https://ukraina.ru/20261009/diplomaticheskie-lazeyki-razgrom-na-fronte-yadovitye-ataki-khronika-sobytiy-na-utro-9-oktyabrya-1083700068.html

Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября

Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября - 09.10.2026 Украина.ру

Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября

Киевских чиновников вызывают в Майями для обсуждения новых американских планов. ВС РФ уничтожают противника и технику. Западные политики спонсируют украинское химоружие и координируют атаки на россиян

2026-10-09T09:00

2026-10-09T09:00

2026-10-09T09:06

хроники

эксклюзив

россия

украина

киев

дмитрий песков

марко рубио

вооруженные силы украины

озхо

владимир зеленский

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Дипломатические процессы вокруг украинского кризиса показывают, что стороны ведут обсуждения на разных уровнях, хотя официальные позиции остаются жесткими.В Кремле согласились с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что на данный момент перспектив для дипломатического урегулирования на Украине не просматривается.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конфронтационные заявления Владимира Зеленского и его прежние угрозы о 40-дневной операции, которые сейчас оборачиваются против самой Украины, прямо доказывают нежелание Киева искать мирные пути.Тем не менее Песков подчеркнул, что задача дипломатов как раз и состоит в поиске лазейки для выхода на мирный трек.Он добавил, что Россия выступает не за фрагментарные решения, а за комплексное урегулирование, которое обеспечит стабильность на десятилетия вперед.Параллельно появляются новые международные инициативы:Предложение Индии: издание Hindustan Times сообщило о предложенном Нью-Дели плане из трех пунктов. Он направлен на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства.План США: Белый дом заявил о подготовке всестороннего предложения, охватывающего все аспекты конфликта для его завершения.Для обсуждения этой американской инициативы в пятницу в Майами запланирована встреча. Со стороны Вашингтона переговоры проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В консультациях также примут участие советники по национальной безопасности стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), представители Евросоюза и НАТО.Украинскую сторону будут представлять глава Офиса президента Кирилл Буданов*, глава службы внешней разведки Рустем Умеров и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Как утверждает издание Axios со ссылкой на источник, позднее в октябре Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.Разгром на фронтеНочью и утром в пятницу по военным и энергетическим объектам на подконтрольной Киеву территории была нанесена серия мощных ударов.В пригороде украинской столицы после атаки на объект энергетики начались перебои со светом. Из-за отсутствия напряжения "Киевпастранс" частично остановил общественный транспорт. Накануне поздно вечером в метро возникла давка из-за серьезных задержек поездов. Движение на многих ветках до сих пор задерживается. Под удары также попали Бровары, Бучанский район, Триполье, Наливайковка и поселок Дымер у Киевского водохранилища. Взрывы и прилеты зафиксированы в Ровенской, Волынской (Луцк и населенный пункт Ягодин), Черниговской, Харьковской, Сумской и Одесской областях. В Кривом Роге и временно оккупированном Запорожье также прогремели взрывы, а в Ивано-Франковске после прилета реактивного беспилотника "Герань" начался пожар.Позже в Минобороны России сообщили о точечной ликвидации объектов противника силами ВКС. В Харьковской области в районе населенного пункта Приколотное авиация четырьмя высокоточными планирующими бомбами УМПБ уничтожила пункты временной дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. В Запорожской области под Ореховом под удар двух тяжелых авиабомб ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции попали места дислокации 65-й отдельной механизированной бригады. Кроме того, в районе запорожского поселка Кушугум ракетным ударом с воздуха был полностью разрушен опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. На Купянском направлении российские войска ракетным ударом уничтожили мост через реку Оскол у населенного пункта Петровка, отрезав противнику пути снабжения.На Добропольском направлении российские войска продвигаются вдоль дороги северо-восточнее Сергеевки. В самом Доброполье идут тяжелые городские бои: подразделения ВС РФ закрепляются в центре, а ВСУ стянули силы на север к шахте "Алмазная".Расширена зона контроля северо-восточнее Золотого Колодезя, а Новотроицкое перешло под контроль России. В районе Новоандреевки идет продвижение к Андреевке. При этом операторы БПЛА группировки "Центр" уничтожили шесть украинских антенн-ретрансляторов на Добропольском участке. В результате ВСУ полностью лишились координации и связи между своими передовыми подразделениями.На Константиновском и Запорожском участках ВС РФ наступают от Новогригоровки к Старорайскому и продвигаются у поселка Райское. Идут бои за Алексеево-Дружковку. На Запорожском направлении авиация бьет фугасными бомбами по ВСУ в Орехове (Заводской микрорайон). Идет продвижение вдоль реки Верхняя Терса западнее Горького, а западнее Новосолошино заняты опорные пункты врага.В районе Северска и Купянска российские части вернули ранее утраченные позиции у Рай-Александровки и на подступах к Николаевке. Под Купянском идет движение от Двуречанского к Колодезному. На Краснолиманском участке ВСУ пытались атаковать из Дробышево и Ставков на Колодези, но безуспешно.На Харьковском направлении бои идут у Новой Казачьей, Турово и Токаревки. ВС РФ расширяют контроль возле Соснового Бора, Нефёдовки и Рубленого, а положение ВСУ в Варваровке и Николаевке осложнилось. На Волчанском и Великобурлукском направлениях, две штурмовые группы ВСУ на бронемашинах "Козак" попытались прорвать окружение, но потеряли технику и отступили.В приграничье Сумской области ВС РФ продвигаются западнее Андреевки, ведут бои за Хотень, заняли лес восточнее дороги Марьино — Могрица и продвинулись южнее Мирополья. У Степка бои идут вдоль границы.На Херсонском направлении нанесены точечные удары по пунктам дислокации и военному транспорту ВСУ в самом Херсоне.Ядовитые атакиНа закрытой 113-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге российская сторона представила четкие доказательства систематических нарушений Киевом Конвенции по запрещению химического оружия. Постпред РФ при организации Владимир Тарабрин заявил, что российские военные продолжают собирать реальные улики применения ВСУ токсичных химикатов, отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками.На брифингах Москва продемонстрировала фото готовых изделий, произведенных в Западной Европе, а также видеоматериалы с пострадавшими от химических атак военнослужащими и процессом их восстановления в госпиталях.Согласно заявлению Тарабрина, западные страны не просто поставляют Украине химическую продукцию чувствительного характера, но и напрямую координируют и участвуют в ее применении против граждан РФ. Помимо этого, Запад предоставляет Киеву разведданные для ударов по российским объектам химической промышленности, что уже привело к серьезным экологическим последствиям, и курирует подготовку терактов против мирного населения России. При этом на официальные запросы Москвы, в частности к Германии, с требованием разъяснить имеющуюся у них информацию о химических инцидентах, ответа так и не последовало. В связи с этим Россия обратилась к исполнительному совету ОЗХО за содействием.Украинский химический след докатился и до самих западных стран. Постпред России сообщил о зафиксированных случаях смерти в Великобритании и Канаде, где простые граждане отравились опасным веществом, которое поставлялось с Украины под видом обычного пищевого консерванта через интернет-сайт. Родные погибших умоляют о справедливости, однако западные политики игнорируют гибель собственных граждан, будучи заняты исключительно обвинениями в адрес России. Параллельно с этим на площадке ОЗХО Россия категорически отвергла голословные обвинения в свой адрес. Тарабрин подчеркнул, что достоверность украинских сведений ничтожна, а химические средства борьбы с беспорядками вообще не стоят на вооружении ВС РФ и не предусмотрены тактическими задачами. На этом фоне Технический секретариат ОЗХО уже трижды посетил Украину с миссиями, тогда как аналогичный запрос со стороны России все еще находится на стадии консультаций. Дипломат выразил надежду на скорое решение этого вопроса и опроверг заявления представителя Австрии о том, что Москва якобы отказывается предоставить миссии ОЗХО необходимые привилегии и иммунитеты — эта тема сейчас активно обсуждается с секретариатом организации.Подробнее - в материале "Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

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