуть все изъятое во время обыска, а 13 февраля подкомитет по вопросам авиационного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Украины закрыл вопрос с концессией. Аэропорт остался в собственности муниципальной общины, а все доходы от него — в бюджете города.

Что лучше для страны и народа — местные «хозяйственники» вроде Януковича, которые однозначно подворовывают, но при этом что-то в стране развивают, поскольку им надо, чтобы было откуда воровать, или оторванные от украинских производств американские грантососы, которые просто все продают тому, кому скажет грантодатель? При такой постановке вопроса, казалось бы, ответ очевидный.

Но есть одно но. В день возврата судом имущества коммунального предприятия, т.е. 6 февраля, телеграм-канал «Запорожская областная администрация», который ведет кто-то из сотрудников облсовета, слил датированный маем 2019 года документ. Называется он «Пояснительная записка к проекту решения №55 от 24.05.2019». Сам же этот проект на сессию горсовета попал под номером 52, что указано на сайте мэрии, но без пояснительной записки. Решение по нему звучит так: «Дать согласие КП «Международный аэропорт «Запорожье» на участие в совместном проекте Министерства инфраструктуры Украины, Глобального инфраструктурного фонда (GIF), Международной финансовой корпорации (IFC) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В принципе уже все понятно, но с пояснительной запиской сомнений не остается вообще. В ней сказано, что концессия — это эффективный путь улучшения характеристик коммунального предприятия и наиболее распространенная в мире форма осуществления государственно-частного партнерства.

Также опубликован и список проголосовавших в мае 2019 депутатов горсовета за передачу аэропорта в концессию по проекту Министерства инфраструктуры. Абсолютное большинства «за», в т.ч. и сам мэр Буряк (в списке «внефракционные»). «Против» — один единственный человек.

Интересно, что министерско-мэрская война началась как раз после того, как город проголосовал за проект министерства и разрешилась в пользу города за пару недель до смены правительства и фактического возвращения Ахметова во власть. Значит ли это, что дело не в самой по себе концессии, а в том, кто именно возьмет в концессию запорожский аэропорт — некий иностранный инвестор (друг соросят) или инвестор местный (например, какая-нибудь фирма Ахметова)? Фининтерн против национальной буржуазии, так сказать. Однозначный ответ на этот вопрос будет получен только тогда, когда проголосованный проект будет реализован. Но то, что схема «приватизация прибыли, национализация убытков» — это единая и всеобщая схема работы капитала не только на постсоветском пространстве, но и по всему миру, сомнений не вызывает. Затем бизнес и идет во власть, чтобы решать такие вопросы. Вот только бизнес местный как правило хоть немного, но делится с населением, которое ему нужно хотя бы в качестве квалифицированной рабочей силы, а импортный капитал будущее аборигенов не волнует совсем.