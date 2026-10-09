https://ukraina.ru/20261009/peskov-rasskazal-kogda-sostoitsya-razgovor-putina-i-trampa-1083711815.html

Песков рассказал, когда состоится разговор Путина и Трампа

Песков рассказал, когда состоится разговор Путина и Трампа - 09.10.2026 Украина.ру

Песков рассказал, когда состоится разговор Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого Дома Дональда Трампа состоится скоро. Об этом 9 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2026-10-09T15:50

2026-10-09T15:50

2026-10-09T15:50

новости

россия

украина

сша

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/08/12/1067181908_543:0:2057:852_1920x0_80_0_0_ea5a27dd9227d6b6f7f556c0ad83cf3d.jpg

По его словам, Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в Москве, если они захотят поделиться итогами переговоров с представителями Украины в США. При этом пока неизвестно, состоится ли визит американских переговорщиков в Россию в октябре.7 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вскоре позвонит Владимиру Путину. Кроме того, политик заявил, что "завершил восемь войн, и ещё одна на подходе".Подробнее – в материале Сценарии Трампа: чего на самом деле США хотят от УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, украина.ру