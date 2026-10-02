https://ukraina.ru/20261002/nikogda-ne-pozvolim-strelyat-russkim-v-spinu-lukashenko-o-pozitsii-minska-1083570311.html
"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска
"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска - 02.10.2026 Украина.ру
"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит поддерживать Россию и не позволит действовать против россиян. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, приехавшими на заседание Евразийского межправительственного совета
2026-10-02T14:59
2026-10-02T14:59
2026-10-02T14:59
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александр лукашенко
вооруженные силы украины
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"Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом", — сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.По словам белорусского лидера, республика намерена сохранять эту позицию и в дальнейшем. Лукашенко также подчеркнул, что белорусы "никогда не были предателями".Подробнее – в материале что новая политика Белоруссии значит для РоссииБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, минск, александр лукашенко, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит поддерживать Россию и не позволит действовать против россиян. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, приехавшими на заседание Евразийского межправительственного совета