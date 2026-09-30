https://ukraina.ru/20260930/geopoliticheskiy-kikos-armenii-pashinyan-opyat-spasaetsya-no-s-pomoschyu-rossii-1083523580.html

Геополитический Кикос Армении: Пашинян опять спасается, но с помощью России

Геополитический Кикос Армении: Пашинян опять спасается, но с помощью России - 30.09.2026 Украина.ру

Геополитический Кикос Армении: Пашинян опять спасается, но с помощью России

Происходящее в последние месяцы, недели и дни вокруг Армении говорит о том, что за нее продолжают бороться Россия и прежний коллективный Запад (США и ЕС). Но выигрывает от этого армянский премьер Никол Пашинян.

2026-09-30T17:17

2026-09-30T17:17

2026-09-30T17:17

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Он крутится, как юла, раздавая авансы во все стороны и получая отовсюду не только обещания, но и материально-финансовые ништячки, позволяющие его стране держаться на плаву. Но не все так просто.Пашинян давно бы полностью отдался Западу, но под прессом обстоятельств Никол Воваевич вынужден практиковать то, что с легкой руки бывшего украинского президента Леонида Кучмы называется "многовекторностью". Кучу-верчу, запутать, на двух-трех стулья усидеть и штанину сзади не порвать, а наоборот, прибарахлиться хоть чем-то хочу – вот квинтэссенция кучминого изобретения, продиктованная непростыми условиями, в которых находится вертящаяся страна. Снаружи ее осаждают жадные и безжалостные соседи, рядящиеся в друзей, но мечтающие ободрать ее, как липку. Внутри ситуация грозит кризисом и нищетой населения из-за упадка и деградации, если не будет помощи извне, а значит, власть могут отобрать в любой момент таким же "бархатно-цветным" бунтом, с помощью которого Пашинян и дорвался первый раз к власти в 2018 году.За прошедшее с того момента время Пашинян потерял Нагорный Карабах в обмен на обещания помощи и евроинтеграции. Пару раз жестоко подавил протесты против себя, дважды выиграл выборы, нагло и жестко эксплуатируя иллюзии и надежды граждан на счастливое западное избавление. С подачи Запада, заигрывая в плане безопасности, обнажился перед соседним Азербайджаном и стоящей за его спиной Турцией, фактически простив ей геноцид армян 1915-1923 годов. Отдал на 99 лет часть территории страны (Зангезурский коридор) американцам под "маршрут Трампа" (TRIPP), за что Армении может, как сейчас говорят, крупно прилететь от соседнего Ирана, если США начнут ему угрожать с армянский территории.Но и окончательно отдаться Западу Пашинян не может, потому что это угрожает ему внутренним расколом и потерей власти. Часть армянского общества понимает, что спасение их страны – в сохранении геополитического статус-кво и дружбе с Россией и всем постсоветским пространством, что оформлено в виде членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Если часть армян в Армении пойдет на Запад, а другая – на Восток, страна может лопнуть, как перезревший гранат.И Пашинян делает два-три шага на запад, а потом все равно возвращается и заигрывает с востоком – конкретно с Москвой. А Запад, как обычно, больше обещает, чем дает, что с успехом для Пашиняна и Армении компенсируется сотрудничеством с Россией.Вот только два недавних примера. С 25 сентября 2026 года "Газпром" возобновил поставки газа в Армению, которые не проводились 10 дней: в связи с приостановкой, связанной с планово-профилактическими и ремонтными работами на магистральном газопроводе Северный Кавказ — Закавказье. Это очень важно.Во-первых, "Газпром Армения" обеспечивает поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Армении. Компания на 100% принадлежит российскому "Газпрому" – такой газопровод может делать, что хочет. Протяженность его – 612 километров, введен в эксплуатацию он еще в 1988 году, проходит из России через территорию Грузии.Во-вторых, Армения почти полностью покрывает свои потребности за счет российского газа. Например, в 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 миллиарда куб. м.Второй пример – еще более показательный: 29 сентября сего года гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев встретился с Пашиняном и обсудил с ним повторное продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. "Росатом предлагает Армении проверенные атомные технологии в различных диапазонах мощности, включая энергоблоки большой, средней и малой мощности", – заявили в российской корпорации.Первый блок этой АЭС введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй – в январе 1980 года. Но станция с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440 была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, после чего в ноябре 1995 года был повторно введен в эксплуатацию только второй энергоблок. С помощью Росатома в 2021 году закончилась его модернизация.Власти Армении решили начать процесс по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года, и в декабре 2023 года АО "Росатом сервис" и ЗАО "ААЭК" заключили рамочный контракт на реализацию ряда мероприятий из утвержденной правительством Армении программы. Так и осуществляется дальнейшая модернизация систем безопасности Армянской АЭС – с тем, чтобы обеспечить ее надежную эксплуатацию в 2026-2036 годах.Вот Лихачев и проинформировал собеседников о завершении первого этапа проекта, по результатам которого АЭС получила разрешение на дальнейшую работу энергоблока.Без атомной электроэнергии, полученной с помощью России, равно как и без российского газа, Армении очень быстро наступят кранты – разноплановые. Потому что, например, благодаря АЭС, у Армении есть излишки электроэнергии и возможность ее перетоков. И она, в основном с Разданской ТЭС, направляет в Иран эту электроэнергию, плюс, по программе "Газ в обмен на электроэнергию", получает еще и иранский газ. Дополнительно к российскому – около 476 миллионов кубометров из расчета 3 кВт·ч за 1 куб. м. Это солидный приварок.Но Пашинян, как известно, уже публично и громогласно на многих уровнях заявил, что его страна идет в Европу – и даже заключил по этому поводу множество всяких документов. Продвижению в Европу ему эти документы помогли, как зайцу стоп-сигнал на повороте, но позволяют крутить носом перед Россией и угрожать ей разрывом связей: то выходом из ЕАЭС, то прекращением с 2024 года связей с ОДКБ.В начале сентября Пашинян снова кичился "независимостью от России": опять заявил, что Армения изучает возможность диверсификации поставок газа. Точно так же, как в мае 2026-го убеждал всех, что после открытия трампового TRIPP на территории Армении через страну начнется транзит газа, за счет чего она и получит уйму собственного газа.Но, как в таких случаях говорят на Украине, сталося не так, як гадалося. То есть говорить можно разное, но вот на выходе может получиться пшик. У Армении так и получается.Работают же Ереван и Москва на похожих курсах. Пашинян утверждает, что не держится за Россию и может разорвать с нею связи в любой момент. Недавно вообще запустил в геополитические рассуждения о членстве Армении в ОДКБ армянскую сказку "Мертвый Кикос" о том, как молодая девушка, увидев дерево, вдруг представила, как у нее родился сын, вырос, влез на ветки и упал с них, убившись головой о камень.Впечатлительная девушка прибежала домой и всех поставила на уши, вынудив родных горевать. Дошло до абсурда: мальчик Кикос еще даже не родился, а отец девушки мудро заметил: сколько ни плачь — Кикоса не воротишь. И семья решила, что раз уж проблема вымышленная, то нужно не горевать, а провести реальные ритуалы — отслужить панихиду и устроить поминки.Вот Пашинян и утверждает, что не надо бояться того, что ОДКБ уберет Армению из своих рядов. Если такое решение будет принято, Ереван готов его принять. "Если хотят нас исключить – пусть исключают. Если не хотят исключать – пусть не исключают", — заявил он.Точно так он предлагает относиться и к российской военной базе в Гюмри, которая обеспечивает безопасность армянских границ. По словам Пашиняна, Ереван никогда не ставил вопрос о выводе базы, но не считает ее наличие критически важным для национальной безопасности. В случае же, если Россия решит вывести военных, Армения не станет возражать: хочет Россия выводить базу – пусть выводит, хочет сохранить – Армения не будет против.Пашиняна можно понять: прагматичным умом он понимает, что жить ему приходится по принципу "и хочется, и колется". Вывести базу России требует Запад, но если Армения согласится, может остаться без российских газа, электроэнергии и вообще без рынков сбыта для армянской продукции.Россия играет аналогично. В поддавки с предупреждениями: с одной стороны, заявляет, что готова уйти из Армении. Президент Владимир Путин заявил недавно, что база из Гюмри готова "уйти хоть завтра". А с другой стороны, Россия показывает, что ждет армян, если она уйдет. Сейчас Россия предложила Пашиняну провести общеармянский референдум и на нем определиться, куда идти стране – на запад или на северо-восток. Пашинян боится и юлит, потому откладывает референдум, а вместо него ездит в Россию, встречается с Путиным и как бы предлагает новые отношения. "Мы хотим углублять отношения с Россией, но развивать их не в тех направлениях, которые объективно были обусловлены условиями конфликта, а с учетом новой среды и новых обстоятельств", – говорил недавно Пашинян.Понятно, что он тянет время и надеется на более весомую помощь Запада или Турции, а также на общее изменение геополитических раскладов. Но и Россия не может не понимать, что уход Армении из-под ее "омофора" – это потеря российских позиции на Южном Кавказе. Что может вылиться в:– создание препятствий работы очень важного во всех отношениях транспортного маршрута Север-Юг, который связывает Россию с этим регионом, но который может перерезать "маршрут Трампа";– приближением НАТО в лице Турции к южному российскому подбрюшью;– создание дополнительных проблем Ирану, сейчас одному из главных российских партнеров в регионе и вообще в мире, что объективно ослабит ирано-российские связи;– созданию западного плацдарма для полноценного проникновения в Центральную Азию, что создаст дополнительные проблемы еще и Китаю, тоже партнеру России.И кто кого переиграет в этого смешного Кикоса, покажет только время. У России на этот счет, увы, есть самый разный опыт – доказано Украиной.Еще об армянской политике Никола Пашиняна читайте в статьях Владимира Скачко Путин просто так никому не звонит. Что значит Зангезурский коридор для Запада, который окружает Россию и С Гитлером в башке. Руководство Армении ищет прокладки для членства в НАТО и ЕС, предавая Россию

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https://ukraina.ru/20260826/zapad-trebuet-ot-armenii-ubrat-rossiyu-iz-logistiki-1082810750.html

https://ukraina.ru/20260706/novoe-sng-pashinyana-i-perspektivy-armenii-1081068171.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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