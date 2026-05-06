С Гитлером в башке. Руководство Армении ищет прокладки для членства в НАТО и ЕС, предавая Россию

Ну, вот все, собственно, и случилось: с вонючим выхлопом окончательно вскрылась еще одна гитлеровская "консерва", а целая страна – Армения – взяла курс на Запад, охваченный агрессивной русофобией и готовящийся с Россией воевать.

2026-05-06T17:20

С 4 мая 2026 года в Ереване проходил 8-й саммит Единого политического пространства (ЕПС), который объединил лидеров и представителей 27 стран Евросоюза и 20 привязанных к нему через ЕПС стран, в том числе Украины, Грузии, Армении и Азербайджана. И в ходе которого неонацистский недопрезидент Украины Владимир Зеленский пообещал ударить беспилотниками по параду в честь 81-й годовщины Великой Победы на Красной площади в Москве.Два пути от РоссииНо еще больше раздухарился хозяин мероприятия – премьер-министр Армении Никол Пашинян. Во-первых, он фактически объявил, что рвет с Россией, так как минимизирует участие своей страны в Едином экономическом союзе (ЕАС) и выбирает членство в Евросоюзе (ЕС). Пашинян так и сказал: "Произошло нечто очень важное и существенное, что может даже показаться невероятным: географическое положение Республики Армения изменилось. Сейчас у нас совершенно иное географическое положение, чем то, которое было у нас всего несколько лет назад".По мнению Пашиняна, речь идет не так о чистой географии, как об изменении геополитических векторов развития Армении. Пашинян уверен: теперь через республику проходит кратчайший путь между Востоком и Западом, потому что стратегия Еревана отныне будет опираться на инициативу "Перекресток мира" и проект TRIPP."Перекресток мира" – это, как известно, транспортно-логистический проект правительства Армении, представленный 26 октября 2023 года на IV Тбилисском международном форуме Шелкового пути – китайской инициативы "Один пояс – один путь" (ОПОП). Он призван восстановить транспортные коммуникации между граничащими с Арменией Азербайджаном и Турцией, с которыми границы закрыты со дня независимости Республики Армения.TRIPP – это Trump Route for International Peace and Prosperity или же "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". То есть проект транспортного коридора на Южном Кавказе, который предполагает восстановление и развитие транспортной инфраструктуры — 42‑километрового участка железной дороги, построенного в 1940–1942 годах в так называемом Зангезурском коридоре. На юге Армении в Сюникской области. Между Азербайджаном с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. Там же, помимо железки, планируют построить автомобильные дороги, нефте‑ и газопроводы, линии электропередач, оптоволоконные сети.Чтобы понять не только антироссийский, но и антиармянский характер двух этих проектов, достаточно знать, что Россия не упоминается ни в одном из них. А, например, для управления "маршрутом Трампа" создается совместная компания TRIPP Development – 74 % акций у США, 26 % у Армении. Распределение доходов приблизительно такое же: 40 % выручки получает управляющая компания, 30 % — Армения, остальное идет на развитие инфраструктуры, читай – американцам. Доля Армении возрастет до 49% через 49 лет. Если, конечно, к тому времени Армения будут существовать, как суверенное государство.Привлечение инвестиций в проект остается задачей Еревана. Причем оговорено, что не исключается участие России. Но кто же ее туда подпустит, если русские не приедут на танках? А русских из Армении нарочито убирают, добиваясь закрытия 102-й ордена Александра Невского российской военной базы в Гюмри.Прочь из единой обороныНа саммите ЕПС Пашинян также подтвердил, что Армения скорее всего выходит из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не намерена туда возвращаться. "В конце концов, выйдем мы из Организации Договора о коллективной безопасности или нет — это другой вопрос, я не могу этого сказать. Поэтому мы примем решение, исходя из текущей ситуации", — сказал он. Попытка словесного лавирования ("это другой вопрос, я не могу сказать") скрывает подлинные цели Пашиняна. Очевидно, что решение принято, осталось только его юридически оформить.При этом стоит напомнить, что Армения с февраля 2024 года заморозила участие в ОДКБ, обидевшись на нее за то, что та не вступилась за Нагорный Карабах, который пал под ударами азербайджанских войск и прекратил свое существование, как армянское гособразование.Причем Пашинян откровенно и нагло спекулирует и разжигает протесты против ОДКБ и, естественно, России. Потому что не упоминает, что это он признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, чем и открыл путь к поглощению Баку этого анклава. При этом Армения сама не признала Нагорный Карабах ни самостоятельным государством, ни своей частью. И даже не обратилась в ОДКБ, официально прося защиты, как это сделал, к примеру, Казахстан в январе 2022-го, когда там организовали попытку госпереворота.В Казахстане ОДКБ за считанные дни прикрутила хвосты всем переворотчикам и их заграничным спонсорам. Могла бы она это сделать и в Нагорном Карабахе, но Пашинян хотел, чтобы его работу сделали другие. Сами. Во главе с русскими. Чтобы на них потом и навесить всех собак и обвинения в агрессивности на постсоветском пространстве и желании возродить СССР. Хитрый Пашинян, думал, что никто его манипуляции не заметит…Сейчас Армения практически вышла из ОДКБ, манкируя всеми ее мероприятиями и учениями. А партия Пашиняна "Гражданский договор" даже заложила в предвыборную программу на предстоящих скоро парламентских выборах отказ от возвращения к активной деятельности в ОДКБ. А еще осенью прошлого года Пашинян сказал, что из ОДКБ нужно уходить "потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности".Взамен Пашинян выбрал НАТО, приняв на саммите ЕС у себя генсека НАТО Марка Рютте, который, как дурачок, бегал по ереванским мероприятиям и одаривал всех бессмысленной лучезарной улыбкой идиота-оптимиста, который страшно счастлив на успокоительных.И если по итогам саммита ЕПС по экономической части Европа хоть что-то пообещала Еревану конкретное, то по военной части – одни слова. Например, в экономике ЕС пообещал Армении поддержать ее интеграцию в Транскаспийский коридор, был запущен Диалог высокого уровня по развитию транспорта, вручен первый отчет о реализации плана по либерализации визового режима с ЕС (обещают безвиз по украинскому образцу). А Совет ЕС создал гражданскую Миссию партнерства ЕС в Армении (EUPM Armenia) с двухлетним мандатом для противодействия дезинформации, кибератакам и иностранному вмешательству.И как венец бессмысленных обещалок – Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о стратегическом партнерстве Армении и Великобритании.По военному сотрудничеству между Европой и Арменией пока только состоялась встреча Пашиняна и генсека Рютте. Они и поговорили о возможности углубления сотрудничества. Возможно, Армении тоже пообещали участие в том, что Еврокомиссия инициировала для Украины. А Еврокомиссия объявила о старте приема заявок для желающих стать членами-учредителями нового альянса Евросоюза и Украины в сфере БПЛА. Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая, чтобы сообща поддержать разработку в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам. И это тоже может быть очень важным: БПЛА в войне нового типа, как сейчас, – это основное оружие.Пашинян на пути ЗеленскогоВсё, что случилось на 8-м саммите ЕПС, уже назвали "украинизацией Армении". Как некогда Зеленский, Пашинян сейчас ищет политические прокладки для обеспечения членства своей страны в ЕС и НАТО. ЕПС для этого – вполне удобная платформа: поговорить и пообещать – да, а после – как Бог даст.До ЕПС таких прокладок НАТО и ЕС создали великое множество. И некоторые из них даже сработали – дали новых членов, когда Западу это было нужно. Например, самая ранняя прокладка – "Партнерство ради мира" (ПРМ), созданное НАТО еще в 1994 году для 24 государств, которых наметили для натовского очленения уже тогда, в пику России. Из тех, кто работал в ПРМ, 15 стран стали членами НАТО. А еще 17 государств Европы, Кавказа и даже Средней Азии сегодня топчутся в предбаннике. В том числе, и Украина с Молдавией. Россию и Белоруссию из ПРМ исключили за непослушание.В 2009 году в Праге был проведен первый саммит "Восточного партнерства" (ВП) – подготовительной прокладки для Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. За прошедшие годы Белоруссию опять продинамили, а из остальных в мае 2012 года образовалось "Ассоциативное трио" (АТ) из Грузии, Молдавии и Украины, которые объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики, подписали соглашение об ассоциации с ЕС и пользуются безвизом.В 2022 Украине и Молдавии был предоставлен статус кандидатов на членство в ЕС. Грузию тормозят. В том же году президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал дополнительную прокладку – ЕПС. Для адаптации стран постсоветского пространства к Европе. Первый саммит ЕПС прошел в Праге 6 октября 2022 года, а второй – 1 июня 2023 года в Молдавии, в селе Бульбоаке и в замке под названием Мими под Кишиневом.На него и поехал Зеленский, чтобы, несмотря на продолжающуюся СВО, в очередной раз заявить о европейских планах Украины, претензиях и амбициях относительно членства в НАТО и ЕС. И, конечно же, попросить еще больше оружия, чтобы таки победить Россию.Сначала он потребовал в довесок к "истребительной коалиции" (поставкам Украине истребителей F16, тогда обещанных Украине) создать и другие такие же "коалиции". "Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot, ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего. …Все европейские страны, граничащие с Россией и не желающие, чтобы Россия на них напала, должны вступить в союз с ЕС и НАТО. У нас нет выбора: либо открытая война, либо пошаговая оккупация. Мы видим, что происходит в Белоруссии и в Грузии", – отчитывался тогда Зеленский.По его мнению, в 2023 году "осенью по нашему вступлению в ЕС нужно четкое положительное решение". С тех пор прошло почти три года, а на пути Украины в ЕС воз и ныне там…Теперь по этому пути пойдет Армения. Ее будут юзать, как угодно, ей будут обещать золотые горы, не вынимая руку из кармана. Чтобы фиги не было видно…Зато как красиво было все обставлено в Ереване! Почти как в Молдавии для Зеленского в 2023-м: тогда на саммит ЕПС прибыли то ли 47, то ли 48 приглашенных на него мировых лидеров во главе с руководством ЕС. Не явились только Турция и Сан-Марино, где, видимо, тогда еще сохранялись умные политики и государственные деятели.На саммит к Пашиняну не явился канцлер Германии Фридрих Мерц, но к уму это не имеет никакого отношения…Синдром первого ученикаОткровенное предательство в отношении к России в исполнении Пашиняна многие объяснили просто: мол, сказалось политическое происхождение. Всплыл скандал еще 2020 года. Тогда армянский премьер рассказал, что у него был дед-фронтовик, тоже Никол (Николай) Пашинян, который-де служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии и погибший в 1943 году.Однако интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, выяснило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом "Армянского легиона", коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха и умер от смертельного выстрела в живот. Захоронен в город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли украинский город Звягель в Житомирской области.Окружение премьера утверждало: из Армении были мобилизованы два Николая Пашиняна. Но даже работающее на западный заказ общество "Мемориал"* тоже подтвердило: кроме коллаборациониста, никакого другого "Николая Пашиняна" в базах данных не значится. Как и в массиве "Подвиг народа" Центрального архива Минобороны России, где есть справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне гитлеровцев.Вот оно и сказалось: черного кобеля не отмоешь добела, месть за убитого деда-нациста, похоже, кружит голову премьер-министру Армении…После Второй мировой войны выросло много потомков, чьи предки воевали по разные стороны. Но нацизм и фашизм были осуждены, и только самые рьяные потомки гитлеровцев сейчас начинают выпячивать гитлеровское прошлое и гордиться "подвигами предков". Сейчас они руководят, например, Евросоюзом и Германией и опять готовят их к войне против России. Согласно "синдрому первого ученика" из пьесы "Дракон" советского драматурга Евгения Шварца, где есть чудный диалог между рыцарем Ланцелотом, убившем Дракона, и бывшим другом рыцаря — Бургомистром, который стал слугой Дракона и которого спросили, почему?Бургомистр: – Меня так учили…Ланцелот: – Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?Этот же вопрос многие сегодня задают и Пашиняну. Как актуален он для Зеленского, чей дед побеждал Дракона, извините, Гитлера и на чьей могиле внук Вова, засветившийся потом на "пленках Миндича", сначала клялся в верности, а потом предал……Но финал Гитлера и гитлеровцев известен…О добрых молодцах и предателяхКак говорится, сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Если добры молодцы есть, конечно.Как и на Украине, в Армении было много добрых молодцев. Даже подавляющее большинство. В годы Великой Отечественной войны примерно 600 тысяч армян ушли на фронт и более половины не вернулись домой.Из числа армян-защитников четверо дослужились до звания маршала Советского союза, один из них — до адмирала флота. Порядка 60 генералов командовали крупными военными соединениями, более 70 тысяч армянских граждан были награждены орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне, 103 из них были удостоены звания героя Советского Союза.А вот "Армянский легион" вермахта, основанный 8 февраля 1942 года, – это печальная и для многих армян позорная страница в истории республики. В него входили бойцы Красной армии, перешедшие на сторону врага, как правило, военнопленные. Сначала их было 8 тысяч, потом дошло до 30. Руководил предателями некто Драстамат Канаян, известный как генерал Дро". Обучение легиона проходило под надзором военачальников из СС, что, наверное, и впечатляет Пашиняна.Генерал Дро – предатель со стажем. СССР он впервые предал еще в 1924 году, после того, как командовал войсками советской Армении, но обиделся на советскую власть и сбежал в Румынию.Уже при Гитлере принял участие в формировании подразделений Армянского легиона, воевал против Красной армии. В 1945 году он был арестован американцами, но вскоре освобожден ими и эмигрировал в США. Там он и умер в 1956 году, но в 2000 году тело Дро было перезахоронено в Армении, возле мемориала воинам-героям в Апаране.Так чествование предателей в Армении началось еще до Пашиняна. Хотя это его ничуть не оправдывает…Вместо предисловияВ 2023 году на форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?" экс-вице-премьер Украины Дмитрий Табачник о будущем этой страны сказал: "С Зеленским переговоры невозможны. Ну, нет смысла обсуждать условия мира. Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством. Не придумано человечеством. Я исхожу из тех постулатов, которые являются общепринятыми. Президент Российской Федерации сказал о денацификации. Наверное, переговоры стоит вести, когда произойдет это. И когда это будет не только декларируемым с российской стороны лозунгом, но осознанным фактом с украинской стороны — отказ от целого ряда постулатов, которые являются явно нацистскими"…Пашиняна, скандал вокруг которого набирает обороты, это тоже касается в первую очередь…О других мнениях о проходящем в Ереване форуме - в статье Антироссийский форум в Ереване. Украинизация Армении, ведущая к окончательной потере государственности*Организация, признанная в РФ иноагентом

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

