История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина - 17.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261017/istoriya-na-radio-admiral-fdor-ushakov-i-khersonschina--1083849659.html
История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина
История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина - 17.10.2026 Украина.ру
История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с заместителем губернатора Херсонской области... Украина.ру, 17.10.2026
2026-10-17T12:00
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история
херсонская область
новороссия
херсон
украина.ру
черноморский флот
xviii век
история
история новороссии
российская империя
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с заместителем губернатора Херсонской области Татьяной Кузьмич. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о величайшем российском флотоводце Фёдоре Ушакове и роли, которую он сыграл в истории Херсонщины.Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые Фёдору Ушакову и его роли в истории Новороссии:- Чума в Херсоне, или Как адмирал Ушаков свой первый орден заслужил;- Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок.
херсонская область
новороссия
херсон
российская империя
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452
60
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина
История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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История, Херсонская область, Новороссия, Херсон, Украина.ру, Черноморский флот, XVIII век, История, история Новороссии, Российская империя, радио, Радио "Новороссия сегодня"
История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с заместителем губернатора Херсонской области Татьяной Кузьмич. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о величайшем российском флотоводце Фёдоре Ушакове и роли, которую он сыграл в истории Херсонщины.
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История на радио: Адмирал Фёдор Ушаков и Херсонщина

12:00 17.10.2026
 
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущего радио "Новороссия сегодня" Александра Порунова с заместителем губернатора Херсонской области Татьяной Кузьмич. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о величайшем российском флотоводце Фёдоре Ушакове и роли, которую он сыграл в истории Херсонщины.
Приятного прослушивания!
P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые Фёдору Ушакову и его роли в истории Новороссии:
- Чума в Херсоне, или Как адмирал Ушаков свой первый орден заслужил;
- Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок.
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