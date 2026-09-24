https://ukraina.ru/20260924/ukrainskogo-diversanta-vydayut-germanii-sovbez-obsudil-osnovnye-ugrozy-itogi-24-sentyabrya-1083410237.html

Украинского диверсанта выдают Германии, Совбез обсудил основные угрозы. Итоги 24 сентября

Украинского диверсанта выдают Германии, Совбез обсудил основные угрозы. Итоги 24 сентября - 24.09.2026 Украина.ру

Украинского диверсанта выдают Германии, Совбез обсудил основные угрозы. Итоги 24 сентября

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза РФ. Суд в Хорватии принял решение об экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Владимира Журавлёва

2026-09-24T18:00

2026-09-24T18:00

2026-09-24T18:00

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза."У нас сегодня вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз общественной безопасности в России", — заявил он во время вступительного слова.Затем с докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.В совещании также участвовали премьер Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель АП Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник президента Николай Патрушев.Днём ранее на совещании с правительством Путин рассказал о том, как противники пытались сорвать проведение выборов в России."Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чём свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны", – указывал Путин.Он заявил, что сегодня от российского правительства многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, – много задач."Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живём. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, – это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты", – заявил вчера Путин.Он подчеркнул, что правительства многое зависит по тем направлениям, которые лежат в сфере ответственности правительства Российской Федерации."Ясно, что без эффективной денежно-кредитной, как я уже сказал, экономической политики невозможно и укрепление обороноспособности государства. До сих пор мы в плановом порядке добивались всех целей, в том числе и решения социальных вопросов, и обязательств перед гражданами страны. Нужно сделать всё для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России", – отметил Путин.В предыдущий раз Путин проводил совещание с Совбезом 4 сентября. Тогда обсуждалась профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению подростковой преступности.Депортация диверсантаСуд в хорватском городе Пула принял решение об экстрадиции Владимира Журавлёва, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", в Германию, сообщили украинские СМИ.После вступления решения в силу МВД Хорватии передаст Журавлёва компетентным органам Германии. Решение принято судьей Эдвиной Суевич 18 сентября, однако текст опубликовали только сейчас. Украинский адвокат Журавлёва Николай Катеринчук назвал решение предвзятым и политическим и добавил, что его обжалуют в апелляции.Ранее, 19 августа, генпрокуратура Германии сообщила, что в Хорватии по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки" был задержан гражданин Украины."Он был задержан в городе Пула (Хорватия) местным управлением полиции при координации Главного управления полиции Загреба. В отношении обвиняемого имеются серьезные подозрения в совместной организации взрыва, антиконституционном акте диверсии и разрушении сооружений. Обвиняемый предстанет перед следственным судьей Федерального верховного суда после экстрадиции из Хорватии", – отмечалось в заявлении прокуратуры.Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что этим украинцем является Владимир Журавлёв, которого ранее задержали и отпустили в Польше. В четверг, 20 августа, суд в Хорватии постановил взять Журавлёва под стражу.Журавлёв является инструктором по дайвингу из киевской школы Scuba Family. По версии следствия, именно Журавлёв и является главным исполнителем теракта. Ранее Журавлёв отслужил в украинской армии, получив специальность "техник по обслуживанию водолазного снаряжения".У Журавлёва богатый опыт погружений на большую глубину. Он владеет техникой использования глубоководного оборудования и специальных дыхательных смесей.После задержания Журавлёва власти Польши призвали Германию простить украинца."Германия, безусловно, не должна привлекать к ответственности тех, кто в ситуации, когда их страна подверглась нападению, принимает те или иные меры. Я не изменю своего мнения по этому поводу и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот газопровод, а не те, кто вывел его из строя", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.На вопрос, считает ли польский премьер до сих пор, что подозреваемый не должен нести уголовную ответственность, Туск ответил, что не изменил своей позиции.Также Туск напомнил, что Польша давно выступала против проекта "Северный поток-2" и сделала всё возможное, чтобы предотвратить его строительство.На слова Туска отреагировали в России."Конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.До этого, в начале июля генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову за нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Кузнецова задержали в августе прошлого года в итальянском Римини.Кроме Журавлёва и Кузнецова среди подозреваемых в подрыве "Северных потоков" дайверы Валерия Чернышова и Евгений Успенский, шкипер из Одессы, которых в документах проходит как Михаил Попов, или Юрий Котенко. Также в соучастии в теракте подозревался украинец по имени Всеволод, который погиб в 2024 году на фронте.Подробнее о визите Владимира Зеленского в США – в статье Елены Мурзиной "Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины".

https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-poobeschal-priletet-v-rossiyu--na-rakete-moskva-otvetila-khronika-sobytiy-na-utro-24-1083395512.html

https://ukraina.ru/20260923/blagodarnost-putina-zayavleniya-rubio-udar-po-data-tsentram-itogi-23-sentyabrya-1083389298.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, германия, хорватия, россия, совбез, совет федерации, госдума, северный поток