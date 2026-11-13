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"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС

"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС - 13.11.2026 Украина.ру

"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС

Украинский волонтёр, глава фонда "Повернись живим"* (вернись живым — Укр.) Тарас Чмут предположил, что Украина может стать союзницей Россией и пойти войной на Европу

2026-11-13T13:03

2026-11-13T13:03

2026-11-13T13:03

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Свои предположения волонтёр Чмут озвучил в интервью эстонскому изданию Postimees."Если международный порядок по сути признает право сильного, Украина должна переосмыслить своё место в мире. Я сейчас сознательно предлагаю провокационный сценарий, но если единственным принципом является сила, то можно цинично спросить: почему бы Украине не стать союзником России и не пойти вместе с ней против Европы? Это аргумент об абсурдности такого миропорядка, а не практический военный план", — заявил Чмут.По его словам, если страны ЕС потребуют отдать территории, которые Украина считает своими, России "это может стать для Украины новой реальностью". "Тогда возникнут вопросы о восстановлении нашего ядерного потенциала и поиске других союзников, почему бы не Китая, Ирана или Северной Кореи. Это показывает, насколько опасным может быть разрушение доверия к нынешним союзникам", — подчеркнул Чмут.Также волонтёр заявил, что те, кто придёт во власть после Владимира Зеленского, могут обвинить в украинских бедах Европу.Его фонд "Повернись живим"* является одним из крупнейших фондов на Украине. Фонд поставляет не только беспилотники, но и занимается поставками снайперских винтовок и обучением снайперов, РЭБ, а также рядом других критически важных для ВСУ и других вооружённых формирований направлениями. При приёме на работу в фонд кандидаты проходят комплексную проверку со стороны Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. С этими структурами фонд также активно сотрудничает.Ранее на Украине уже пытались разыгрывать карту возможного союза с Россией и дальнейшей войны с Европой объединёнными украино-российскими войсками. Соответствующая пропаганда была направлена не на международных партнёров Украины, а на украинское население. Украинцев пытались запугать тем, что если они не присоединятся к ВСУ, то после падения киевского режима их якобы погонят на фронт уже россияне. И воевать украинцы будут с европейцами.На этом, в частности, строился один из пропагандистских видеосюжетов Львовского городского совета. На нём украинских мобилизованных выслушивает российский военком. Одному мобилизованному даже заботливо дают попить воды. На следующем кадре все украинцы стоят в российской военной форме."Ну что, бойцы, на Берлин?" — спрашивает военком.Затем новобранцы грузятся в военное авто. После выхода ролика многие обратили внимание на то, что российские военкомы в нём общаются с украинскими мобилизованными гораздо вежливее, чем украинские военкомы. А экипированы украинские новобранцы получше, чем если бы их насильственно мобилизовали в ВСУ.*Нежелательная организация, деятельность запрещена в РФ

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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины