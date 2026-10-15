https://ukraina.ru/20261015/khotyat-rossiyskie-gaz-i-neft-v-ssha-i-germanii-obsuzhdayut-snyatie-sanktsiy-1083841408.html

Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции

Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции - 15.10.2026 Украина.ру

Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции

В Германии появилась резолюция с требованием прекратить военную и финансовую помощь Украине и снять санкции с России. Документ был принят парламентом немецкой земли Саксония-Ангальт, на выборах в которой недавно победила партия "Альтернатива для Германии"

2026-10-15T17:47

2026-10-15T17:47

2026-10-15T17:51

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Депутаты "АдГ" и "Союза за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сары Вагенкнехт, которые вместе занимают 44 из 83 мест в земском правительстве (ландтаге), в ходе голосования 14 октября подержали резолюцию.Ранее представитель фракции AfD в парламенте Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер рассказал "Вестям", что резолюция отчасти является символической акцией. Однако она может также стать толчком к тому, чтобы наконец заговорить о том, как можно положить конец украинскому конфликту дипломатическим путем."Из-за санкций против России мы теряем более 90 миллиардов евро ежегодно: по причине нереализованных поставок нефти и газа, а также из-за угасающих экономических связей. Мы хотим, чтобы "Северный поток" был отремонтирован. Мы хотим и впредь получать российский газ, чтобы наши экономические отношения возобновились", — заявил Кирхнер.До выборов в парламент федеральной земли Саксония-Ангальт председатель "АдГ" Алис Вайдель заявила, что её партия после вхождения в состав федерального правительства Германии намерена приступить к обсуждению вопросов, касающихся газопроводов "Северный поток".В сентябре агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что руководство этой немецкой партии и власти России начали подготовку к встрече для обсуждения возобновления поставок газа. По данным агентства, встреча может состояться в 2027 году, но только в том случае, если сначала будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной.Принятие резолюции, пусть и символической, совпало с временной приостановкой запрета на покупку российского дизельного топлива со стороны США. Как сообщает Reuters 15 октября, после "дизельной сделки", заключенной между Москвой и Вашингтоном, в США выступили с инициативой, касающейся ослабления ограничений против российского "теневого" флота.Власти США хотят разрешить использовать танкеры, перевозящие нефть из России, а также из Ирана и Венесуэлы для транспортировки "легальной нефти", т.е. сырья и нефтепродуктов, на которые не распространяются американские санкции. Компании-перевозчики для этого должны получить соответствующие разрешения Министерства финансов США.Агентство отмечает, что решение может быть продиктовано стремлением Дональда Трампа быстрее вывести российское дизельное топливо на мировые рынки.Можно ли говорить о том, что после США и в Европе назревает понимание того, что собственные интересы в области энергетической безопасности всё-таки должны стоять выше интересов киевского режима? На этот вопрос в интервью Украина.ру ответил политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.По его словам, принятая в парламенте федеральной земли Саксония-Ангальт резолюция имеет в первую очередь психологические значение. Она не будет утверждена на федеральном уровне, но ее, по крайней мере, должны рассмотреть, и в этом ее ценность, подчеркнул Борисов.После голосования регионального парламента всё ещё действующий министр-президент земли Саксония-Ангальт Свен Шульце, представляющий партию ХДС, вынужден будет внести его в Bundesrat или "федеральный совет" — орган, который представляет интересы федеральных земель на федеральном уровне."Соответственно, там её должны будут рассматривать. Понятно, что не утвердят. Но она будет иметь крайне раздражающее действие прежде всего на Свена Шульца, весь ХДС и на правительство Фридриха Мерца, которое уже и так шатается, потому что очень разные интересы между партией Мерца ХДС и её коалиционным партнером СДПГ", — рассказал политолог изданию Украина.ру.Борисов ожидает, что за этой резолюцией последуют и другие – по восстановлению газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", по восстановлению отношений с Белоруссией и Китаем. Эти документы будут иметь такой же декларативный, символический характер, но их тоже будут обязаны рассматривать в соответствии с законом, отметил он."Всё это будет попадать на страницы газет, будет обсуждаться в эфире телевидения, радиостанций, в обществе, на уровне экспертов", — подчеркнул Борисов.По его словам, в Германии внешняя политика – это прерогатива канцлера. Чтобы российский вектор немецкой политики реально изменился, должно смениться правительство и его глава, отметил политолог."Тем не менее, на низовом уровне предпосылки для восстановления отношений уже просматриваются. Сделка по дизелю между США и Россией, может быть, не имеет такое большое значение для цен на европейском рынке. Но немцы каждое утро приезжают на заправки, а там цены на дизель только повышаются. С другой стороны, они видят – США приостановили до 7 апреля санкции на российское топливо. Возможно, будут сняты санкции против теневого флота и тех заводов, которые производят этот дизель", —рассказал Борисов.По словам собеседника издания, это сильно влияет на настроение общества, так как далеко не каждый немец ездит на электрокарах – в основном в Европе ездят на дизеле, и это касается не только легковых, но и грузовых машин."Это касается и реагента AdBlue, который тоже используется в автомобилях с дизельными двигателями. Это специальный водный раствор высокоочищенной мочевины и деминерализованной воды, а мочевина тоже экспортируется из России. Всё это бьет по карману простого немца, француза, итальянца… Когда они видят, что американцы работают с Россией, у них возникает логичный вопрос – а почему мы не можем?", — объяснил Борисов.Тем более, пример успешно выстроенных прагматичных отношений даже в эпоху холодной войны у немцев перед глазами: торговля между СССР и Германией осуществлялась, напомнил политолог. Более того, с конца 1960-х годов началась знаменитая новая восточная политика канцлера Вилли Брандта, направленная на смягчение напряженности в отношениях между ФРГ и социалистическими государствами Восточной Европы, в первую очередь с СССР и Польшей, подчеркнул эксперт.Пока об отмене экономических санкций против России в Германии не идёт и речи. Однако в обществе, параллельно с призывами властей вооружаться и готовится к сопротивлению надвигающейся "российской угрозе", растёт понимание бессмысленности такого курса. Газета Berliner Zeitung 15 октября публикует мнение публициста и предпринимателя Томаса Фасбендера, который более 20 лет жил в Москве.По его словам, запланированные на 2027 год военные расходы Германии составляют 151 миллиард евро. 76% из этой суммы (расходы на разведывательные службы, гражданскую защиту и защиту населения, а также на ИТ-безопасность) финансируются за счёт кредитов, которые покрываются новыми заимствованиями на сумму 115,4 миллиарда евро.Получается, что запланированный политиками рост военных расходов произойдет за счет будущих поколений, в том числе тех, кто ещё не родился. В условиях сокращения населения не сложно понять, что это означает, предупреждает немецкий публицист.

https://ukraina.ru/20261010/dizelnaya-sdelka-kak-rossiya-i-ssha-okonchatelno-reshili-sudbu-rezhima-zelenskogo-i-raskololi-evropu-1083728181.html

https://ukraina.ru/20261005/kollaps-i-antivoennyy-miting-v-kieve-i-sladkaya-pilyulya-ot-mertsa-ukraina-na-minuvshey-nedele-1083603513.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, германия, россия, сша, дональд трамп, фридрих мерц, reuters, хдс, министерство финансов, северный поток