Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок - 11.08.2022 Украина.ру
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Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок
Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок - 11.08.2022 Украина.ру
Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок
Сражение у мыса Калиакрия 11 августа 1791 года несколько менее знаменито, чем хрестоматийные Чесма и Синоп. В общем-то, оно и правильно – ведь после... Украина.ру, 11.08.2022
2022-08-11T13:00
2022-08-11T13:00
россия
новороссия
черное море
григорий потемкин
екатерина ii
история
флот
черноморский флот
xviii век
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Сражение у мыса Калиакрия 11 августа 1791 года несколько менее знаменито, чем хрестоматийные Чесма и Синоп. В общем-то, оно и правильно – ведь после дружественных визитов Алексея Григорьевича Орлова и Павла Степановича Нахимова от турецких эскадр остались одни головешки, а после боя с Фёдором Фёдоровичем Ушаковым туркам удалось улизнуть…Итак, завязка. Вторая екатерининская русско-турецкая война близится к завершению. Отгремели Очаков, Фокшаны и Рымник. В турецкой армии уже возникла своеобразная "медвежья болезнь" — турецкие гарнизоны начинали сдаваться уже при слухах о приближении "Сувор-паши", что, кстати, было оправданно — у будущего генералиссимуса были свои отношения с пространственно-временным континуумом. Бывало, он появлялся раньше слухов...После поражения под Мачином великий визирь Коджа Юсуф-паша запросил у российского командующего Николая Васильевича Репнина перемирия.На море события происходили своим чередом.В мае турецкий флот попытался доставить подкрепления в крепость Анапу, осаждённую войсками генерал-фельдмаршала Ивана Васильевича Гудовича. Однако в июне контр-адмиралу Фёдору Ушакову удалось турок отогнать (они сосредоточились в районе Днестровского лимана — т.е. под носом у русского флота). Сражение тогда не состоялось — русские корабли требовали ремонта. Впрочем, главная задача была выполнена — 3 июля не дождавшаяся подкреплений Анапа пала.11 августа главные силы Черноморского флота наткнулись на турецкий флот, стоявший на якоре вблизи мыса Калиакра в северной Болгарии (удивительно живописное место, надо сказать).Турецкий флот был довольно большим — 20 линейных кораблей, 25 фрегатов, 21 меньший корабль и 15 транспортов. По турецким данным, на вооружении этих кораблей было порядка 1800 пушек. Командовал всем этим великолепием сам капудан-паша (на минуточку — главнокомандующий ВМС Блистательной Порты) Гиритли Хусейн-паша. Помогал ему выдающийся алжирский пират Сейди-Али-паша.Относительно роли алжирских и тунисских пиратов в этом сражении мнения разнятся, но, скорее всего, она была небольшой — в бою принимало участие всего шесть пиратских шебек (небольшие парусно-гребные суда, вооружённые малыми пушками). Сражаться в строю они не умели, дисциплинированностью не отличались.Турецкий флот находился в удобном тактическом положении. Он стоял около берега, на котором были развёрнуты турецкие батареи, задачей которых была поддержка флота. Кроме того, ветер дул с берега, что давало возможность манёвра для турок и затрудняло действия приближающегося с моря противника.В таком положении и застал турок Ушаков, во главе флота из 18 линейных кораблей, двух фрегатов, 19 малых кораблей и репетичного судна (малый корабль, следующий вне строя и дублирующий флажковые сигналы флагмана остальной эскадре, буде они их не увидят за парусами и пороховым дымом). Всего — 990 орудий.И тут Фёдор Фёдорович Ушаков начал совершать ошибки, каждая из которых если не вела к гарантированному поражению, то уж точно исключала победу.Во-первых, он атаковал вражеский флот, превосходящий его в 2,5 раза по вымпелам и более чем в два раза — по числу пушек.Во-вторых, он не стал перестраивать свою эскадру. Тут нужно дополнительное пояснение.В те времена основное вооружение кораблей находилось в бортах и тактика, соответственно, была линейной — противостоящие флоты выстраивались в кильватерные колонны, сближались на параллельных курсах и гасили друг друга, пока хватало чем.Интересно, что позже, когда оружие броненосцев и линкоров сосредоточилось в башнях, размещённых в диаметральной плоскости, тактика принципиально не поменялась – корабли по-прежнему шли кильватерным строем, но благодаря большей точности и дальнобойности орудий эскадры пытались исполнить манёвр "Crossing the T" – встать линией поперёк хода противника и расстреливать вражеские корабли по очереди. Первый и последний раз в значительном масштабе это удалось сделать японцам при Цусиме.Проблема заключалась в том, что линия кораблей очень сильно растягивалась, и управлять ею было слегка проблематично. Сильно — это длина кораблей плюс интервал между ними. Длина по верхней палубе флагманского корабля адмирала Ушакова "Рождество Христово" — 55 метров. Интервал — не менее 100 метров. Итого боевая линия Черноморского флота — более 2,5 километров. А радио ещё не изобрели.Воспоминания о проблемах с управляемостью парусных флотов по сей день читаются во флотских званиях: адмирал — командующий главными силами (кордебаталией); вице-адмирал — командующий авангардом (в сражении он находился в центре боевого порядка — в бой первыми вступали самые мощные корабли); контр-адмирал — командующий арьергардом.Понятно, что в походе плохо управляемая линия становилась неуправляемой совсем и реально корабли двигались строем трёх, реже — двух колонн параллельными курсами. В походе это было удобно, но в бою уменьшало вес залпа эскадры ни много ни мало — в три раза (корабли стреляют только одним бортом — повёрнутым к противнику).Лёгким движением руки двукратное превосходство турок превратилось в почти шестикратное: бортовой залп русских — 165 стволов, турок — 900.В-третьих, Ушаков загнал свой флот в "пролив" между турецкой якорной стоянкой и берегом, подставив его под перекрёстный огонь корабельной и береговой артиллерии.В-четвёртых, он вырвался вперёд на своём флагмане, чтобы атаковать вражеского адмирала (он счёл им Сейди-Али), тем самым лишив свой флот управления.Закончилось же сражение немного предсказуемо.Во-первых, нападение оказалось совершенно неожиданным для турок — они-то ведь тоже считать умели и азбуку морских сражений знали. Раз русских кораблей вдвое меньше, и они не меняют строй, значит — отступят. Именно так было в июне. Турок подвёл календарь — был уже август. Ушаков успел отремонтировать свои корабли, и был полностью в них уверен.Соответственно, когда стало ясно, что эти сумасшедшие русские действительно атакуют, время было потеряно. Турецкие корабли начали спешно сниматься с якорей, сцепляясь такелажем. Кому-то снесло бушприт… Понятно, что ни о каком правильном строе не могло идти речи.Во-вторых, зайдя со стороны берега, русские корабли поймали ветер, получив ту самую свободу манёвра, преимущество в котором имел до этого только турецкий флот.Кстати, береговые батареи молчали — боялись попасть в своих…В-третьих, молодецкая атака русского флагмана управления своей эскадрой не нарушила — русские капитаны умели драться самостоятельно, а главное — показали класс русские комендоры, обученные беглой прицельной стрельбе.В-четвёртых, хотя Ушаков ошибся с определением вражеского флагмана, эта ошибка оказалась с правильным знаком — алжирский адмирал оказался не только наглым, но также недисциплинированным и склонным к панике. Хусейн-паша, может, и продолжил бы бой, но Сейди-Али, потеряв треть команды и будучи ранен сам, не только обратился в бегство, но и скомандовал остальным "делай как я".Судя по всему, "сделать как он" было уже мечтой турецких капитанов, поскольку они с восторгом последовали приказу. Турецкие корабли строились французскими инженерами из превосходного ливанского леса, так что им удалось сравнительно легко оторваться от русских.К утру корабль Сейди-Али достиг Стамбула и… начал тонуть прямо посреди Золотого Рога, привлекая к себе внимание стрельбой из пушек. В городе началась паника — с минуты на минуту ожидалось появление на горизонте верхушек мачт грозного "Ушак-паши" (который, к слову, и не пытался преследовать турок). В Яссы срочно отправился гонец с требованием соглашаться на всё…Впрочем, там уже знали. Светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический довольно улыбался, читая депешу командующего флотом — не зря его мощная длань толкала по служебной лестнице худородного и мелкопоместного Ушакова! Уже практически готовый текст договора с Турцией был немедленно порван. Горе побеждённым!Увы, Потёмкин до заключения Ясского договора не дожил. А Ушаков спустя семь лет командовал… объединённой русско-турецкой эскадрой, принуждая к капитуляции французский гарнизон острова-крепости Корфу. Восхищённый Суворов писал своему собрату-адмиралу: "Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!" Но это уже другая история.
https://ukraina.ru/20191217/1026053721.html
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Василий Стоякин
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россия, новороссия, черное море, григорий потемкин, екатерина ii, история, флот, черноморский флот, xviii век
Россия, Новороссия, Черное море, Григорий Потемкин, Екатерина II, История, флот, Черноморский флот, XVIII век

Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок

13:00 11.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Vladimir Kosov
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© commons.wikimedia.org / Vladimir Kosov
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Сражение у мыса Калиакрия 11 августа 1791 года несколько менее знаменито, чем хрестоматийные Чесма и Синоп. В общем-то, оно и правильно – ведь после дружественных визитов Алексея Григорьевича Орлова и Павла Степановича Нахимова от турецких эскадр остались одни головешки, а после боя с Фёдором Фёдоровичем Ушаковым туркам удалось улизнуть…
Итак, завязка. Вторая екатерининская русско-турецкая война близится к завершению. Отгремели Очаков, Фокшаны и Рымник. В турецкой армии уже возникла своеобразная "медвежья болезнь" — турецкие гарнизоны начинали сдаваться уже при слухах о приближении "Сувор-паши", что, кстати, было оправданно — у будущего генералиссимуса были свои отношения с пространственно-временным континуумом. Бывало, он появлялся раньше слухов...
После поражения под Мачином великий визирь Коджа Юсуф-паша запросил у российского командующего Николая Васильевича Репнина перемирия.
На море события происходили своим чередом.
В мае турецкий флот попытался доставить подкрепления в крепость Анапу, осаждённую войсками генерал-фельдмаршала Ивана Васильевича Гудовича. Однако в июне контр-адмиралу Фёдору Ушакову удалось турок отогнать (они сосредоточились в районе Днестровского лимана — т.е. под носом у русского флота). Сражение тогда не состоялось — русские корабли требовали ремонта. Впрочем, главная задача была выполнена — 3 июля не дождавшаяся подкреплений Анапа пала.
11 августа главные силы Черноморского флота наткнулись на турецкий флот, стоявший на якоре вблизи мыса Калиакра в северной Болгарии (удивительно живописное место, надо сказать).
Турецкий флот был довольно большим — 20 линейных кораблей, 25 фрегатов, 21 меньший корабль и 15 транспортов. По турецким данным, на вооружении этих кораблей было порядка 1800 пушек. Командовал всем этим великолепием сам капудан-паша (на минуточку — главнокомандующий ВМС Блистательной Порты) Гиритли Хусейн-паша. Помогал ему выдающийся алжирский пират Сейди-Али-паша.
Федор Ушаков
17 декабря 2019, 15:00
Чума в Херсоне, или Как адмирал Ушаков свой первый орден заслужил17 декабря 1783 года перед строем офицеров капитану Черноморского флота Ея Императорского Величества Фёдору Фёдоровичу Ушакову зачитали приказы командующего флотской дивизией и начальника Херсонского порта с объявлением благодарностей. Получил он их не за доблесть в бою, а за решение задач мирных, но гораздо более сложных и важных, чем военные
Относительно роли алжирских и тунисских пиратов в этом сражении мнения разнятся, но, скорее всего, она была небольшой — в бою принимало участие всего шесть пиратских шебек (небольшие парусно-гребные суда, вооружённые малыми пушками). Сражаться в строю они не умели, дисциплинированностью не отличались.
Турецкий флот находился в удобном тактическом положении. Он стоял около берега, на котором были развёрнуты турецкие батареи, задачей которых была поддержка флота. Кроме того, ветер дул с берега, что давало возможность манёвра для турок и затрудняло действия приближающегося с моря противника.
В таком положении и застал турок Ушаков, во главе флота из 18 линейных кораблей, двух фрегатов, 19 малых кораблей и репетичного судна (малый корабль, следующий вне строя и дублирующий флажковые сигналы флагмана остальной эскадре, буде они их не увидят за парусами и пороховым дымом). Всего — 990 орудий.
И тут Фёдор Фёдорович Ушаков начал совершать ошибки, каждая из которых если не вела к гарантированному поражению, то уж точно исключала победу.
Во-первых, он атаковал вражеский флот, превосходящий его в 2,5 раза по вымпелам и более чем в два раза — по числу пушек.
Во-вторых, он не стал перестраивать свою эскадру. Тут нужно дополнительное пояснение.
Памятник Екатерине II - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 21:30
Триумф Екатерины, до которого не дожил Потёмкин. Как Крым и вся Новороссия навечно стали русскими230 лет назад, 9 января 1792 г. (29 декабря 1791 г. по ст. стилю) в городе Яссы был подписан мирный договор, заключенный по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг. И если на море и полях сражений русские одерживали убедительные победы, то вынудить турок принять условия Екатерины Великой оказалось весьма непросто.
В те времена основное вооружение кораблей находилось в бортах и тактика, соответственно, была линейной — противостоящие флоты выстраивались в кильватерные колонны, сближались на параллельных курсах и гасили друг друга, пока хватало чем.
Интересно, что позже, когда оружие броненосцев и линкоров сосредоточилось в башнях, размещённых в диаметральной плоскости, тактика принципиально не поменялась – корабли по-прежнему шли кильватерным строем, но благодаря большей точности и дальнобойности орудий эскадры пытались исполнить манёвр "Crossing the T" – встать линией поперёк хода противника и расстреливать вражеские корабли по очереди. Первый и последний раз в значительном масштабе это удалось сделать японцам при Цусиме.
Проблема заключалась в том, что линия кораблей очень сильно растягивалась, и управлять ею было слегка проблематично. Сильно — это длина кораблей плюс интервал между ними. Длина по верхней палубе флагманского корабля адмирала Ушакова "Рождество Христово" — 55 метров. Интервал — не менее 100 метров. Итого боевая линия Черноморского флота — более 2,5 километров. А радио ещё не изобрели.
Воспоминания о проблемах с управляемостью парусных флотов по сей день читаются во флотских званиях: адмирал — командующий главными силами (кордебаталией); вице-адмирал — командующий авангардом (в сражении он находился в центре боевого порядка — в бой первыми вступали самые мощные корабли); контр-адмирал — командующий арьергардом.
6 ноября 2018, 07:25
День в истории. 6 ноября: начался разгром османского флота под ПатрасомВ этот день в 1772 г. эскадра капитана 1 ранга М.Т. Коняева начала трехдневное сражение с последней крупной эскадрой турок в Средиземном море. Противник превосходил числом кораблей, количеством пушек, занял удобную позицию под защитой береговых крепостей. Для русского командующего это было первым морским сражением, но он отдал приказ к атаке
Понятно, что в походе плохо управляемая линия становилась неуправляемой совсем и реально корабли двигались строем трёх, реже — двух колонн параллельными курсами. В походе это было удобно, но в бою уменьшало вес залпа эскадры ни много ни мало — в три раза (корабли стреляют только одним бортом — повёрнутым к противнику).
Лёгким движением руки двукратное превосходство турок превратилось в почти шестикратное: бортовой залп русских — 165 стволов, турок — 900.
В-третьих, Ушаков загнал свой флот в "пролив" между турецкой якорной стоянкой и берегом, подставив его под перекрёстный огонь корабельной и береговой артиллерии.
В-четвёртых, он вырвался вперёд на своём флагмане, чтобы атаковать вражеского адмирала (он счёл им Сейди-Али), тем самым лишив свой флот управления.
Закончилось же сражение немного предсказуемо.
Во-первых, нападение оказалось совершенно неожиданным для турок — они-то ведь тоже считать умели и азбуку морских сражений знали. Раз русских кораблей вдвое меньше, и они не меняют строй, значит — отступят. Именно так было в июне. Турок подвёл календарь — был уже август. Ушаков успел отремонтировать свои корабли, и был полностью в них уверен.
Соответственно, когда стало ясно, что эти сумасшедшие русские действительно атакуют, время было потеряно. Турецкие корабли начали спешно сниматься с якорей, сцепляясь такелажем. Кому-то снесло бушприт… Понятно, что ни о каком правильном строе не могло идти речи.
27 ноября 2018, 13:45
Как Азовская флотилия остановила врага в Керченском проливеВыход к Черному морю и владение Крымом были важнейшей геополитической задачей России со времен Ивана Грозного. При царевне Софье русские армии достигали Крыма, при Анне Иоанновне вторгались на полуостров, но закрепиться там так и не смогли. Для контроля над полуостровом во все времена было одно условие, и выполнить его смогла только Екатерина
Во-вторых, зайдя со стороны берега, русские корабли поймали ветер, получив ту самую свободу манёвра, преимущество в котором имел до этого только турецкий флот.
Кстати, береговые батареи молчали — боялись попасть в своих…
В-третьих, молодецкая атака русского флагмана управления своей эскадрой не нарушила — русские капитаны умели драться самостоятельно, а главное — показали класс русские комендоры, обученные беглой прицельной стрельбе.
В-четвёртых, хотя Ушаков ошибся с определением вражеского флагмана, эта ошибка оказалась с правильным знаком — алжирский адмирал оказался не только наглым, но также недисциплинированным и склонным к панике. Хусейн-паша, может, и продолжил бы бой, но Сейди-Али, потеряв треть команды и будучи ранен сам, не только обратился в бегство, но и скомандовал остальным "делай как я".
Судя по всему, "сделать как он" было уже мечтой турецких капитанов, поскольку они с восторгом последовали приказу. Турецкие корабли строились французскими инженерами из превосходного ливанского леса, так что им удалось сравнительно легко оторваться от русских.
К утру корабль Сейди-Али достиг Стамбула и… начал тонуть прямо посреди Золотого Рога, привлекая к себе внимание стрельбой из пушек. В городе началась паника — с минуты на минуту ожидалось появление на горизонте верхушек мачт грозного "Ушак-паши" (который, к слову, и не пытался преследовать турок). В Яссы срочно отправился гонец с требованием соглашаться на всё…
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
24 марта, 16:00
«Минский процесс» XVIII века. Что Екатерина Великая искала на ДунаеЕкатерина Великая считается сторонницей решительной внешней политики. Подтверждением тому служат существенные приобретения России в её правление: Новороссия, Кубань, Правобережная Украина, Белоруссия, Литва и даже умиротворённая Чукотка. Но и у великой императрицы были свои «долгоиграющие» геополитические проекты, успешность которых не очевидна
Впрочем, там уже знали. Светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический довольно улыбался, читая депешу командующего флотом — не зря его мощная длань толкала по служебной лестнице худородного и мелкопоместного Ушакова! Уже практически готовый текст договора с Турцией был немедленно порван. Горе побеждённым!
Увы, Потёмкин до заключения Ясского договора не дожил. А Ушаков спустя семь лет командовал… объединённой русско-турецкой эскадрой, принуждая к капитуляции французский гарнизон острова-крепости Корфу. Восхищённый Суворов писал своему собрату-адмиралу: "Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!" Но это уже другая история.
 
РоссияНовороссияЧерное мореГригорий ПотемкинЕкатерина IIИсторияфлотЧерноморский флотXVIII век
 
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13:00Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок
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