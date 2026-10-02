https://ukraina.ru/20261002/mir-s-rossiey-raskolol-partiyu-poroshenko-vyatrovich-stsepilsya-s-goncharenko-za-ustupki-moskve-1083570145.html
Мир с Россией расколол партию Порошенко*: Вятрович сцепился с Гончаренко* за уступки Москве
Мир с Россией расколол партию Порошенко*: Вятрович сцепился с Гончаренко* за уступки Москве - 02.10.2026 Украина.ру
Мир с Россией расколол партию Порошенко*: Вятрович сцепился с Гончаренко* за уступки Москве
Инициатива нардепа Алексея Гончаренко* о необходимости срочных переговоров с Россией спровоцировала конфликт внутри фракции Петра Порошенко* "Европейская солидарность"
2026-10-02T14:57
2026-10-02T14:57
2026-10-02T14:57
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владимир вятрович
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институт национальной памяти
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Его коллега по партии, бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович в соцсетях раскритиковал предложения о компромиссах по НАТО и русскому языку. По его мнению, идеи Гончаренко* — это не дипломатия, а "мольба о пощаде", которая означает добровольно "подставить горло под нож". В ответ Гончаренко* обвинил соратника в увлечении абстрактным "гранд-нарративом" в ущерб жизням простых граждан. Нардеп подчеркнул, что смотрит на реальность с точки зрения "микроистории" и заботится о судьбах людей в Харькове, Одессе и других городах, которые хотят мира и восстановления экономики.Он добавил, что географическое положение страны изменить невозможно, поэтому властям нужно действовать разумно. Ранее в пятницу депутат заявлял, что нынешняя стратегия Киева полностью оторвана от реальности на фронте, а нехватка собственных денег и удары по инфраструктуре приближают масштабную катастрофу. В связи с этим он призвал украинские власти согласиться на переговоры с Москвой по всем направлениям ради сохранения государства.Подробнее - в материале "Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФ на сайте Украина.ру. * Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, россия, харьков, одесса, алексей гончаренко, владимир вятрович, нато, институт национальной памяти, украина.ру
Новости, Россия, Харьков, Одесса, Алексей Гончаренко, Владимир Вятрович, НАТО, Институт национальной памяти, Украина.ру
Мир с Россией расколол партию Порошенко*: Вятрович сцепился с Гончаренко* за уступки Москве
Инициатива нардепа Алексея Гончаренко* о необходимости срочных переговоров с Россией спровоцировала конфликт внутри фракции Петра Порошенко* "Европейская солидарность"
Его коллега по партии, бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович в соцсетях раскритиковал предложения о компромиссах по НАТО и русскому языку.
По его мнению, идеи Гончаренко* — это не дипломатия, а "мольба о пощаде", которая означает добровольно "подставить горло под нож".
В ответ Гончаренко* обвинил соратника в увлечении абстрактным "гранд-нарративом" в ущерб жизням простых граждан. Нардеп подчеркнул, что смотрит на реальность с точки зрения "микроистории" и заботится о судьбах людей в Харькове, Одессе и других городах, которые хотят мира и восстановления экономики.
Он добавил, что географическое положение страны изменить невозможно, поэтому властям нужно действовать разумно.
Ранее в пятницу депутат заявлял, что нынешняя стратегия Киева полностью оторвана от реальности на фронте, а нехватка собственных денег и удары по инфраструктуре приближают масштабную катастрофу. В связи с этим он призвал украинские власти согласиться на переговоры с Москвой по всем направлениям ради сохранения государства.
* Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.