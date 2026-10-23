https://ukraina.ru/20261023/ssha-predlozhili-kompromissnyy-mirnyy-plan-po-ukraine--the-economist-1084009446.html

США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине — The Economist

США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине — The Economist - 23.10.2026 Украина.ру

США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине — The Economist

Очередной мирный план по Украине, который якобы намерен активно продвигать Вашингтон, включает компромиссные решения по Донбассу в обмен на экономические преференции. Его основные контуры описывает британский журнал The Economist

2026-10-23T06:52

2026-10-23T06:52

2026-10-23T06:59

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В публикации издание ссылается на свои источники в европейских и украинских правительственных кругах. Как следует из утечки, сторонам в качестве основы для переговоров будут предложены следующие принципы:– В Донбассе будет создана демилитаризованная зона;– Россия получит возможность заключать деловые сделки с американскими компаниями, снятие санкций и нормализацию политических отношений;– Россия получит возобновление поставок своего газа в Европу по украинской ГТС, а также возобновление работы "Северного потока" — с американским посредником;– Украина получит инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО."Ключевой элемент широкого плана администрации [президента США Дональда] Трампа по обеспечению мира на Украине — предложение, которое перевернуло бы годы американской энергетической политики. Европа должна возобновить закупки большего объёма российского газа — шаг, который станет экономическим благом для Москвы и вернёт ей влияние в регионе", — отмечает The Economist.Издание также пишет, что европейские чиновники не в восторге от идеи возобновления закупок российского газа, обнуляющей их многолетние усилия по его замещению.В свою очередь, у украинских переговорщиков вызывают опасения возможности американцев заключить выгодные сделки с Россией и без мирного урегулирования."С их точки зрения — зачем ждать и терять время? Время — деньги", — прокомментировал один украинский чиновник стремления американцев.Финансовый вопрос, по мнению издания, является основной причиной того, что Трамп вновь продемонстрировал предпочтение президенту России Владимиру Путину перед Владимиром Зеленским. В то время, как конфронтационные ответы последнего лишь обострили напряжённость в их отношениях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261022/fedor-lukyanov-vashington-lomaet-ukrainu-no-s-rossiey-etot-fokus-ne-proydet--1084001655.html

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