На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов напомнил, что в 2016 году у республиканцев не было сильного лидера и были проблемы с электоратом, как сейчас у демократов. Но приход неординарного миллиардера Дональда Трампа кардинально изменил ситуацию

Окончательные результаты праймериз «супервторника» 3 марта ещё не подведены, но, по предварительным данным, в 9 штатах (Алабама, Арканзас, Массачусетс, Миннесота, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Вирджиния и Техас) побеждает бывший вице-президент США Джо Байден, в 4 (Вермонт, Калифорния, Колорадо, Юта) — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а в Американском Самоа (заморской территории США) — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Таким образом, на лидерскую позицию во внутрипартийной борьбе демократов вырвался Байден, который пока обгоняет Сандерса на 71 голос делегатов (453 против 382), на третьем месте с большим отставанием сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (50 делегатов), на четвёртом — Блумберг (45). Российский политолог назвал 6 причин, благодаря которым Байден победил Сандерса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

У республиканцев всё ожидаемо: во всех 14 штатах победил президент страны Дональд Трамп.

На пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов рассказал, с каким багажом к нынешним президентским выборам подошли две основные партии.

Демократы

По словам эксперта, все годы президентства Трампа демократы потратили совершенно бездарно, убив силы на антитрамповскую пропаганду — питая какими-то данными комиссию Роберта Мюллера, на организацию импичмента, который закончился победой Трампа, вместо того чтобы изменить свои программные установки, работать над преодолением электорального кризиса (в 2016 году Трамп оторвал часть демократического электората и переманил его к республиканцам) и решать проблему партийного лидерства.

«Те лидеры, на которых партия делала ставку, оказались непроходными, а то, что продолжают делать ставку на Джо Байдена, — это показатель того, что старые, как они считают, проверенные лидеры как раз то, что надо этой партии. Но я в этом сомневаюсь. Джо Байден до начала праймериз считался фаворитом. Именно этот человек, очевидно, и должен стать тем, кто выиграет праймериз и бросит вызов Трампу, но сможет ли он победить? Никто в Демократической партии всерьёз на этот вопрос ответа не давал, потому что это под большим вопросом и сегодня», — сказал Гарбузов. Байден вернулся, и для Зеленского это проблема. Главные темы соцсетей 4 марта © REUTERS, Jim Urquhart | REUTERS, Jim Urquhart | Перейти в фотобанк

Он обращает внимание на то, что Демократическая партия участвует в избирательной кампании в состоянии очень серьёзного, углубляющегося раскола. Она состоит из двух фракций, между которыми идёт зримая и тайная борьба: левые демократы, лидером которых ещё на прошлых выборах был Сандерс, он же это знамя несёт сегодня, и умеренные демократы вместе с остатками консервативных демократов во главе с Джо Байденом, которого поддерживает партийная элита.

Гарбузов сомневается, что истеблишмент демократов на общепартийной конференции проголосует за выдвижение Сандерса единым кандидатом от партии на президентские выборы, наоборот, они сделают всё, чтобы выбить его из седла.

«Сандерс — это левый радикал. Кто-то его называет даже коммунистом и социалистом. Если посмотреть его программу, то там очень многое перекликается с идеями европейской социал-демократии. Какие-то элементы есть даже из программ коммунистических партий, что на протяжении длительного времени, после 1930-х годов, в США отторгалось и отвергалось. Левый радикализм с тех пор не привился в Соединённых Штатах, у него никогда не было мощной политической силы, они всегда примыкали к демократам. Сейчас это течение стало достаточно серьёзным и стало угрозой для политического истеблишмента», — объяснил эксперт.

Причины провала Майкла Блумберга американист объяснил несколькими факторами: во-первых, он пропустил первые праймериз, и у него нулевые очки, во-вторых, у него богатая биография, иногда она помогает, а иногда мешает (будучи мэром Нью-Йорка, Блумберг проводил неоднозначную политику по отношению к чёрным и цветным американцам). К тому же сам факт, что он миллиардер, тоже вызывает вопросы. Дробницкий: Если Сандерс не станет кандидатом в президенты, на улицах США начнутся беспорядки © Facebook, Дмитрий Дробницкий | Перейти в фотобанк

«Я с самого начала смотрел скептично на шансы Блумберга, особенно, когда он сказал, что вице-президентом может взять Хиллари Клинтон. Она хоть и набрала больше голосов избирателей, но это уже уходящая натура, это свидетельствует о том, что выбрать не из кого», — заявил Гарбузов.

Республиканцы

Директор Института США и Канады РАН напомнил, что в 2016 году партийная элита Республиканской партии на съезде не хотела выдвигать Трампа кандидатом, несмотря на победу на праймериз. Тогда в стане республиканцев тоже был раскол, но в конечном итоге за него проголосовали, и он выиграл выборы.

По словам эксперта, и партийная элита, и бывшие президенты-республиканцы отторгали Трампа, голосуя за него и любя его сквозь зубы, но за эти годы президент сумел стать своим для республиканцев, а также получить в 2020 году поддержку тех, кто четыре года назад смотрел на него с осторожностью.

«Ни один президент не проходил через такие испытания со времён Ричарда Никсона или Билла Клинтона, и то у них был только импичмент, а у Трампа ещё и мощное расследование. Так что это человек-борец, человек-герой, а в Америке обыватели, как и в других странах, любят таких людей, поэтому, вместо того чтобы повалить Трампа, демократы способствовали росту его рейтинга. Иными словами, они сыграли Трампу такую службу, которую он сам себе не мог бы сделать», — подчеркнул Гарбузов. Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, не столкнётся ли Республиканская партия с кризисом лидерства, как демократы сейчас, в 2024 году, когда Трамп не сможет баллотироваться на третий срок, эксперт отметил, что республиканцы после ухода из Белого дома Джорджа Буша-младшего в 2009 году не могли победить на президентских выборах.

«То, что Трамп проломился в Республиканскую партию, — это совершенно очевидный факт того, что республиканцы не решали проблему с лидерством. Они так и не смогли сделать ставку на того политического деятеля, который мог бы повести партию дальше, долго не меняли партийные установки, не приспосабливаясь к изменениям электората, и в итоге они получили Трампа. Логика такая: если ты вовремя не изменишься, то получишь Трампа», — сказал Гарбузов.

По его словам, проблему программных установок Трамп решает просто: без всяких установок и программы он использует простые рецепты решения сложных проблем — вот его программа, и она работает. В XXI веке не нужны расклады, описания этапов, достаточно сказать, что миграционную проблему я буду решать так, а ту проблему вот так.

«Казалось бы, приход Трампа решил проблему с лидерством, он сам стал лидером партии, которая была в кризисе. На какое-то время решили проблему лидерства и электоральный кризис. До Трампа у партии был мощный электоральный кризис, потому что электорат республиканцев — уходящая натура за счёт сокращения белых и их просто меньше по количеству избирателей, электорат демократов растущий за счёт всех разнообразных слоёв, но не очень организованный, Трамп оторвал белых демократов и привлёк к себе. Трамп неординарно своим приходом взорвал Республиканскую партию. Это своеобразная реформа, новое дыхание, которое он внёс», — добавил он.

Подводя итог, Гарбузов сказал, что позиции республиканцев и их основного претендента в лице Трампа более предпочтительны, чем демократов, которые нацелены, чтобы сейчас оттеснить Сандерса, обеспечить Байдену победу на праймериз и выдвижение его кандидатом от партии на ноябрьские выборы.

Тем более у Демократической партии есть мощный инструмент, которого нет у Республиканской: на съезд избираются не только делегаты, но и автоматически избираются суперделегаты, а это партийная элита, которая, конечно же, не за Сандерса, а за Байдена. Победе демократов на выборах-2020 угрожает вовсе не президент-республиканец Трамп, а кризисное состояние самой партии.