"А ты воевал?!": в одесском ТЦ неадекватный мужчина с криками напал на посетителей - 30.09.2026 Украина.ру
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"А ты воевал?!": в одесском ТЦ неадекватный мужчина с криками напал на посетителей
"А ты воевал?!": в одесском ТЦ неадекватный мужчина с криками напал на посетителей - 30.09.2026 Украина.ру
"А ты воевал?!": в одесском ТЦ неадекватный мужчина с криками напал на посетителей
В одном из торговых центров Одессы мужчина устроил дебош: ворвался в магазин и начал бросаться на посетителей. Кадры инцидента 30 сентября публикует телеграм-канал "Политика Страны"
2026-09-30T17:07
2026-09-30T17:48
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На кадрах мужчина в чёрной футболке вошёл в магазин и начал бросаться на посетителей с криками "Ты воевал?", угрожая расправой и отправкой "на передок". Получив, видимо, не тот ответ, который ожидал, неадекват перешёл к более активным действиям.Буйный гражданин с криками накинулся на одного из посетителей, а второго толкнул, в результате удара разбилась витрина. Кадры происходящего зафиксировала камера наблюдения магазина.Успокоить дебошира пытались проходивший мимо мужчина и две женщины, одна из которых держала на руках маленького ребёнка. От громких криков и нецензурной брани ребенок заплакал. В итоге агрессивного парня все же удалось с вывести из магазина, однако в коридоре торгового центра он продолжил кричать, ругаться матом и искать тех, "кто воевал". О пострадавших в результате инцидента не сообщается.Ранее сообщалось, что в Одессе произошёл ещё один инцидент с участием мужчины, открывшего стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования. Житель города выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по военкомам, которые проводили мобилизационные мероприятия. В результате ранения получили четыре сотрудника ТЦК, один из них был госпитализирован с ранением спины.Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, тцк, новости украины, новости украина ру, всу, инцидент
Новости, Одесса, ТЦК, Новости Украины, новости Украина ру, ВСУ, инцидент

"А ты воевал?!": в одесском ТЦ неадекватный мужчина с криками напал на посетителей

17:07 30.09.2026 (обновлено: 17:48 30.09.2026)
 
© Фото : скриншот видео из соцсетей
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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В одном из торговых центров Одессы мужчина устроил дебош: ворвался в магазин и начал бросаться на посетителей. Кадры инцидента 30 сентября публикует телеграм-канал "Политика Страны"
На кадрах мужчина в чёрной футболке вошёл в магазин и начал бросаться на посетителей с криками "Ты воевал?", угрожая расправой и отправкой "на передок". Получив, видимо, не тот ответ, который ожидал, неадекват перешёл к более активным действиям.
Буйный гражданин с криками накинулся на одного из посетителей, а второго толкнул, в результате удара разбилась витрина. Кадры происходящего зафиксировала камера наблюдения магазина.
Успокоить дебошира пытались проходивший мимо мужчина и две женщины, одна из которых держала на руках маленького ребёнка. От громких криков и нецензурной брани ребенок заплакал.
В итоге агрессивного парня все же удалось с вывести из магазина, однако в коридоре торгового центра он продолжил кричать, ругаться матом и искать тех, "кто воевал". О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошёл ещё один инцидент с участием мужчины, открывшего стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования. Житель города выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по военкомам, которые проводили мобилизационные мероприятия. В результате ранения получили четыре сотрудника ТЦК, один из них был госпитализирован с ранением спины.
Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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