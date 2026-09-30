https://ukraina.ru/20260930/51-ya-gvardeyskaya-donetskaya-armiya-glavnaya-boevaya-sila-donbassa-1083518882.html
51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила Донбасса
51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила Донбасса - 30.09.2026 Украина.ру
51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила Донбасса
В среду, 30 сентября, исполняется четыре года со дня присоединения Донбасса к России. Вне всякого сомнения, большую роль в том, что Донецкая Народная и Луганская Народная Республики смогли отстоять свою независимость, сыграли 1-й корпус ДНР и 2-й корпус ЛНР. После воссоединения с РФ они были преобразованы в 51-ю и 3-ю армии в составе ВС России
2026-09-30T17:05
2026-09-30T17:05
2026-09-30T17:05
эксклюзив
сво
генерал-лейтенант роман кутузов
генерал-лейтенант сергей мильчаков
арсен павлов "моторола"
гиви
артем жога
владимир "воха" жога
александр чаленко
51-я гвардейская общевойсковая донецкая армия
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1-й армейский корпус был создан еще в ноябре 2014 года после того, как весенне-летняя военная кампания в Донбассе завершилась победой пророссийского ополчения над ВСУ и бандеровскими добровольческими корпусами, был подписан "Минск-1" и избран первый глава ДНР — Александр Захарченко.В состав ВС РФ подразделения корпуса были включены 31 декабря 2022 года, через несколько месяцев после возвращения республики в "родную гавань". Уже в 2024 году 1-й армейский корпус был преобразован в 51-ю армию, а 18 сентября того же года Владимир Путин присвоил ей звание "гвардейской".Первым командиром армии стал генерал-лейтенант Сергей Мильчаков. Он возглавил ее, еще когда она была 1-м армейским корпусом, после того, как в июне 2022 года в бою под городом Попасная (ЛНР) погиб его предшественник — генерал-лейтенант Роман Кутузов. Ему было всего 53 года. В районе села Николаевка он лично повел бойцов в атаку и погиб во время боя. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.Генерал-лейтенанту Мильчакову 53 года. Он родился на Урале — в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 2024 году он стал Героем России. Воевал в Сирии с ИГ* и другими антиасадовскими бандами, был заместителем командующего российской группировкой в этой стране. В украинских и западных СМИ после ракетного удара ВСУ в начале сентября по Донецку прошла информация, что генерал-лейтенант Мильчаков якобы погиб на одном из командных пунктов, по которому и был нанесен удар. Однако российская сторона эту информацию не подтвердила.Примерная численность 51-й армии — 25 тысяч человек. В ее составе воюют 1-я (Славянская), 5-я (им. Александра Захарченко), 9-я, 110-я, 114-я и 132-я отдельные мотострелковые бригады. Также 14-я артиллерийская бригада "Кальмиус" и 10-й отдельный танковый батальон; разведывательный батальон "Спарта", штурмовой батальон "Сомали", 87-й стрелковый полк, а также части специального назначения и противовоздушной обороны.Два легендарных подразделения — "Спарта" и "Сомали" — были созданы еще в 2014 году в Донецке знаменитыми командирами донецкого ополчения Арсеном Павловым (Моторола) и Михаилом Толстых (Гиви). Эти подразделения носят имена своих командиров-основателей.Первому было присвоено звание полковника. В 2015 году он стал Героем ДНР. 16 октября 2016 года был убит украинскими спецслужбами: взорван, когда вошел с охранником в лифт в подъезде собственного дома в центре Донецка.После него командиром "Спарты" стал Владимир Жога (Воха). Погиб во время боев в Волновахе 5 марта 2022 года. Его на этом посту сменил его отец — Артем Жога. С октября 2024 года он является представителем президента России в Уральском федеральном округе. Все трое начинали свой боевой путь в Славянске в 2014 году под руководством Игоря Стрелкова.Гиви, как и Моторола, погиб во время теракта, устроенного спецслужбами Украины, в февраля 2017 года в Макеевке – взорван на базе "Сомали". Герой ДНР. Имел звание полковника."Сомали" и "Спарта" принимали активное участие в боях за Донецкий аэропорт.51-я армия и ее предшественник 1-й армейский корпус ДНР принимал участие во всех ключевых сражениях в Донбассе: бои в Дебальцевском котле 2015 года, освобождение Марьинки (2023), Авдеевки (2024), Торецк/Дзержинск. В настоящий момент армия ведет бои, в том числе и за Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.*Деятельность организации запрещена в РФЧитайте также статью Александра Чаленко Взять измором: почему Россия не идет в стремительное наступление на Украину
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Александр Чаленко
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https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
эксклюзив, сво, генерал-лейтенант роман кутузов, генерал-лейтенант сергей мильчаков, арсен павлов "моторола", гиви, артем жога, владимир "воха" жога, александр чаленко, 51-я гвардейская общевойсковая донецкая армия, днр
Эксклюзив, СВО, Генерал-лейтенант Роман Кутузов, Генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, Арсен Павлов "Моторола", Гиви, Артем Жога, Владимир "Воха" Жога, Александр Чаленко, 51-я гвардейская общевойсковая Донецкая армия, ДНР
51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила Донбасса
В среду, 30 сентября, исполняется четыре года со дня присоединения Донбасса к России. Вне всякого сомнения, большую роль в том, что Донецкая Народная и Луганская Народная Республики смогли отстоять свою независимость, сыграли 1-й корпус ДНР и 2-й корпус ЛНР. После воссоединения с РФ они были преобразованы в 51-ю и 3-ю армии в составе ВС России
1-й армейский корпус был создан еще в ноябре 2014 года после того, как весенне-летняя военная кампания в Донбассе завершилась победой пророссийского ополчения над ВСУ и бандеровскими добровольческими корпусами, был подписан "Минск-1" и избран первый глава ДНР — Александр Захарченко.
В состав ВС РФ подразделения корпуса были включены 31 декабря 2022 года, через несколько месяцев после возвращения республики в "родную гавань". Уже в 2024 году 1-й армейский корпус был преобразован в 51-ю армию, а 18 сентября того же года Владимир Путин присвоил ей звание "гвардейской".
Первым командиром армии стал генерал-лейтенант Сергей Мильчаков. Он возглавил ее, еще когда она была 1-м армейским корпусом, после того, как в июне 2022 года в бою под городом Попасная (ЛНР) погиб его предшественник — генерал-лейтенант Роман Кутузов. Ему было всего 53 года. В районе села Николаевка он лично повел бойцов в атаку и погиб во время боя. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
Генерал-лейтенанту Мильчакову 53 года. Он родился на Урале — в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 2024 году он стал Героем России. Воевал в Сирии с ИГ* и другими антиасадовскими бандами, был заместителем командующего российской группировкой в этой стране.
В украинских и западных СМИ после ракетного удара ВСУ в начале сентября по Донецку прошла информация, что генерал-лейтенант Мильчаков якобы погиб на одном из командных пунктов, по которому и был нанесен удар. Однако российская сторона эту информацию не подтвердила.
Примерная численность 51-й армии — 25 тысяч человек. В ее составе воюют 1-я (Славянская), 5-я (им. Александра Захарченко), 9-я, 110-я, 114-я и 132-я отдельные мотострелковые бригады. Также 14-я артиллерийская бригада "Кальмиус" и 10-й отдельный танковый батальон; разведывательный батальон "Спарта", штурмовой батальон "Сомали", 87-й стрелковый полк, а также части специального назначения и противовоздушной обороны.
Два легендарных подразделения — "Спарта" и "Сомали" — были созданы еще в 2014 году в Донецке знаменитыми командирами донецкого ополчения Арсеном Павловым (Моторола) и Михаилом Толстых (Гиви). Эти подразделения носят имена своих командиров-основателей.
Первому было присвоено звание полковника. В 2015 году он стал Героем ДНР. 16 октября 2016 года был убит украинскими спецслужбами: взорван, когда вошел с охранником в лифт в подъезде собственного дома в центре Донецка.
После него командиром "Спарты" стал Владимир Жога (Воха). Погиб во время боев в Волновахе 5 марта 2022 года. Его на этом посту сменил его отец — Артем Жога. С октября 2024 года он является представителем президента России в Уральском федеральном округе.
Все трое начинали свой боевой путь в Славянске в 2014 году под руководством Игоря Стрелкова.
Гиви, как и Моторола, погиб во время теракта, устроенного спецслужбами Украины, в февраля 2017 года в Макеевке – взорван на базе "Сомали". Герой ДНР. Имел звание полковника.
"Сомали" и "Спарта" принимали активное участие в боях за Донецкий аэропорт.
51-я армия и ее предшественник 1-й армейский корпус ДНР принимал участие во всех ключевых сражениях в Донбассе: бои в Дебальцевском котле 2015 года, освобождение Марьинки (2023), Авдеевки (2024), Торецк/Дзержинск. В настоящий момент армия ведет бои, в том числе и за Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.
*Деятельность организации запрещена в РФ