"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска - 02.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261002/nikogda-ne-pozvolim-strelyat-russkim-v-spinu-lukashenko-o-pozitsii-minska-1083570311.html
"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска
"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска - 02.10.2026 Украина.ру
"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит поддерживать Россию и не позволит действовать против россиян. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, приехавшими на заседание Евразийского межправительственного совета
2026-10-02T14:59
2026-10-02T14:59
новости
россия
минск
александр лукашенко
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/02/1083569953_325:359:2855:1782_1920x0_80_0_0_e4dc68daa34eee4ba23768060556cd8f.jpg
"Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом", — сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.По словам белорусского лидера, республика намерена сохранять эту позицию и в дальнейшем. Лукашенко также подчеркнул, что белорусы "никогда не были предателями".Подробнее – в материале что новая политика Белоруссии значит для РоссииБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
минск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/02/1083569953_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_6861f56235de60f3f91508cf1f0e4d2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, минск, александр лукашенко, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска

14:59 02.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаседание Евразийского межправительственного совета в Минске
Заседание Евразийского межправительственного совета в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит поддерживать Россию и не позволит действовать против россиян. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, приехавшими на заседание Евразийского межправительственного совета
"Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом", — сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.
По словам белорусского лидера, республика намерена сохранять эту позицию и в дальнейшем. Лукашенко также подчеркнул, что белорусы "никогда не были предателями".
Подробнее – в материале что новая политика Белоруссии значит для России
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Путь к длительному миру, провалы ВСУ, зомби-лагеря. Хроника событий на утро 2 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:31Кольцо окружения сжимается: ВС РФ освободили Грачёвку и Сердобино в Харьковской области
14:59"Никогда не позволим стрелять русским в спину": Лукашенко о позиции Минска
14:57Мир с Россией расколол партию Порошенко*: Вятрович сцепился с Гончаренко* за уступки Москве
14:35Как Зеленский хотел обмануть ЕС и что из этого получилось
14:31"Красная дорожка для убийц": польский евродепутат требует закрыть границу для украинцев
14:26Россия послала четкий сигнал: что значит удар по Южному мосту в Киеве
14:23Интересные факты о переговорах НКВД с националистами Украины - Стоякин и Колпакиди. Не пропустите!
13:54Тайники, туннели и "кнопка блокировки": как работала теневая финансовая сеть Украины
13:53"Ни солдат, ни оружия": Венгрия объявила о своем решении по Украине
13:18"Пытались дойти за продуктами": в Алешках сообщили о ЧП с мирными жителями
13:17"Западная гегемония рушится": главный прогноз Путина, который обсуждает весь мир
12:40Кличко объявил о закрытии трех главных мостов через Днепр
12:35Василий Маргелов - освободитель Херсона. Песни Андрея Павлова. 02 октября 2026 года, утренний эфир 113:49
11:57"Выставили лжецом": президент Южной Кореи отверг попытки Киева замять скандал с пленными
11:53Украина сохранит минимальную зарплату ниже прожиточного минимума в 2027 году
11:29Экс-министры обороны Украины объявлены в розыск: детали обвинений
11:06"Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФ
10:44"Инициативно вышел на СБУ": в Крыму поймали украинского шпиона
10:39Торопит Европу: Зеленский пожаловался на затянувшийся ремонт истребителей
10:12"Мы не позволим себя разделить": Мерц обвинил АдГ в связях с Россией
Лента новостейМолния