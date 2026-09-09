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Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине

Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине - 09.09.2026 Украина.ру

Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине

Украинская армия столкнулась с критическим истощением запасов ракет-перехватчиков, и никакие новые поставки вооружений от западных союзников не смогут исправить ситуацию в ближайшее время, пишет британский журнал Economist

2026-09-09T11:56

2026-09-09T11:56

2026-09-09T12:09

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По данным издания, ВСУ испытывают острую нехватку не только ракет для наземных комплексов ПВО, но и боеприпасов для американских истребителей F-16. Журналисты отмечают, что новые крупные поставки оружия маловероятны, поскольку американские запасы систем Patriot истощены из-за ситуации на Ближнем Востоке. В этих условиях союзники Киева не желают расставаться со своими перехватчиками, понимая, что быстро заменить их не получится. В качестве примера приводится европейский концерн MBDA, который планирует лицензионное производство перехватчиков PAC-2 в Германии, однако этот шаг не изменит положение дел кардинально.Недавно Владимир Зеленский признал, что объемы ракет-перехватчиков у украинских военных сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. О катастрофическом положении дел в сфере противовоздушной обороны заявляла и депутат Верховной рады Анна Скороход, отметив, что из-за жесткого дефицита средств ПВО украинское командование даже перестало публиковать реальные данные о количестве сбитых ракет.Подробнее о проблемах Киева - в материале Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО на сайте Украина.ру.

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