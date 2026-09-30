"Задействуем весь арсенал": в посольстве России ответили на разговоры о блокаде Калининграда - 30.09.2026 Украина.ру
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"Задействуем весь арсенал": в посольстве России ответили на разговоры о блокаде Калининграда
"Задействуем весь арсенал": в посольстве России ответили на разговоры о блокаде Калининграда - 30.09.2026 Украина.ру
"Задействуем весь арсенал": в посольстве России ответили на разговоры о блокаде Калининграда
Посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры о возможной блокаде Калининграда странами НАТО, подчеркнув, что такие попытки могут привести к военному ответу Москвы. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в соцсетях
2026-09-30T17:35
2026-09-30T17:35
новости
россия
европа
калининградская область
владимир путин
нато
украина.ру
посольство
калининград
блокада
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В посольстве обратили внимание на недавние рассуждения европейских политических кругов и СМИ о якобы намерении России "начать вторжение в Европу и провести гибридные атаки на европейские страны", хотя для подобных утверждений нет никаких оснований.При этом, как отмечает дипмиссия, в последние месяцы на восточном фланге НАТО непрерывно проводятся военные учения с антироссийскими сценариями, а также появлялись сообщения, что альянс готовит воздушную и морскую блокаду Калининградской области."Безответственная и недальновидная европейская политическая элита ведет опасную игру… При таком сценарии высок риск вооруженной конфронтации с вероятностью нанесения Россией упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах альянса на ранней стадии конфликта", — говорится в комментарии посольства.В дипмиссии заявили, что этот вопрос предельно серьезный и Европа должна относиться к нему соответствующим образом."Россия будет готова задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны", — отмечается в сообщении .Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Россия также заявляла, что будет уничтожать угрозы для Калининградской области, если они возникнут, а возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.Ранее в новостях: "Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду" на сайте Украина.ру.Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, калининградская область, владимир путин, нато, украина.ру, посольство, калининград, блокада, ирландия
Новости, Россия, Европа, Калининградская область, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру, посольство, Калининград, блокада, Ирландия

"Задействуем весь арсенал": в посольстве России ответили на разговоры о блокаде Калининграда

17:35 30.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры о возможной блокаде Калининграда странами НАТО, подчеркнув, что такие попытки могут привести к военному ответу Москвы. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в соцсетях
В посольстве обратили внимание на недавние рассуждения европейских политических кругов и СМИ о якобы намерении России "начать вторжение в Европу и провести гибридные атаки на европейские страны", хотя для подобных утверждений нет никаких оснований.
При этом, как отмечает дипмиссия, в последние месяцы на восточном фланге НАТО непрерывно проводятся военные учения с антироссийскими сценариями, а также появлялись сообщения, что альянс готовит воздушную и морскую блокаду Калининградской области.
"Безответственная и недальновидная европейская политическая элита ведет опасную игру… При таком сценарии высок риск вооруженной конфронтации с вероятностью нанесения Россией упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах альянса на ранней стадии конфликта", — говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии заявили, что этот вопрос предельно серьезный и Европа должна относиться к нему соответствующим образом.
"Россия будет готова задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны", — отмечается в сообщении .
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Россия также заявляла, что будет уничтожать угрозы для Калининградской области, если они возникнут, а возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
Ранее в новостях: "Посольство РФ предупредило о последствиях за призывы к ударам по Калининграду" на сайте Украина.ру.
Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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