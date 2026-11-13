"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС - 13.11.2026 Украина.ру
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"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС
"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС - 13.11.2026 Украина.ру
"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС
Украинский волонтёр, глава фонда "Повернись живим"* (вернись живым — Укр.) Тарас Чмут предположил, что Украина может стать союзницей Россией и пойти войной на Европу
2026-11-13T13:03
2026-11-13T13:03
новости
украина
россия
европа
владимир зеленский
ес
вооруженные силы украины
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Свои предположения волонтёр Чмут озвучил в интервью эстонскому изданию Postimees."Если международный порядок по сути признает право сильного, Украина должна переосмыслить своё место в мире. Я сейчас сознательно предлагаю провокационный сценарий, но если единственным принципом является сила, то можно цинично спросить: почему бы Украине не стать союзником России и не пойти вместе с ней против Европы? Это аргумент об абсурдности такого миропорядка, а не практический военный план", — заявил Чмут.По его словам, если страны ЕС потребуют отдать территории, которые Украина считает своими, России "это может стать для Украины новой реальностью". "Тогда возникнут вопросы о восстановлении нашего ядерного потенциала и поиске других союзников, почему бы не Китая, Ирана или Северной Кореи. Это показывает, насколько опасным может быть разрушение доверия к нынешним союзникам", — подчеркнул Чмут.Также волонтёр заявил, что те, кто придёт во власть после Владимира Зеленского, могут обвинить в украинских бедах Европу.Его фонд "Повернись живим"* является одним из крупнейших фондов на Украине. Фонд поставляет не только беспилотники, но и занимается поставками снайперских винтовок и обучением снайперов, РЭБ, а также рядом других критически важных для ВСУ и других вооружённых формирований направлениями. При приёме на работу в фонд кандидаты проходят комплексную проверку со стороны Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. С этими структурами фонд также активно сотрудничает.Ранее на Украине уже пытались разыгрывать карту возможного союза с Россией и дальнейшей войны с Европой объединёнными украино-российскими войсками. Соответствующая пропаганда была направлена не на международных партнёров Украины, а на украинское население. Украинцев пытались запугать тем, что если они не присоединятся к ВСУ, то после падения киевского режима их якобы погонят на фронт уже россияне. И воевать украинцы будут с европейцами.На этом, в частности, строился один из пропагандистских видеосюжетов Львовского городского совета. На нём украинских мобилизованных выслушивает российский военком. Одному мобилизованному даже заботливо дают попить воды. На следующем кадре все украинцы стоят в российской военной форме."Ну что, бойцы, на Берлин?" — спрашивает военком.Затем новобранцы грузятся в военное авто. После выхода ролика многие обратили внимание на то, что российские военкомы в нём общаются с украинскими мобилизованными гораздо вежливее, чем украинские военкомы. А экипированы украинские новобранцы получше, чем если бы их насильственно мобилизовали в ВСУ.*Нежелательная организация, деятельность запрещена в РФ
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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины

"На Берлин!": в Киеве заговорили о союзе с Россией, КНДР и Ираном против ЕС

13:03 13.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас ЧмутТарас Чмут (справа)
Тарас Чмут (справа) - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмут
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Украинский волонтёр, глава фонда "Повернись живим"* (вернись живым — Укр.) Тарас Чмут предположил, что Украина может стать союзницей Россией и пойти войной на Европу
Свои предположения волонтёр Чмут озвучил в интервью эстонскому изданию Postimees.

"Если международный порядок по сути признает право сильного, Украина должна переосмыслить своё место в мире. Я сейчас сознательно предлагаю провокационный сценарий, но если единственным принципом является сила, то можно цинично спросить: почему бы Украине не стать союзником России и не пойти вместе с ней против Европы? Это аргумент об абсурдности такого миропорядка, а не практический военный план", — заявил Чмут.
По его словам, если страны ЕС потребуют отдать территории, которые Украина считает своими, России "это может стать для Украины новой реальностью".

"Тогда возникнут вопросы о восстановлении нашего ядерного потенциала и поиске других союзников, почему бы не Китая, Ирана или Северной Кореи. Это показывает, насколько опасным может быть разрушение доверия к нынешним союзникам", — подчеркнул Чмут.
Также волонтёр заявил, что те, кто придёт во власть после Владимира Зеленского, могут обвинить в украинских бедах Европу.
"Никто не знает, какой политический режим придет после Зеленского. Он может оказаться совершенно другим и не обязательно проевропейским. Новые политики могут начать обвинять Европу, вспоминать споры об украинском зерне в Польше, проблемы в отношениях с Венгрией и другие конфликты", — предупредил Чмут.
Его фонд "Повернись живим"* является одним из крупнейших фондов на Украине. Фонд поставляет не только беспилотники, но и занимается поставками снайперских винтовок и обучением снайперов, РЭБ, а также рядом других критически важных для ВСУ и других вооружённых формирований направлениями.
При приёме на работу в фонд кандидаты проходят комплексную проверку со стороны Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. С этими структурами фонд также активно сотрудничает.
Ранее на Украине уже пытались разыгрывать карту возможного союза с Россией и дальнейшей войны с Европой объединёнными украино-российскими войсками. Соответствующая пропаганда была направлена не на международных партнёров Украины, а на украинское население. Украинцев пытались запугать тем, что если они не присоединятся к ВСУ, то после падения киевского режима их якобы погонят на фронт уже россияне. И воевать украинцы будут с европейцами.
© Фото : скриншот видео из соцсетейпропагандистский ролик Львовского горсовета
пропагандистский ролик Львовского горсовета - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
пропагандистский ролик Львовского горсовета
На этом, в частности, строился один из пропагандистских видеосюжетов Львовского городского совета. На нём украинских мобилизованных выслушивает российский военком. Одному мобилизованному даже заботливо дают попить воды. На следующем кадре все украинцы стоят в российской военной форме.
"Ну что, бойцы, на Берлин?" — спрашивает военком.
Затем новобранцы грузятся в военное авто. После выхода ролика многие обратили внимание на то, что российские военкомы в нём общаются с украинскими мобилизованными гораздо вежливее, чем украинские военкомы. А экипированы украинские новобранцы получше, чем если бы их насильственно мобилизовали в ВСУ.
*Нежелательная организация, деятельность запрещена в РФ
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