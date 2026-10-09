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Песков рассказал, когда состоится разговор Путина и Трампа
Песков рассказал, когда состоится разговор Путина и Трампа - 09.10.2026 Украина.ру
Песков рассказал, когда состоится разговор Путина и Трампа
Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого Дома Дональда Трампа состоится скоро. Об этом 9 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2026-10-09T15:50
2026-10-09T15:50
2026-10-09T15:50
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По его словам, Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в Москве, если они захотят поделиться итогами переговоров с представителями Украины в США. При этом пока неизвестно, состоится ли визит американских переговорщиков в Россию в октябре.7 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вскоре позвонит Владимиру Путину. Кроме того, политик заявил, что "завершил восемь войн, и ещё одна на подходе".Подробнее – в материале Сценарии Трампа: чего на самом деле США хотят от УкраиныБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина.ру
Песков рассказал, когда состоится разговор Путина и Трампа
Разговор президента России Владимира Путина и главы Белого Дома Дональда Трампа состоится скоро. Об этом 9 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков