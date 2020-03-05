Президент США Дональд Трамп предупредил, что если его соперником на выборах станет бывший вице-президент страны Джо Байден, то не даст забыть про его проделки на Украине

Результаты голосования в «супервторник» 3 марта подведены в 13 из 14 штатов и заморской территории США Американском Самоа.

Бывший вице-президент США Джо Байден победил в 10 штатах — Техасе, Северной Каролине, Вирджинии, Алабаме, Арканзасе, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме и Теннесси — и заручился поддержкой 566 делегатов.

Его главный соперник, который до «супервторника» был лидером внутрипартийной гонки, сенатор штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу в 3 штатах — Колорадо, Юта и Вермонт, — в его активе 501 голос делегата. Байден проснулся и готов к борьбе за Белый дом. Но Трамп выбрал себе другого соперника © REUTERS, Jim Urquhart | REUTERS, Jim Urquhart | Перейти в фотобанк

Политические предпочтения Американского Самоа, который отправляет на летний общенациональный съезд всего шестерых делегатов, кардинально отличаются от остальной территории США. Там победу праздновал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который 3 марта впервые участвовал в первичных выборах, ему досталось 5 голосов. Ещё 1 голос отошёл аутсайдеру гонки конгрессвумен Тулси Габбард, это её первый и единственный голос делегата.

Сенатор Элизабет Уоррен нигде не заняла первое место, но в сумме получила 53 голоса от Калифорнии, Колорадо, Мэна, Миннесоты, Северной Каролины, Техаса, Теннесси, Вирджинии. В Массачусетсе, который она представляет в верхней палате Конгресса, она стала лишь третьей, уступив Байдену и Сандерсу.

Однако главный приз «супервторника» ещё не разыгран. В Калифорнии, которая даёт больше всех остальных штатов количество делегатов, подсчёт результатов продолжается. Пока там лидирует Сандерс — ему отдали 155 голоса, Байдену — 93, Блумбергу — 14, Уоррен — 9. Таким образом, распределён 271 голос из 415.

«Возрождение» Байдена и украинского вопроса

Президент США Дональд Трамп, который при отсутствии какой-либо конкуренции со стороны других республиканцев победил во всех штатах, которые голосовали 3 марта, внимательно следит за раскладом сил в стане противников.

«Считаю, что выборы минувшим вечером (3 марта. — Ред.) были отличными. Это было отличное возвращение Джо Байдена», — написал он в Twitter.

Бывший вице-президент, которого некоторые уже считали политическим трупом после четвёртого места на кокусе в Айове и пятого на праймериз в Нью-Гэмпшире, совершил прыжок выше головы и не только догнал, но и перегнал Сандерса, что вернуло ему реальные шансы на победу во внутрипартийной гонке. Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | Перейти в фотобанк

Если в конечном итоге соперником Трампа на президентских выборах станет Байден, то глава государства получит прекрасный шанс отыграться за ад, который ему пришлось пережить, так он называл процедуру импичмента, а причиной для её запуска демократы выбрали Украину. И вот если Трамп и Байден сойдутся один на один на предвыборных дебатах, вот там-то президент напомнит всем, как по распоряжению бывшего вице-президента Байдена уволили Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины ради получения кредита от Вашингтона, как соратники Барака Обамы разгуливали по Майдану в разгар государственного переворота и подкармливали активистов печеньками, к слову, об этом американской общественности рассказали и даже показали в документальном фильме бывшего советника Трампа Майкла Капуто.

Это свое негативное отношение к Байдену как к украинскому коррупционеру Трамп подтвердил 4 марта в эфире телеканала Fox News. На вопрос, повлияет ли на ход голосования уголовное дело, открытое на Украине в отношении Байдена, он ответил: «Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться. Я не представляю, как они (Байден и его сторонники. — Ред.) смогут ответить на вопросы об этом».

Уголовное дело Государственное бюро расследований открыло по решению Печерского суда в конце февраля по факту вмешательства Байдена в работу Шокина.

Ряды демократов редеют

Эти первичные выборы стали для Блумберга первыми и последними. Бизнесмен, который потратил больше всех денег на избирательную кампанию, после сокрушительного поражения объявил о выходе из борьбы за право представлять партию на ноябрьских президентских выборах.

«Три месяца назад я вступил в гонку для победы над Дональдом Трампом. Сегодня я покидаю её по этой же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата, у которого больше шансов добиться этого. Очевидно, что это мой друг и замечательный американец Джо Байден», — написал Блумберг в Twitter. Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

По словам директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, неудача Блумберга обусловлена несколькими причинами: во-первых, он пропустил первые праймериз, и у него нулевые очки; во-вторых, против него играют некоторые аспекты его биографии, в частности, принцип «Останови и обыщи», который он ввёл в Нью-Йорке, будучи мэром, что давало полицейским право досмотреть любого прохожего, преимущественно обыску подвергались афроамериканцы; в-третьих, вызывает вопросы сам факт, что он миллиардер.

Решение Блумберга очень обрадовало Дональд Трампа. Новость по традиции он прокомментировал в Twitter:

«Мини-Майк Блумберг только что вышел из президентской гонки. Я мог бы сказать ему очень давно, что у него ничего не выйдет, и он бы сэкономил миллиард долларов, а это много. Теперь он будет вкладывать деньги в кампанию Сонного Джо в надежде сохранить лицо. Но это не сработает!»

4 марта телеканал NBC сообщил со ссылкой на руководителя предвыборного штаба Элизабет Уоррен, что после слабых результатов на «супервторнике» политик оценивает возможность своего дальнейшего участия в избирательной кампании, хотя ещё накануне уверенно говорила, что сходить с дистанции не собирается. Стратегия сенатора заключалась в том, чтобы дойти до этапа партийного съезда, там убедить всех в превосходстве своей предвыборной программы над программами оппонентов.

Помочь нельзя мешать

Кроме Блумберга поддержку Байдену выразили ещё двое участников предвыборной гонки — бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, накануне «супервторника» отказавшиеся от дальнейшей борьбы. Повлияли их призывы или нет, но рейтинги Байдена резко начали расти. Дробницкий: Если Сандерс не станет кандидатом в президенты, на улицах США начнутся беспорядки © Facebook, Дмитрий Дробницкий | Перейти в фотобанк

Помочь Сандерсу могла бы Уоррен, если бы завершила избирательную кампанию и объявила о поддержке своего коллеги по верхней палате Конгресса, в чём уверен и Дональд Трамп. Как сказал телеканалу CNN один из советников Уоррен, единственный выбор, который она должна сделать, — решить, кого из соперников поддержать. Выбор в пользу Сандерса был бы самым логичным и оправданным, потому что взгляды этих политиков очень близки. В их предвыборных программах много общих тезисов, правда, пути реализации разные:

• проведение реформы здравоохранения;

• снижение долговой нагрузки по кредитам на образование;

• повышение налогов для богатых;

• борьба с изменением климата.

Уоррен, как и Сандерс, — кандидат левого толка по американским меркам, соответственно, на праймериз ей уходит часть голосов Сандерса, а вовсе не Байдена. В условиях, когда решить исход первичных выборов может каждый голос, такая поддержка сенатору-социалисту была бы очень на руку.