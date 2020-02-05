4 февраля президент США выступил с ежегодным обращением к Конгрессу — по содержанию оно напоминало не отчёт о положении дел в стране, а перечисление выполненных обещаний 2016 года и агитацию к ноябрьским выборам. Дональд Трамп в своей речи ни слова не сказал ни о России, ни об Украине, зато попытался перетянуть на свою сторону электорат демократов

В соответствии с протоколом президент США Дональд Трамп передал сидевшим в президиуме вице-президенту Майку Пенсу и председателю Палаты представителей Нэнси Пелоси — второму и третьему человеку в государственной иерархии — папки с текстом своей речи. Некоторые американские СМИ опубликовали фотографию, как спикер нижней палаты Конгресса, в сентябре инициировавшая процедуру импичмента, протянула руку главе государства, но он проигнорировал этот жест. Обменявшись несколькими фразами с председателем Верховного суда США Джоном Робертсом, Трамп начал выступление.

Внутренняя политика

Президент заверил американцев и лично членов Конгресса, что положение Соединённых Штатов прочное, как никогда прежде.

Комментируя ситуацию во внутренней политике, Трамп акцентировал внимание на экономических успехах — и это логично, ведь большинство избирателей (56%, согласно результатам опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post) одобряет его экономическую политику. Личное письмо Трампа Лукашенко: купи независимость за кредиты МВФ © REUTERS, Kevin Lamarque/Pool | REUTERS, Kevin Lamarque/Pool | Перейти в фотобанк

По словам Трампа, в стране произошёл бум «синих воротничков» (так называют наёмных рабочих, занятых в промышленной и производственной сфере), доходы домохозяйств США вышли на самый высокий уровень за всю историю (в частности низкооплачиваемые рабочие за три года стали зарабатывать на 16% больше), уровень безработицы среди женщин достиг минимума за 70 лет, а за период его президентства создано 6 миллионов рабочих мест, что на 5 миллионов больше, чем прогнозировали эксперты правительства администрации предыдущего президента Барака Обамы.

«Показатели безработицы среди афроамериканцев, испаноамериканцев, азиатоамериканцев достигли самых низких уровней в истории. Безработица среди афроамериканской молодёжи самая низкая за всё время», — подчеркнул Трамп.

Представители этнических меньшинств — традиционный электорат демократов. Создавая лучшие условия жизни, Трамп пытается переманить их на свою сторону. Несмотря на использование националистической риторики, в 2016 году за него проголосовало немало латиноамериканцев и азиатов (по 29%), но афроамериканцев было всего 8%. Следовательно, больше внимания нужно уделить последним.

Не забыл Трамп упомянуть и об одном из своих главных проектов — строительстве стены на границе с Мексикой. Мигранты в 2017 году выходили на акции протестов из-за этой инициативы, а бывший госсекретарь Штатов Мадлен Олбрайт объявила, что запишется в мусульманки из чувства солидарности с мигрантами. По словам Трампа, построено больше 100 из 500 миль заграждения, и проект уже дал свои результаты: с мая 2019 года количество случаев нелегального пересечения границы сократилось на 75%, а объёмы изъятых наркотиков увеличиваются.

Внешняя политика

Хотя Трамп всегда подчёркивает, что для него «Америка прежде всего», политике Штатов за рубежом он также уделил много внимания.

Он объявил, что политика США на Ближнем Востоке направлена на скорейшее завершение войн с участием Америки, прежде всего в Афганистане. Для того чтобы эта часть выступления выглядела более красочно, в качестве почётных гостей в зал Конгресса пригласили Эйми Уильямс, чей муж проходит службу в Афганистане, и её двоих детей.

«Эйми, сегодня у нас очень особенный сюрприз. Я счастлив сообщить, что ваш муж вернулся из командировки. Он сегодня здесь с нами. Добро пожаловать домой, сержант Уильямс», — сказал Трамп.

Конгрессмены в этот момент скандировали: «США! США!»

В зале также присутствовал афроамериканец, который после войны в Афганистане уволился со службы, подсел на наркотики, сидел в тюрьме, но в конце концов смог взять себя в руки и вернуться к нормальной жизни. Когда Трамп рассказывал его историю, даже Нэнси Пелоси, которая демонстративно показывала, что ей неинтересна речь президента, зааплодировала. Слуцкий: «Трамп был вынужден «откатить назад» ситуацию по Ирану» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

К осени прошлого года американской администрации удалось достичь прогресса в переговорах с лидерами движения «Талибан» (деятельность запрещена в РФ), благодаря чему США могли бы вывести из страны более пяти тысяч своих военных, но сам Трамп отменил встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и представителями талибов в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, о подготовке которой публично не сообщалось. Исправить ситуацию не смог спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, который 1 февраля отправился в Кабул на переговоры с лидерами «Талибана».

В контексте Ближнего Востока Трамп, конечно, не мог обделить вниманием Иран. С трибуны Конгресса президент США обратился к террористам: «Вы не скроетесь от американского правосудия. Если вы нападёте на наших граждан, вы лишитесь жизни», — назвав главным террористом командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, которого американцы убили ракетным ударом 2 января в Ираке. Далее по тексту пошли обвинения в адрес властей исламской республики.

«Иранский режим обязан отказаться от стремлений к ядерному оружию, прекратить распространять террор, смерть и разрушения. Мы сможем помочь наладить иранскую экономику в короткое время, но, вероятно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы попросить о помощи. Посмотрим, какой они изберут путь. Это полностью зависит от них», — заявил Трамп.

В 2016 году Иран также значился в списке предвыборных обещаний республиканца — тогда он говорил, что разорвёт сделку по ядерной программе, и сделал это в мае 2018-го. Тем самым он сам развязал руки Тегерану и позволил ему вернуться к атомным разработкам, увеличению уровня обогащения урана, хотя заверял весь мир, что не позволит Ирану владеть ядерным оружием.

Нотку позитива, когда речь зашла об охваченном войной ближневосточном регионе, Трамп всё же нашёл — это его «сделка века». Проект, представленный президентом США 28 января, предусматривает предоставление Израилю контроля над восточным берегом реки Иордан, создание государства Палестина и его демилитаризацию; неделимой столицей Израиля обозначен Иерусалим, а Палестины — город Абу-Дис. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас этот план отверг.

«На прошлой неделе я огласил прорывной план мирного урегулирования между Израилем и палестинцами. Признавая, что все предыдущие попытки провалились, для достижения стабилизации ситуации в регионе и для того, чтобы у миллионов молодых людей была возможность лучшего будущего, мы должны быть непреклонными и проявлять изобретательность», — сказал Трамп.

Внешнеполитический блок выступления был посвящён не только Ближнему Востоку, но и Латинской Америке. По словам президента, Вашингтон поддерживает стремление к восстановлению демократии в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, а также снова борется за свободу в своём полушарии.

«Именно по этой причине моя администрация отменила провальную политику предыдущей администрации в отношении Кубы. Мы поддерживаем надежду кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии», — заявил Трамп. Почему Украина - не Венесуэла © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В качестве почётного гостя в этом контексте в Конгресс пригласили председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом. Американский лидер, глядя ему в глаза, в очередной раз заверил, что именно его Вашингтон считает истинным и законным президентом боливарианской республики (многие страны, включая Россию, Китай, Турцию, легитимным президентом признают Николаса Мадуро), конгрессмены поддержали его аплодисментами.

«Соединённые Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро — незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена», — заверил Трамп.

В конце января госсекретарь Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV прямым текстом сказал, что Вашингтон совместно с Европой, государствами Южной и Центральной Америки работает над проектом, в итоге выполнения которого Мадуро должен будет уйти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила это заявление как признание в реализации кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах.

Рассказы о величии своей страны, выражающемся во влиянии на другие страны, конечно, должны приумножить гордость американцев за отечество, но финансовая выгода всё же душу больше греет.

Трамп, как успешный бизнесмен, прекрасно об этом знает и в послании напомнил о первой части торговой сделки с Китаем: «Наша стратегия сработала. Несколько дней назад мы подписали принципиально новое соглашение с Китаем, которое будет защищать наших рабочих, защищать нашу интеллектуальную собственность, приносить миллиарды долларов в нашу казну и открывать огромные новые рынки для продуктов, производимых и выращиваемых прямо здесь, в Соединённых Штатах Америки». Продукты в обмен на голоса избирателей. Зачем Трампу торговая сделка с Китаем © AFP, MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | AFP, MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Перейти в фотобанк

Однако и здесь подтекст предвыборный в том числе. На прошлых президентских выборах за Трампа активно голосовали фермеры из центральных и западных штатов, они же понесли большой ущерб от торговой войны между США и Китаем, поэтому, получив от Пекина гарантии увеличения закупок агропромышленной продукции, республиканец рассчитывает вернуть расположение этой части электората.

После того как президент завершил выступление, Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи, позже назвав её «дрянной».

По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, рассказы Трампа о том, что доблестным американским военным не хочется быть полицейскими в других странах и вообще США чуть ли не в полшаге от выхода из Афганистана и прекращения войн на Ближнем Востоке, рассчитаны на тех, кому всё это было обещано ещё в 2016 году, а остальному миру дали чётко понять, что военный бюджет достиг безумных цифр, и Америка теперь будет грозить врагам даже из космоса.

«Он гордо выдал свои провалы за достижения и прорывы. Экономическую «полувойну» с Китаем представил как лучшие в истории отношения и свою победу ради рабочих мест американцев. Выход из сделки по Ирану он трансформировал в то ли глупое, то ли гордое нежелание Тегерана подчиниться диктату США. «Сделка века», провалившаяся из-за её явной односторонней ориентации на Израиль, объявлена новым творческим подходом. Неудача с быстрой сменой власти в Венесуэле подана как обещание непременно разрушить и сломить Мадуро, но потом. И вообще заняться всеми не проамериканскими («диктаторскими» на «американском английском») «режимами» «в своём полушарии» — это тоже явный сигнал избирателям, которым дела поближе к дому явно интереснее чужих проблем. В общем, много шума даже не из ничего, а из явных минусов», — добавил сенатор.

В своей речи Трамп ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину. За день до итогового голосования в Сенате по импичменту президент не стал создавать себе дополнительные проблемы и давать демократам повод снова обвинить себя в связях с Москвой (хотя расследование спецпрокурора Роберта Мюллера доказало отсутствие какого-либо сговора, но кого из оппозиции это убедило?) или давлении на украинского лидера Владимира Зеленского в телефонном разговоре 25 июля (риторику противников Трампа не изменила даже опубликованная стенограмма). Кроме того, ему не хотелось акцентировать внимание на своём предвыборном обещании четырёхлетней давности, которое выполнить до сих пор не удалось — поладить с Россией и её президентом Владимиром Путиным. Всё Айова: демократы запутались в результатах первых кокусов и в своих сказках о русских хакерах © AP, Matt Rourke | AP, Matt Rourke | Перейти в фотобанк

Таким образом, Трамп выбрал для своей речи только те аспекты, которые помогут завоевать симпатии нужных групп электората в преддверии первых праймериз в Нью-Гемпшире 11 февраля и ноябрьских президентских выборов. Сейчас он чувствует себя хозяином положения: демократы оконфузились с подсчётом результатов кокусов в Айове, сенаторы, судя по всему, оправдают его и не объявят импичмент, а рейтинг достиг максимума за весь период президентства. Согласно опубликованным 4 февраля результатам опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup, деятельность Трампа одобряют 49% (а среди республиканцев 94%), не одобряют — 50%, а количество неопределившихся сократилось с 5% до 1%.