Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине - 09.09.2026 Украина.ру
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Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине
Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине - 09.09.2026 Украина.ру
Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине
Украинская армия столкнулась с критическим истощением запасов ракет-перехватчиков, и никакие новые поставки вооружений от западных союзников не смогут исправить ситуацию в ближайшее время, пишет британский журнал Economist
2026-09-09T11:56
2026-09-09T12:09
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По данным издания, ВСУ испытывают острую нехватку не только ракет для наземных комплексов ПВО, но и боеприпасов для американских истребителей F-16. Журналисты отмечают, что новые крупные поставки оружия маловероятны, поскольку американские запасы систем Patriot истощены из-за ситуации на Ближнем Востоке. В этих условиях союзники Киева не желают расставаться со своими перехватчиками, понимая, что быстро заменить их не получится. В качестве примера приводится европейский концерн MBDA, который планирует лицензионное производство перехватчиков PAC-2 в Германии, однако этот шаг не изменит положение дел кардинально.Недавно Владимир Зеленский признал, что объемы ракет-перехватчиков у украинских военных сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. О катастрофическом положении дел в сфере противовоздушной обороны заявляла и депутат Верховной рады Анна Скороход, отметив, что из-за жесткого дефицита средств ПВО украинское командование даже перестало публиковать реальные данные о количестве сбитых ракет.Подробнее о проблемах Киева - в материале Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, ближний восток, владимир зеленский, анна скороход, украинская армия, вооруженные силы украины, верховная рада, ракеты, пво
Новости, Киев, Украина, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Анна Скороход, украинская армия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ракеты, ПВО

Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине

11:56 09.09.2026 (обновлено: 12:09 09.09.2026)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинская армия столкнулась с критическим истощением запасов ракет-перехватчиков, и никакие новые поставки вооружений от западных союзников не смогут исправить ситуацию в ближайшее время, пишет британский журнал Economist
По данным издания, ВСУ испытывают острую нехватку не только ракет для наземных комплексов ПВО, но и боеприпасов для американских истребителей F-16.
Журналисты отмечают, что новые крупные поставки оружия маловероятны, поскольку американские запасы систем Patriot истощены из-за ситуации на Ближнем Востоке. В этих условиях союзники Киева не желают расставаться со своими перехватчиками, понимая, что быстро заменить их не получится.
"Есть некоторые обнадеживающие варианты, но ни один из них не обеспечит Украине краткосрочной помощи", - говорится в материале.
В качестве примера приводится европейский концерн MBDA, который планирует лицензионное производство перехватчиков PAC-2 в Германии, однако этот шаг не изменит положение дел кардинально.
Недавно Владимир Зеленский признал, что объемы ракет-перехватчиков у украинских военных сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. О катастрофическом положении дел в сфере противовоздушной обороны заявляла и депутат Верховной рады Анна Скороход, отметив, что из-за жесткого дефицита средств ПВО украинское командование даже перестало публиковать реальные данные о количестве сбитых ракет.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО на сайте Украина.ру.
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