Результаты голосования в «супервторник» 3 марта подведены в 13 из 14 штатов и заморской территории США Американском Самоа.
Бывший вице-президент США Джо Байден победил в 10 штатах — Техасе, Северной Каролине, Вирджинии, Алабаме, Арканзасе, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме и Теннесси — и заручился поддержкой 566 делегатов.
Его главный соперник, который до «супервторника» был лидером внутрипартийной гонки, сенатор штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу в 3 штатах — Колорадо, Юта и Вермонт, — в его активе 501 голос делегата.
Политические предпочтения Американского Самоа, который отправляет на летний общенациональный съезд всего шестерых делегатов, кардинально отличаются от остальной территории США. Там победу праздновал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который 3 марта впервые участвовал в первичных выборах, ему досталось 5 голосов. Ещё 1 голос отошёл аутсайдеру гонки конгрессвумен Тулси Габбард, это её первый и единственный голос делегата.
Сенатор Элизабет Уоррен нигде не заняла первое место, но в сумме получила 53 голоса от Калифорнии, Колорадо, Мэна, Миннесоты, Северной Каролины, Техаса, Теннесси, Вирджинии. В Массачусетсе, который она представляет в верхней палате Конгресса, она стала лишь третьей, уступив Байдену и Сандерсу.
Однако главный приз «супервторника» ещё не разыгран. В Калифорнии, которая даёт больше всех остальных штатов количество делегатов, подсчёт результатов продолжается. Пока там лидирует Сандерс — ему отдали 155 голоса, Байдену — 93, Блумбергу — 14, Уоррен — 9. Таким образом, распределён 271 голос из 415.
«Возрождение» Байдена и украинского вопроса
Президент США Дональд Трамп, который при отсутствии какой-либо конкуренции со стороны других республиканцев победил во всех штатах, которые голосовали 3 марта, внимательно следит за раскладом сил в стане противников.
«Считаю, что выборы минувшим вечером (3 марта. — Ред.) были отличными. Это было отличное возвращение Джо Байдена», — написал он в Twitter.
Бывший вице-президент, которого некоторые уже считали политическим трупом после четвёртого места на кокусе в Айове и пятого на праймериз в Нью-Гэмпшире, совершил прыжок выше головы и не только догнал, но и перегнал Сандерса, что вернуло ему реальные шансы на победу во внутрипартийной гонке.
Если в конечном итоге соперником Трампа на президентских выборах станет Байден, то глава государства получит прекрасный шанс отыграться за ад, который ему пришлось пережить, так он называл процедуру импичмента, а причиной для её запуска демократы выбрали Украину. И вот если Трамп и Байден сойдутся один на один на предвыборных дебатах, вот там-то президент напомнит всем, как по распоряжению бывшего вице-президента Байдена уволили Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины ради получения кредита от Вашингтона, как соратники Барака Обамы разгуливали по Майдану в разгар государственного переворота и подкармливали активистов печеньками, к слову, об этом американской общественности рассказали и даже показали в документальном фильме бывшего советника Трампа Майкла Капуто.
Это свое негативное отношение к Байдену как к украинскому коррупционеру Трамп подтвердил 4 марта в эфире телеканала Fox News. На вопрос, повлияет ли на ход голосования уголовное дело, открытое на Украине в отношении Байдена, он ответил: «Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться. Я не представляю, как они (Байден и его сторонники. — Ред.) смогут ответить на вопросы об этом».
Уголовное дело Государственное бюро расследований открыло по решению Печерского суда в конце февраля по факту вмешательства Байдена в работу Шокина.
Ряды демократов редеют
Эти первичные выборы стали для Блумберга первыми и последними. Бизнесмен, который потратил больше всех денег на избирательную кампанию, после сокрушительного поражения объявил о выходе из борьбы за право представлять партию на ноябрьских президентских выборах.
«Три месяца назад я вступил в гонку для победы над Дональдом Трампом. Сегодня я покидаю её по этой же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата, у которого больше шансов добиться этого. Очевидно, что это мой друг и замечательный американец Джо Байден», — написал Блумберг в Twitter.
По словам директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, неудача Блумберга обусловлена несколькими причинами: во-первых, он пропустил первые праймериз, и у него нулевые очки; во-вторых, против него играют некоторые аспекты его биографии, в частности, принцип «Останови и обыщи», который он ввёл в Нью-Йорке, будучи мэром, что давало полицейским право досмотреть любого прохожего, преимущественно обыску подвергались афроамериканцы; в-третьих, вызывает вопросы сам факт, что он миллиардер.
Решение Блумберга очень обрадовало Дональд Трампа. Новость по традиции он прокомментировал в Twitter:
«Мини-Майк Блумберг только что вышел из президентской гонки. Я мог бы сказать ему очень давно, что у него ничего не выйдет, и он бы сэкономил миллиард долларов, а это много. Теперь он будет вкладывать деньги в кампанию Сонного Джо в надежде сохранить лицо. Но это не сработает!»
4 марта телеканал NBC сообщил со ссылкой на руководителя предвыборного штаба Элизабет Уоррен, что после слабых результатов на «супервторнике» политик оценивает возможность своего дальнейшего участия в избирательной кампании, хотя ещё накануне уверенно говорила, что сходить с дистанции не собирается. Стратегия сенатора заключалась в том, чтобы дойти до этапа партийного съезда, там убедить всех в превосходстве своей предвыборной программы над программами оппонентов.
Помочь нельзя мешать
Кроме Блумберга поддержку Байдену выразили ещё двое участников предвыборной гонки — бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, накануне «супервторника» отказавшиеся от дальнейшей борьбы. Повлияли их призывы или нет, но рейтинги Байдена резко начали расти.
Помочь Сандерсу могла бы Уоррен, если бы завершила избирательную кампанию и объявила о поддержке своего коллеги по верхней палате Конгресса, в чём уверен и Дональд Трамп. Как сказал телеканалу CNN один из советников Уоррен, единственный выбор, который она должна сделать, — решить, кого из соперников поддержать. Выбор в пользу Сандерса был бы самым логичным и оправданным, потому что взгляды этих политиков очень близки. В их предвыборных программах много общих тезисов, правда, пути реализации разные:
• проведение реформы здравоохранения;
• снижение долговой нагрузки по кредитам на образование;
• повышение налогов для богатых;
• борьба с изменением климата.
Уоррен, как и Сандерс, — кандидат левого толка по американским меркам, соответственно, на праймериз ей уходит часть голосов Сандерса, а вовсе не Байдена. В условиях, когда решить исход первичных выборов может каждый голос, такая поддержка сенатору-социалисту была бы очень на руку.