https://ukraina.ru/20260930/ruchnoy-komik-provaly-vsu-zapozdalaya-ozabochennost-oon-khronika-sobytiy-na-utro-30-sentyabrya-1083511778.html

Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября

Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября - 30.09.2026 Украина.ру

Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября

Зеленский назначил комика в МО Украины ради исполнения любых приказов. ВС РФ уничтожают противника и технику. Офис Гутерреша выразил готовность помогать урегулированию по Украине "везде, где сможет"

2026-09-30T09:00

2026-09-30T09:00

2026-09-30T09:13

хроники

эксклюзив

украина

польша

россия

владимир зеленский

рева

александр дубинский

вооруженные силы украины

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/10/1080283209_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a23c8b70225d3594ff02c712b7a8e9c9.jpg

На прошлой неделе министерство обороны Украины получило нового замминистра по вопросам цифрового развития и трансформаций. На эту стратегическую должность назначили Алексея Реву, который до политической карьеры выступал в юмористических шоу. Это кадровое решение наглядно показывает текущие принципы отбора чиновников в киевских верхах.Сейчас ситуацию разъяснил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом в СИЗО. Он считает, что Владимиру Зеленскому в руководстве оборонного ведомства не требуются опытные специалисты. Профессиональный военный или грамотный управленец начнет сомневаться и спорить, если получит опасный или заведомо невыполнимый приказ. Бывший же участник комедийных телепередач лишних вопросов задавать не станет. Он выполнит любое указание сверху, даже не задумываясь о трагических последствиях для страны. По мнению Дубинского, по такой же логике выжженной земли действует и сам Зеленский, готовый ради продолжения конфликта мобилизовать женщин и несовершеннолетних.При этом связывать свое будущее с Украиной новые высокопоставленные чиновники не спешат. Пока Рева курирует цифровые проекты военного ведомства, его жена и ребенок с марта 2022 года постоянно проживают в Польше. В официальной декларации замминистра за 2025 год указаны открытые на имя его супруги Анастасии счета в польских банках, а также 15 тысяч злотых наличных средств (около 326 тысяч рублей).Подобная практика трудоустройства в Киеве оказалась системной. Брат-близнец чиновника из Минобороны — Игорь Рева — с июня занимает пост замминистра развития общин и территорий Украины. Их семьи устроились по одинаковой схеме. Супруга Игоря также обосновалась в Польше. Из документов следует, что за 2025 год она заработала 1,079 миллиона гривен (2 миллиона рублей) в Академии прикладных медицинских и социальных наук в городе Эльблонге и получила еще около 30 тысяч гривен (56 тысяч рублей) за работу по совместительству в "Померанском госпитале" в Гдыне. Таким образом, пока рядовых граждан принудительно отправляют на фронт, верхушка оборонного ведомства заранее обустраивает свои семьи и капиталы в Европе.Провалы ВСУВ ночь на среду и утром серия мощных взрывов прогремела по всей территории Украины: российские военные били по критическим объектам противника. Налеты беспилотников и ракетные прилеты зафиксированы в Киеве, Броварах, Василькове, Житомире, Козине, Кременчуге, Ровно, Днепропетровске и Измаиле. В Черкассах дроны атаковали назначенные цели, также "Герани" отработали по объектам в Луцке, Кропивницком (Кировограде), Харькове и в районе города Дубно.Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру киевского узла. Западный аналитический ресурс AMK Mapping сообщил, что ночью по Киеву и области было выпущено как минимум 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и сверхзвуковых "Ониксов". Подтверждены попадания по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Трипольской ТЭС, на которых вспыхнули крупные пожары. Также столицу атаковали реактивные БПЛА "Герань-4" и "Герань-5". В Святошинском районе города начался пожар, в Голосеевском загорелся склад, а в районе Южного моста зафиксирован прилет беспилотника. Местные каналы сообщили о перепадах напряжения в сети. Кроме прочего, в Варковичах Ровенской области после удара загорелся пенопластовый завод.Позже официальные данные о ночной атаке представило Министерство обороны РФ. В ведомстве сообщили, что ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности. В результате были поражены коммуникационный центр в Киеве и обеспечивающие военное производство объекты энергетической системы Украины в Киевской области. Помимо этого, российские военные отчитались о поражении инфраструктуры украинского порта Измаил. Также Минобороны опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации и пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Для ликвидации этих целей ВКС России применили многоцелевые управляемые ракеты и фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.На линии боевого соприкосновения российские войска продолжают развивать наступление на нескольких направлениях.Запорожское направление: на Ореховском участке российские подразделения расширяют клин между Красным Родником, Егоровкой и Омельником на северо-восточных подступах к Орехову. Движение на этом рубеже создает прямую угрозу для снабжения частей ВСУ в самом Орехове и Преображенке.Новопавловское направление: штурмовые группы вошли в населенные пункты, сейчас идет борьба за устойчивый контроль и безопасность флангов. Ключевое значение приобрели бои за коммуникации и железнодорожную инфраструктуру в районе Райполя и Межевой.Добропольское и Харьковское направления: ВС РФ наступают с нескольких сторон. 28 сентября Минобороны России объявило об освобождении Нововодяного в 12 километрах от Доброполья. 29 сентября группировка "Центр" взяла под контроль Весёлое Поле в ДНР, а подразделения группировки "Север" в тот же день освободили Крейдянку в Харьковской области.Сумская область: давление в приграничной полосе нарастает. После официального заявления Минобороны об освобождении 28 сентября населенного пункта Уланово силами группировки "Север", российские подразделения продолжили активные действия в районах Кияницы, Хотени и Малой Рыбицы.Сигналы из ООННа полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась серия закрытых встреч между делегациями по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он выразил надежду, что заинтересованные страны используют площадку ООН для переговоров, и добавил, что Антониу Гутерреш продолжает быть максимально активным в этом процессе.Дюжаррик подтвердил, что генеральный секретарь готов оказывать содействие "везде, где сможет". При этом было четко оговорено, что любые действия Гутерреша будут строго соответствовать резолюциям Генассамблеи, международному праву и принципу территориальной целостности Украины. Известно также, что генсек остается в контакте с Москвой и Киевом на фоне обсуждений возможной трехсторонней встречи с участием США. Американская сторона в сентябре заметно активизировала посреднические усилия: спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже провели раунд переговоров в Москве и Киеве о возможных путях завершения конфликта.Одновременно с этим в ООН обратили внимание на действия Киева. Дюжаррик заявил, что Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся ударов украинских войск по территории Российской Федерации. Украинская армия регулярно бьет артиллерией и беспилотниками по жилым кварталам российских регионов. В Москве подчеркивают: эти намеренные атаки Киева на гражданских носят исключительно террористический характер.Подобная ставка Киева на удары по мирным объектам лишь подчеркивает его тупиковое положение. Ни кулуарная дипломатия Запада, ни кадровые перестановки шоуменов в украинском руководстве уже не способны переломить ситуацию в пользу Украины.Подробнее о незавидном положении Киева - в материале "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру.

украина

польша

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, польша, россия, владимир зеленский, рева, александр дубинский, вооруженные силы украины, оон, верховная рада, антониу гутерреш, киев, минобороны, вс рф, всу, провал, взрыв, удары