https://ukraina.ru/20261013/anglichanka-gadit-dmitriev-zayavil-o-sabotazhe-britanii-i-es-1083769272.html
"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС
"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС - 13.10.2026 Украина.ру
"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС
Великобритания и Евросоюз для подрыва любых мирных усилий по Украине и сотрудничества США и России активно используют СМИ. Об этом представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев утром 13 октября написал в соцсети Х
2026-10-13T06:45
2026-10-13T06:45
2026-10-13T06:48
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В западных новостях почти незамеченным осталось сообщение Национальной дирекции по вооружениям (National Armaments Director, NAD) британского оборонного ведомства от 8 октября об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Это произошло как раз накануне телефонного разговора президентов России и США, вызвавшего шок и истерику у Киева и его европейских опекунов."Острая тема, которую все игнорируют: стремление [так называемого] левого правительства Великобритании к "вечной войне на Украине", чтобы отвлечь внимание от разрушения британского образа жизни. Великобритания использует свои огромные медиа-силы для саботажа любых мирных усилий по Украине и любого сотрудничества между США и Россией. ЕС идёт следом", — написал Дмитриев в соцсети Х о традиционной политике британских элит.Ранее Дмитриев назвал сотрудничество России и США в сфере энергетики выгодным для всего мира, а телефонный разговор президентов 9 октября — успешным. Он также заявил, что ЕС и Великобритания должны прекратить разжигать войну, в то время как, по его словам, мировое сообщество желает мира.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261011/emu-luchshe-ostanovitsya-kak-mirovye-smi-otreagirovali-na-zayavlenie-trampa-o-smene-zelenskogo-1083739757.html
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украина.ру, новости, россия, кирилл дмитриев, великобритания, сша, европа, евросоюз, ес, русофобия, военная помощь украине, киевский режим, украина, сми, запад, мир без границ, британия
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"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС
06:45 13.10.2026 (обновлено: 06:48 13.10.2026)
Великобритания и Евросоюз для подрыва любых мирных усилий по Украине и сотрудничества США и России активно используют СМИ. Об этом представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев утром 13 октября написал в соцсети Х
В западных новостях почти незамеченным осталось сообщение Национальной дирекции по вооружениям (National Armaments Director, NAD) британского оборонного ведомства от 8 октября об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Это произошло как раз накануне телефонного разговора президентов России и США, вызвавшего шок и истерику у Киева и его европейских опекунов.
"Острая тема, которую все игнорируют: стремление [так называемого] левого правительства Великобритании к "вечной войне на Украине", чтобы отвлечь внимание от разрушения британского образа жизни. Великобритания использует свои огромные медиа-силы для саботажа любых мирных усилий по Украине и любого сотрудничества между США и Россией. ЕС идёт следом", — написал Дмитриев в соцсети Х о традиционной политике британских элит.
Ранее Дмитриев назвал сотрудничество России и США в сфере энергетики выгодным для всего мира, а телефонный разговор президентов 9 октября — успешным. Он также заявил, что ЕС и Великобритания должны прекратить разжигать войну, в то время как, по его словам, мировое сообщество желает мира.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.