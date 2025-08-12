Путин просто так никому не звонит. Что значит Зангезурский коридор для Запада, который окружает Россию

https://ukraina.ru/20250812/putin-prosto-tak-nikomu-ne-zvonit-chto-znachit-zangezurskiy-koridor-dlya-zapada-kotoryy-okruzhaet-1066868210.html

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину и тем самым стал чуть ли не последним постсоветским лидером, которому было сообщено, о чем будут говорить 15 августа 2025 года на Аляске главы США и России.

Путин не звонил только главам Азербайджана, Армении и Туркменистана, а до этого проинформировал о своем разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не только лидеров стран-основательниц БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), но и практически всех руководителей других постсоветских стран, с кем у России есть различные интеграционные связи (ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СНГ) – Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.И вот не выдержал Пашинян – все-таки его Армения сегодня входит и в ЕАЭС, и в ОДКБ, но при этом оказалась среди стран, которые заняли резко выраженную антироссийскую позицию. И не только на словах ударились в оголтелую русофобию, как тот же Азербайджан, но и предприняли шаги, непосредственно угрожающие как национальным интересам России, так и ее государственной безопасности.Случилось это с подачи американского президента Дональда Трампа, который провел двойную дипломатическую кавалерийскую атаку и практически поставил ее перед неприятным для Москвы фактом: с одной стороны, начал вытеснять Россию из Южного Кавказа. На 99 лет вытеснять, что может означать, что практически навсегда. Это начало крупнейшего провала российской внешней политики в этом регионе – Россия может уйти и тем самым практически оголить границу перед опасностями, которые ей уготовит коллективный Запад во главе с США.8 августа в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию из семи пунктов, которые подтверждают, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией и будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, подписали совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы, которая занималась армяно-азербайджанским конфликтом, и проект "Путь Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).Радость от предвкушения гадости"Путь Трампа" – это соглашение о том, что Зангезурский коридор — сорокакилометровая полоса земли в армянской Сюникской области, соединяющая Азербайджана с его автономной Нахичеванской областью — официально перешел под управление США на 99 лет.Замгоссекретаря США Джеймс О’Брайен в интервью CNN довольно ехидно и высокомерно подвел итог: "Россия гарантировала безопасность Армении и потерпела неудачу". И действительно: после развала ССР именно Россия была арбитром в южнокавказских делах, теперь не ее место приходят (или могут прийти) США.С другой стороны, в тот же день Трамп объявил о встрече с Путиным на Аляске, где будут добиваться соглашения о перемирии между Украиной и Россией. И США на Аляске будут вести переговоры, как им кажется, с позиции силы – то есть оказывая максимальное давление на Россию на значительной части ее государственной границы.То, что произошло на Южном Кавказе максимально жестко на канале "Тема. Главное" в Дзене охарактеризовал политолог Юрий Баранчик: "Это не поражение в битве. Это крах целой эпохи. Двадцать лет Россия была незаменимым арбитром — и за это время не предложила народам Кавказа ничего, кроме замороженных конфликтов. Зангезур стал приговором такой политике. Теперь расплачиваться придется безопасностью южных границ и хрупким миром внутри страны".С ослаблением российского влияния на армяно-азербайджанском направлении получается, что половина российской госграницы уже ощущает на себе давление Запада. В европейской части за исключением Белоруссии практически вся граница – от Норвегии на севере через страны Прибалтики и Восточной Европы и даже русофобствующую Молдавию до нейтральной Грузии и враждебного Азербайджана – уже находится под напряжением. Украина уже "горит", и если поджечь Молдавию, а потом натравить на Россию Азербайджан и Армению за его спиной, до Каспийского моря границы России – это потенциальная зона нестабильности.А вот дальше идет Средняя Азия, где только с Казахстаном граница насчитывает более 7,5 тысяч километров. Потом идут границы с Китаем, Монголией и КНДР, где относительно спокойно и мирно. Но если Западу целенаправленно и системно (как сейчас, кстати, и делается) удастся заразить страны Средней Азией русофобией и подтянуть их к борьбе с Россией, то ситуация для нее может стать во стократ тяжелее.И США уже заложили одну из реперных точек потенциальной антироссийской нестабильности и напряженности. Это – TRIPP или "путь Трампа", который угрожает "пути Путина" и "пути Си", внося сумятицу и нестабильность в отношения, угрожая складывающимся и уже сложившимся торгово-логистическим маршрутам, от которых зависит экономическое благосостояние и всего региона и его отдельных стран.Если посмотреть на карту пересечения торговых маршрутов, то в Зангезурском коридоре под контролем США может образоваться существенная пробка и затычка для многих товарных потоков.Зангезур потенциально уже угрожает, во-первых, режиму отношений между странами Каспийского бассейна, определенного Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. Она была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном 12 августа 2018 года и определяет Каспий внутренним морем этой пятерки и делит его недра между ними, а также по взаимной договоренности определяет учитывающие экологию правила и регламенты при реализации масштабных морских проектов судоходства, рыболовства, научных исследований и прокладки магистральных трубопроводов. А главное – фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, а также определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.Приход Запада в лице США, Турции и Великобритании (через Азербайджан и Армению) может серьезно осложнить региональное взаимодействие на основе международного права. Могут вмешаться правила, которые США и определяют по-своему.Во-вторых, может получить новые препятствия "путь Си" – Срединный коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.Это часть так называемого китайского "Одного пояса, одного пути" (ОПОП), любимого детища лидера Китая Си Цзиньпина. Справочники уже определяют это маршрут: Китай (от порта Ляньюньган через Сиань в Урумчи) — Казахстан (от сухих портов Хоргос и Достык до портов Актау и Курык) — Азербайджан (порт Алят) — Грузия (Тбилиси). Далее от Тбилиси маршрут возможен до грузинского порта Поти и через Черное море вглубь Европы, либо продолжаться от Тбилиси по БТК в Турцию (Карс, Измит, Мерсин, Черкезкой) и достичь страны Европы.По маршруту осуществляются контейнерные перевозки. Задействован железнодорожный и морской транспорт (по акватории Каспийского моря). Пропускная способность — 10 млн тонн груза в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров. Поезда отправляются три раза в неделю. Средний срок прохождения маршрута по сухопутному участку — 12–15 дней. И это перспективный маршрут: по итогам 2024 года объем перевозок по Срединному коридору увеличился на 62%, составив 4,5 млн тонн.Но появление на пути ОПОП США дают им возможность мешать торговле своих главных оппонентов, среди которых на первом месте именно Китай. Ведь после подписания соглашения о Зангезуцре на его границах в Азербаджане и Армении появятся блокпосты американской ЧВК "BlackRock Security Group" — те самые, что действуют в Сирии. Серьезные и жесткие ребята.В-третьих, вполне может испытывать трудности и "путь Путина" – Международный транспортный коридор (МТК) "Север — Юг", пролегающий от морского порта Санкт-Петербурга через Кавказ в Иран, а после, как можем увидеть, по морю до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии — Мумбая.МТК "Севре-Юг" включает морские, автомобильные и железнодорожные пути и тем самым соединяет страны Каспийского региона, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, сокращая и удешевляя пути перевозки и транспортировки контейнеров по сравнению с расходами на привычных морских путях.У коридора этого три маршрута– транскаспийский — с использованием портов России и Ирана;– западный — через Азербайджан.– восточный — через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.27 марта 2025 года президент Путин сообщил о планах Москвы по реализации проекта Арктического полигона железных дорог, чтобы у коридора "Север — Юг" появились новые точки выхода даже в Арктику.А тут, как вы понимаете, Азербайджан и Армения с Зангезуром на службе США, которые получают шикарную возможность гадить сразу всем – и России, и Ирану, и даже Индии.В регионе еще больше запахло широкомасштабной войной, к которой однозначно подключится союзник США Израиль, мечтающий уничтожить Иран. Возможно, не упустит половить золотые рыбки в мутной военной воде Турция. И Россия однозначно потеряет и союзников, и экономические выгоды в этом регионе – транзитные пути и получит разрыв с Арменией и Азербайджаном, кризис с Ираном. А в Россию кровавой сдачей могут вернуться дестабилизация обстановки, вызванная ростом этнонационализма, радикализацией диаспор, эрозией доверия к власти. То есть тем, чем сейчас усиленно и занимается Запада, обрабатывая и российские общество и его соседей.Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи в эфире иранского телевидения уже сказал о Зангезурском коридоре: "Зангезур перерезает нашу "артерию жизни" — дорогу в Армению и Европу. …Россия не просто проиграла — она сдала позиции без боя".А потом заверил, что Иран не допустит создания "пути Трампа", ибо он угрожает безопасности Южного Кавказа, а расширение влияния США в данном регионе приведет к усилению НАТО на Южном Кавказе и позволит "разделить" Россию и Иран. И добавил: "Иран будет двигаться в сторону обеспечения безопасности региона с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора", — сказал он.А это тоже путь к войне. И остается только надеяться, что российский лидер, обзванивая своих партнеров по будущему многополярному миру из ШОС, БРИКС и ЕАЭС, не только успокоил их, но рассказал, что Россия собирается делать в складывающихся обстоятельствах.Но согласимся: обстановка действительно тревожная и накаляется. Потому что Путин просто так никому не звонит…На эту же тему читайте в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России"

