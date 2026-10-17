https://ukraina.ru/20261017/istoriya-na-radio-admiral-fdor-ushakov-i-khersonschina--1083849659.html

История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина

История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина - 17.10.2026 Украина.ру

История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина

Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с заместителем губернатора Херсонской области... Украина.ру, 17.10.2026

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история

херсонская область

новороссия

херсон

украина.ру

черноморский флот

xviii век

история

история новороссии

российская империя

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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с заместителем губернатора Херсонской области Татьяной Кузьмич. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о величайшем российском флотоводце Фёдоре Ушакове и роли, которую он сыграл в истории Херсонщины.Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые Фёдору Ушакову и его роли в истории Новороссии:- Чума в Херсоне, или Как адмирал Ушаков свой первый орден заслужил;- Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок.

херсонская область

новороссия

херсон

российская империя

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина 2026-10-17T12:00 true PT13M00S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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