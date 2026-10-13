https://ukraina.ru/20261013/anglichanka-gadit-dmitriev-zayavil-o-sabotazhe-britanii-i-es-1083769272.html

"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС

"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС - 13.10.2026 Украина.ру

"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕС

Великобритания и Евросоюз для подрыва любых мирных усилий по Украине и сотрудничества США и России активно используют СМИ. Об этом представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев утром 13 октября написал в соцсети Х

2026-10-13T06:45

2026-10-13T06:45

2026-10-13T06:48

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В западных новостях почти незамеченным осталось сообщение Национальной дирекции по вооружениям (National Armaments Director, NAD) британского оборонного ведомства от 8 октября об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Это произошло как раз накануне телефонного разговора президентов России и США, вызвавшего шок и истерику у Киева и его европейских опекунов."Острая тема, которую все игнорируют: стремление [так называемого] левого правительства Великобритании к "вечной войне на Украине", чтобы отвлечь внимание от разрушения британского образа жизни. Великобритания использует свои огромные медиа-силы для саботажа любых мирных усилий по Украине и любого сотрудничества между США и Россией. ЕС идёт следом", — написал Дмитриев в соцсети Х о традиционной политике британских элит.Ранее Дмитриев назвал сотрудничество России и США в сфере энергетики выгодным для всего мира, а телефонный разговор президентов 9 октября — успешным. Он также заявил, что ЕС и Великобритания должны прекратить разжигать войну, в то время как, по его словам, мировое сообщество желает мира.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261011/emu-luchshe-ostanovitsya-kak-mirovye-smi-otreagirovali-na-zayavlenie-trampa-o-smene-zelenskogo-1083739757.html

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