https://ukraina.ru/20261023/ssha-predlozhili-kompromissnyy-mirnyy-plan-po-ukraine--the-economist-1084009446.html
США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине — The Economist
США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине — The Economist - 23.10.2026 Украина.ру
США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине — The Economist
Очередной мирный план по Украине, который якобы намерен активно продвигать Вашингтон, включает компромиссные решения по Донбассу в обмен на экономические преференции. Его основные контуры описывает британский журнал The Economist
2026-10-23T06:52
2026-10-23T06:52
2026-10-23T06:59
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В публикации издание ссылается на свои источники в европейских и украинских правительственных кругах. Как следует из утечки, сторонам в качестве основы для переговоров будут предложены следующие принципы:– В Донбассе будет создана демилитаризованная зона;– Россия получит возможность заключать деловые сделки с американскими компаниями, снятие санкций и нормализацию политических отношений;– Россия получит возобновление поставок своего газа в Европу по украинской ГТС, а также возобновление работы "Северного потока" — с американским посредником;– Украина получит инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО."Ключевой элемент широкого плана администрации [президента США Дональда] Трампа по обеспечению мира на Украине — предложение, которое перевернуло бы годы американской энергетической политики. Европа должна возобновить закупки большего объёма российского газа — шаг, который станет экономическим благом для Москвы и вернёт ей влияние в регионе", — отмечает The Economist.Издание также пишет, что европейские чиновники не в восторге от идеи возобновления закупок российского газа, обнуляющей их многолетние усилия по его замещению.В свою очередь, у украинских переговорщиков вызывают опасения возможности американцев заключить выгодные сделки с Россией и без мирного урегулирования."С их точки зрения — зачем ждать и терять время? Время — деньги", — прокомментировал один украинский чиновник стремления американцев.Финансовый вопрос, по мнению издания, является основной причиной того, что Трамп вновь продемонстрировал предпочтение президенту России Владимиру Путину перед Владимиром Зеленским. В то время, как конфронтационные ответы последнего лишь обострили напряжённость в их отношениях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261022/fedor-lukyanov-vashington-lomaet-ukrainu-no-s-rossiey-etot-fokus-ne-proydet--1084001655.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, the economist, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, ес, нато, северный поток, план, мирный план, переговоры по украине 2026, чем закончится война на украине, мир без границ, финансы, сделка, северный поток-2, российский газ, антироссийские санкции
Украина.ру, Новости, The Economist, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Северный поток, план, мирный план, Переговоры по Украине 2026, чем закончится война на Украине, Мир без границ, финансы, сделка, Северный поток-2, российский газ, антироссийские санкции
США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине — The Economist
06:52 23.10.2026 (обновлено: 06:59 23.10.2026)
Очередной мирный план по Украине, который якобы намерен активно продвигать Вашингтон, включает компромиссные решения по Донбассу в обмен на экономические преференции. Его основные контуры описывает британский журнал The Economist
В публикации издание ссылается на свои источники в европейских и украинских правительственных кругах. Как следует из утечки, сторонам в качестве основы для переговоров будут предложены следующие принципы:
– В Донбассе будет создана демилитаризованная зона;
– Россия получит возможность заключать деловые сделки с американскими компаниями, снятие санкций и нормализацию политических отношений;
– Россия получит возобновление поставок своего газа в Европу по украинской ГТС, а также возобновление работы "Северного потока" — с американским посредником;
– Украина получит инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.
"Ключевой элемент широкого плана администрации [президента США Дональда] Трампа по обеспечению мира на Украине — предложение, которое перевернуло бы годы американской энергетической политики. Европа должна возобновить закупки большего объёма российского газа — шаг, который станет экономическим благом для Москвы и вернёт ей влияние в регионе", — отмечает The Economist.
Издание также пишет, что европейские чиновники не в восторге от идеи возобновления закупок российского газа, обнуляющей их многолетние усилия по его замещению.
В свою очередь, у украинских переговорщиков вызывают опасения возможности американцев заключить выгодные сделки с Россией и без мирного урегулирования.
"С их точки зрения — зачем ждать и терять время? Время — деньги", — прокомментировал один украинский чиновник стремления американцев.
Финансовый вопрос, по мнению издания, является основной причиной того, что Трамп вновь продемонстрировал предпочтение президенту России Владимиру Путину перед Владимиром Зеленским. В то время, как конфронтационные ответы последнего лишь обострили напряжённость в их отношениях.
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