https://ukraina.ru/20260909/splanirovano-izgnanie-pravoslavnykh-iz-sobora-v-chernovtsakh-1083103137.html

"Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений

"Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений - 09.09.2026 Украина.ру

"Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений

Гонения на православных христиан Украины организованы и спланированы. Об этом говорится в публикации от 9 сентября телеграм-канала "СПЖ - новости Православия"

2026-09-09T17:53

2026-09-09T17:53

2026-09-09T18:02

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западная украина

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По сведениям украинского "Союза православных журналистов", очередная акция гонений на христиан запланирована на ближайшее время с привлечением сил полиции."Власти Черновцов объявили: они придут с полицией, чтобы отобрать у верующих Украинской Православной Церкви их кафедральный Свято-Духовский собор и передать его ПЦУ. И поражает в этом заявлении даже не наглость, а ничем не прикрытая несправедливость", - сказано в публикации.Огромную общину оставят без храма. 16 февраля прошлого года прихожане провели собрание, на котором подтвердили: они остаются в канонической Украинской Православной Церкви. За это проголосовали более четырех с половиной тысяч человек под призывы к убийствам групп "неизвестных", которых за забором храма собрал клирик раскольнической ПЦУ Роман Грищук. "И все равно власти перерегистрировали общину Украинской Православной Церкви в ПЦУ. Незаконно, против ее воли. И сделали это даже не в Черновцах, а во Львове. Регистратором оказалась Соломия Гринив – знакомая главы Госэтнополитики Виктора Еленского и обладательница наград Сергея Думенко", - рассказали в СПЖ.Там также отметили, что "последствием этой преступной регистрации стало побоище в Свято-Духовском соборе, устроенное группой бандитов, нанятых ПЦУ". К храму их привезли на автобусе предводители сектантов. "Бандиты жестоко избили нескольких священников Украинской Православной Церкви и захватили святыню. А попутно ограбили церковную лавку. Но удержать собор бандиты не смогли. Всего за пару часов к храму съехались прихожане – несколько тысяч человек. И даже заступничество полиции захватчикам не помогло. Их выгнали", - рассказали в СПЖ.Журналисты уверены, что "перерегистрация общины Свято-Духовского собора в ПЦУ – явный подлог и преступление". Прихожане храма против ухода в раскольническую структуру и все эти годы убедительно это демонстрировали, защищая свою святыню."После событий 17 июня 2025 года, когда во время штурма пострадали верующие и священнослужители, ситуация вызывает особое беспокойство у прихожан", - сказано в публикации телеграм-канала.Православная община призывала верующих прийти к собору вечером 9 сентября, чтобы помолиться и защитить свою святыню.Тем временем председатель комитета по вопросам равных возможностей и интеграции Бонна, член ХДС и участница христианско-иудейского диалога, доктор Ирина Вольфсон заявила о необходимости независимого расследования нападения на насельников Святогорской лавры, в результате которого погиб монах Варсонофий.Ранее на эту тему: Появились подробности покушения на монахов в Святогорской лавреСитуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Спонсоры разбежались, храмы пустуют: Киев решил содержать ПЦУ за счет всех украинцев

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новости, черновцы, украина, пцу, упц, гонения, православные, христиане, ситуация на украине, западная украина, храм, захваты храмов, религия