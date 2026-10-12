https://ukraina.ru/20261012/vpervye-za-vsyu-istoriyu-ukrainy-chto-budet-s-zelenskim-posle-stychki-s-trampom-1083766808.html

Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с Трампом

Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с Трампом - 12.10.2026 Украина.ру

Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с Трампом

Президент США Дональд Трамп и раньше выступал с резкими заявлениями в адрес руководства Украины, но его выпад на минувших выходных получился жёстким и прямолинейным.

2026-10-12T21:29

2026-10-12T21:29

2026-10-12T21:30

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«Я предлагаю им (Украине – ред.) выбрать нового лидера, который сможет заключить сделку. Он мог заключить много сделок, но почему-то никогда этого не делает. <…> Он хочет создавать проблемы для всего мира», — заявил американский лидер о главе киевского режима Владимире Зеленском.Как рассказал порталу Axios некий представитель Белого дома на условиях анонимности, Трамп был очень зол. Он считает, что Зеленский воспринимает помощь Соединённых Штатов как должное.Судя по всему, американская сторона терпела долго — и вот терпение иссякло.Накануне известный французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви поделился интересной историей:«У меня был разговор, о котором я рассказываю в книге и о котором раньше никогда не говорил, со Стивом Уиткоффом, знаменитым переговорщиком Трампа. Это было у него дома в Вашингтоне год назад. И он сказал мне примерно следующее. Он, кстати, выглядел гротескно. Смысл разговора был такой: «Знаете, передайте своим украинским друзьям, чтобы они не выводили моего президента из себя. Моего президента очень легко вывести из себя. А если его вывести из себя, его реакция может стать неконтролируемой».А Зеленскому, как мы знаем, неоднократно удавалось вывести Трампа.Но слова, какими бы громкими они ни были, остаются лишь словами. Другое дело — действия. Трампу теперь нужно переходить к решительным поступками, чтобы подтвердить серьёзность своих намерений. Как уже случалось после громкой ругани политиков в Овальном кабинете: Трамп объявил о приостановке военной помощи США, эффект был незамедлительным – Зеленский публично принёс извинения и признал критическую зависимость от разведданных, получаемых от Вашингтона.На что готов Трамп сейчас, чтобы его критика в адрес Зеленского не выглядела ярким заявлением, вписывающимся в избирательную кампанию за 3 недели до промежуточных выборов в Конгресс?Источники телеканала CNN сообщили, что Пентагон и Госдепартамент на минувших выходных, 10-11 октября, уже официально предупредили Украину и Европу о возможной остановке передачи разведданных и поставок европейского оружия, если Киев не прекратит удары по российской энергосистеме. То же самое написала газета Financial Times, приведя слова собеседника, который общался с представителями американского военного ведомства: «Они звонят в Киев. Они звонят всем в Европе».Чтобы удар наверняка достиг цели, бить нужно в самые уязвимые места — видимо, так и рассуждали в Белом доме. Европейский чиновник на условиях анонимности сказал CNN, что упомянутая помощь сейчас имеет «жизненно важное значение» для Украины: развединформация предупреждает о ракетных ударах, а через PURL (механизм продажи американского оружия партнёрам по НАТО для дальнейшей безвозмездной передаче Украине) закупают в том числе перехватчики Patriot, которых и так не хватает ВСУ.«Если США прекратят продажу оружия в рамках программы НАТО PURL, последствия [для Киева] могут быть более значительными, поскольку Европа не сможет восполнить эти поставки», — отмечает агентство Bloomberg.К тому же Вашингтон может поставить на паузу передачу разведывательной информации в режиме реального времени, на которую ВСУ опираются при нанесении ударов по российским НПЗ.Просил Трамп Зеленского по-хорошему: сначала по телефону, потом лично в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН – но нет. Зеленский ответил отказом, а потом ещё публично горделиво рассказал, что отверг призыв американского лидера прекратить атаки по энергетической инфраструктуре РФ. Не получилось по-хорошему, значит, будет по-плохому.После возвращения Трампа в Белый дом позиция Соединённых Штатов по украинскому вопросу стала крайне нестабильной: сначала демонстрация нейтральной позиции, затем выступление за диалог с Москвой, следом — наращивание поставок вооружений ВСУ.Иное дело — Европа: она как придерживалась принципа «поможем Киеву столько, сколько необходимо», так в целом и придерживается. Поэтому неудивительно, что после призыва Трампа сменить власть на Украине Зеленский 10 октября незамедлительно позвонил в одну из европейских столиц, а точнее – в ту, которая не на словах, а на деле не допускает заключения мирной сделки. Речь, конечно же, о Лондоне.Очень хорошим и своевременным назвал разговор с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом Зеленский. В свою очередь британский визави назвал последние 24 часа трудными для Украины. Политики договорились продолжить переговоры на личной встрече в ближайшие дни. Это ничто иное, как попытка Зеленского заручиться поддержкой европейцев на фоне резкого обострения отношений с Трампом, считает украинское издание «Страна.ua».Даже если европейские лидеры выразят солидарность с Банковой и заявят о готовности поддерживать её всегда и во всём (в чём, впрочем, есть сомнения), а хватит ли имеющихся у Старого Света ресурсов? Уверенности в этом тоже нет. Так что Зеленский рискует оказаться в ситуации, когда Вашингтон не хочет, а Брюссель не может.Даже находясь в такой опасной ситуации, глава киевского режима не собирается пересматривать своё поведение — наоборот, действует ещё более рискованно. В шоке не только сторонние наблюдатели, но и его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, которая за время совместной работы успела многое повидать.«Никогда за всю историю Украины после обретения независимости Киев так открыто не конфликтовал с Вашингтоном», — написала она в соцсети X.А как иначе расценивать заявления Зеленского: «Почему США не заключают соглашение с Украиной о поставках дизтоплива? Мы влияем на то, двигаются ли эти суда. Мы определяем, работают ли НПЗ»?Bloomberg предупреждает, что, атакуя российские НПЗ и дальше, Зеленский всё больше рискует вступить в конфликт с Трампом, что создаёт угрозу для Украины, поскольку она по-прежнему зависит от вооружения и разведданных из Вашингтона. Напряжённость между двумя лидерами бывала неоднократно, но новая конфронтация может оказаться гораздо опаснее, считает агентство.«Зеленский рискует подорвать отношения с Трампом. Он находится на пути к столкновению с Трампом», — говорится в статье.Тем временем журнал Newsweek уже опубликовал список возможных сменщиков Зеленского на президентском посту: прежде всего, это посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный; глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*; Михаил Фёдоров, чья отставка с поста министра обороны Украины повлекла акции протеста; наконец, пятый президент страны Пётр Порошенко**.Очевидно, Зеленский просто своего места не отдаст, будет цепляться за власть до последнего. И думать он будет в первую очередь о собственной судьбе.По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, слова Трампа, что Украине нужен новый президент, а также соглашение с Россией о поставках дизельного топлива свидетельствуют о готовности главы Белого дома отказаться от поддержки Киева.«Трамп, похоже, теперь готов выйти из этой войны нелепым способом, и можно ожидать, что выход будет некрасивым. Но прекращение войны так — лучше, чем её продолжение. <…> Война между Россией и Украиной, вероятно, вступает в финальную фазу», — заявил Дэвис.Гипотетическое сворачивание военной помощи США явно ослабит возможности ВСУ, но всё же не приведёт к мгновенному краху украинских войск. Да и свернёт ли её Трамп – большой вопрос.Как заявил один из источников Bloomberg, грубость Трампа по отношению к Зеленскому не принесёт результата, если США не прекратят передачи разведданных и продажи оружия Украине. А мы все видели, что Белый дом может всё возобновить так же оперативно, как и свернуть.К тому же Соединённым Штатам не нужен сильный актор на мировой арене в лице России, поэтому инструменты сохранения напряжённости в виде даже тлеющего конфликта у самых границ можно приберечь.Вдобавок заместитель главы Секретной службы США Мэтт Куинн рассказал в эфире телеканала CBS о поездке сотрудников ведомства на Украину. Они ездили, чтобы перенять опыт по использованию беспилотников.«[Мы учимся у украинцев] всему. Примерно 2 недели назад 2 наших группы вернулись. Они на передовой. Они на поле боя с этим. Мы используем эти уроки, чтобы выстроить нашу программу и гарантировать, что мы идём на шаг впереди до того, как это произойдёт (применение БПЛА злоумышленниками – ред.)», — заявил он.Вяжется ли это со стремлением окончательно и бесповоротно положить конец конфликту на Украине? Пока не очень.* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов** внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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эксклюзив, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, bloomberg, нпз