Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины - 24.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-v-nyu-yorke-shmygal-nosom-mnogo-smeyalsya-i-nazval-datu-katastrofy-dlya-ukrainy-1083404098.html
Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины
Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины - 24.09.2026 Украина.ру
Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины
Блуждающий взгляд, кривляние, постоянно меняющаяся мимика, шмыганье носом – так выглядел Зеленский во время недавнего визита в ООН. Он постоянно тёр свой нос, очень много улыбался и смеялся. Всё это наводит на определённые размышления.
2026-09-24T15:02
2026-09-24T15:02
эксклюзив
украина
сша
нью-йорк
дональд трамп
андрей ермак
офис президента
оон
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/18/1083404488_72:0:2971:1631_1920x0_80_0_0_14bc66f6ec9a0c9bdcc969d875a40839.jpg
Неужели его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель была права, когда рассказывала: Зеленский заходит в туалет грустным и уставшим, а через пять минут появляется бодрым, весёлым, активным... И в здании ООН Зеленский тоже нашёл соответствующую "комнату отдыха"?Поведение его было, мягко говоря, странным. И не только его.Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров тоже постоянно смеялся, улыбался и даже хохотал. Такое впечатление, что в ООН приехал "Квартал-95", а не представители (пусть и нелегитимные) воюющей страны.Чёрные костюмчикиКонечно, все были одеты как обычно – в "чернорубашечном стиле". Кто-то из украинской делегации появился в куртке-ветровке.Правда, Зеленский облачился ради встречи с Трампомв пиджак и штаны. Костюм очень странно выглядел: явно был большего размера, штаны собирались складками, а рукава пиджака приходилось поддёргивать. На ногах Зеленского были его знаменитые кроссовки на суперплатформе: в них носитель становится на 6 сантиметров выше.Передвигался же этот "Супер Марио" по Нью-Йорку в сопровождении 10-15 охранников.Всё это настолько карикатурно выглядит, что даже удивительно: как эту компанию пускают в ООН?Внешне – карикатурно, но по сути – совершенно не смешно."Мы были сильны!"Президент США назвал в своём выступлении страшную цифру: 25 тысяч человек погибает в месяц на Украине. Похожую цифру недавно привел премьер Польши Дональд Туск: 27 тысяч человек теряет Украина ежемесячно.А агентство Reuters утверждает, что "погибли уже 2 миллиона украинцев". И задается вопросом: "есть ли у Зеленского повод смеяться?"Сам Зеленский утверждает, что за четыре года погибли 52 тысячи украинских военных. Кто поверит в эту цифру? Но все молчат на Украине: и депутаты, и журналисты. Как воды в рот набрали.Это же важнейший для нации вопрос! Но Зеленский (и те, кто за ним стоит) совершенно не собираются заканчивать войну.В интервью на одном из американских телеканалов он, как обычно, на вопрос о мире изрёк набор штампованных "патриотизмов":– Мы были сильны. Наши люди и дети по-прежнему сильны. Просто продать нашу свободу и независимость – это не про нас.В переводе на обычный язык с пафосного: мира не будет, Зеленскому мир категорически не нужен. Правда, он заявил о стремлении "завершить конфликт до зимы"."Катастрофа!"Именно таким словом, "катастрофа", оценил заявление Зеленского бывший советник президента Кучмы – Олег Соскин."Зеленский открыто сказал, что надеется, что всё будет решено до зимы. Этот идиот выдал важнейший рычаг давления, поэтому теперь США могут надавить на нас в любой момент, угрожая ближайшей зимой", – уверен Соскин.То, что Украина совершенно не готова к будущей зиме – ни для кого не секрет. Тем более для Трампа. Так что ничего Зеленский не выдал. Но то, что происходит сейчас с Украиной – это действительно катастрофа.Только Зеленскому до этого дела нет. Он смеётся и рассказывает, что "мы сильны". Не ему же замерзать где-то на Троещине в Киеве или на Салтовке в Харькове."Зеленский, из-за тебя нет дизеля!"Трамп, кстати, ловко переложил на Зеленского вину за то, что в США и в Европе подорожало дизельное топливо. На прямой вопрос журналистов "кто виноват?" Трамп так же прямо ответил:– Зеленский!Как пишут американские СМИ, Трамп просил Украину не бить по НПЗ России, но Зеленский начал юлить, требовать переговоров (с кем и о чём?) и "перемирия".6 долларов за галлон уже стоит дизель в США. В Европе – тоже серьёзное подорожание дизтоплива. Президент Франции Макрон назвал цены на заправках "невыносимыми".Минуточку, это же вы поставляли Зеленскому деньги, ракеты и беспилотники! Вы одобряли удары по НПЗ России. Как же так получилось, что теперь у вас высокие цены на дизель?Зеленский попытался перекинуть "горячий пирожок" назад Трампу: причина цен на дизель заключается в войне США в Иране. Но это уже было значительно позже. На общей встрече Трампа и Зеленского с прессой Трамп не дал ему ответить ни на один вопрос журналистов.Ермак уже в ООНИ небольшая сенсация: в США был замечен экс-глава офиса президента Украины Ермак – вместе с Зеленским, Умеровым, Будановым*, Арахамией и другими украинскими "чернорубашечниками".С ноги всесильного раньше главы Офиса президента Украины, который теперь находится под следствием, неделю назад сняли браслет, поскольку он причинял ему "физические мучения". И вот уже Ермак – в Нью-Йорке, рядом с Зеленским.Интересно, в качестве кого? Неужели куклы вуду, над которыми колдовал уже бывший глава Офиса президента, помогли? Или другие невидимые силы влияния?В аэропорту Шеннон в Ирландии, где самолёт Зеленского остановился для дозаправки во время перелёта в США, с ним встретился глава ЦРУ Рэтклифф. Западные журналисты пишут: в аэропорту на земле Ирландии к этой интересной встрече присоединился представитель одной из британских спецслужб. Инструктировали все вместе Зеленского перед встречей с Трампом. И решали, видимо, другие чувствительные вопросы.Как пишет издание Axios, президент США по итогам встречи с Зеленским объявил: "У украинского конфликта – два финала: очень плохой и такой, который поднимет государство на уровень величия".Что ж, вопрос сейчас только один: произойдёт ли "катастрофа" с Украиной до зимы – или раньше?* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ukraina.ru/20260924/fokus-ne-udalsya-lidery-zapada-zhestko-vernuli-zelenskogo-v-surovuyu-realnost-1083397833.html
https://ukraina.ru/20260803/dmitriy-abzalov-ukraina-ostalas-bez-portov-na-chernom-more-i-dunae-poetomu-k-zime-poprosit-mira-1082125597.html
https://ukraina.ru/20260924/beda-zelenskogo-kogda-u-evropy-na-samom-dele-konchatsya-dengi-i-oruzhie-dlya-ukrainy-1083385665.html
украина
сша
нью-йорк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/18/1083404488_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_44152ba58c22d013612b8d37dcf37669.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, нью-йорк, дональд трамп, андрей ермак, офис президента, оон, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Офис президента, ООН, Владимир Зеленский

Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины

15:02 24.09.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© AP / Stefan Jeremiah
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Блуждающий взгляд, кривляние, постоянно меняющаяся мимика, шмыганье носом – так выглядел Зеленский во время недавнего визита в ООН. Он постоянно тёр свой нос, очень много улыбался и смеялся. Всё это наводит на определённые размышления.
Неужели его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель была права, когда рассказывала: Зеленский заходит в туалет грустным и уставшим, а через пять минут появляется бодрым, весёлым, активным... И в здании ООН Зеленский тоже нашёл соответствующую "комнату отдыха"?
Поведение его было, мягко говоря, странным. И не только его.
Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров тоже постоянно смеялся, улыбался и даже хохотал. Такое впечатление, что в ООН приехал "Квартал-95", а не представители (пусть и нелегитимные) воюющей страны.
Чёрные костюмчики
Конечно, все были одеты как обычно – в "чернорубашечном стиле". Кто-то из украинской делегации появился в куртке-ветровке.
Правда, Зеленский облачился ради встречи с Трампомв пиджак и штаны. Костюм очень странно выглядел: явно был большего размера, штаны собирались складками, а рукава пиджака приходилось поддёргивать. На ногах Зеленского были его знаменитые кроссовки на суперплатформе: в них носитель становится на 6 сантиметров выше.
Передвигался же этот "Супер Марио" по Нью-Йорку в сопровождении 10-15 охранников.
Всё это настолько карикатурно выглядит, что даже удивительно: как эту компанию пускают в ООН?
Внешне – карикатурно, но по сути – совершенно не смешно.
"Мы были сильны!"
Президент США назвал в своём выступлении страшную цифру: 25 тысяч человек погибает в месяц на Украине. Похожую цифру недавно привел премьер Польши Дональд Туск: 27 тысяч человек теряет Украина ежемесячно.
А агентство Reuters утверждает, что "погибли уже 2 миллиона украинцев". И задается вопросом: "есть ли у Зеленского повод смеяться?"
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
10:10
Фокус не удался: лидеры Запада жестко вернули Зеленского в суровую реальностьВесь вояж Зеленского в Нью-Йорк можно, по аналогии со знаменитым сериалом, назвать "Очень странные дела". Это и общение с Трампом "на ногах", и встреча в аэропорту Шеннон в Ирландии с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, и заявления до, после и во время этих встреч
Сам Зеленский утверждает, что за четыре года погибли 52 тысячи украинских военных. Кто поверит в эту цифру? Но все молчат на Украине: и депутаты, и журналисты. Как воды в рот набрали.
Это же важнейший для нации вопрос! Но Зеленский (и те, кто за ним стоит) совершенно не собираются заканчивать войну.
В интервью на одном из американских телеканалов он, как обычно, на вопрос о мире изрёк набор штампованных "патриотизмов":
– Мы были сильны. Наши люди и дети по-прежнему сильны. Просто продать нашу свободу и независимость – это не про нас.
В переводе на обычный язык с пафосного: мира не будет, Зеленскому мир категорически не нужен. Правда, он заявил о стремлении "завершить конфликт до зимы".
"Катастрофа!"
Именно таким словом, "катастрофа", оценил заявление Зеленского бывший советник президента Кучмы – Олег Соскин.
"Зеленский открыто сказал, что надеется, что всё будет решено до зимы. Этот идиот выдал важнейший рычаг давления, поэтому теперь США могут надавить на нас в любой момент, угрожая ближайшей зимой", – уверен Соскин.
То, что Украина совершенно не готова к будущей зиме – ни для кого не секрет. Тем более для Трампа. Так что ничего Зеленский не выдал. Но то, что происходит сейчас с Украиной – это действительно катастрофа.
Дмитрий Абзалов интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
3 августа, 20:15
Дмитрий Абзалов: Украина осталась без портов на Черном море и Дунае, поэтому к зиме попросит мираУкраина бьет по энергетике Крыма, но удары по подстанциям российских АЭС в глубине страны пока не наносятся. Электростанции в основном находятся в периметре потребления и производства и лучше защищены. В отличие от НПЗ и логистических складов. То есть Украине зимой бить по энергетике Москвы будет сложнее, чем России бить по энергетике Киева.
Только Зеленскому до этого дела нет. Он смеётся и рассказывает, что "мы сильны". Не ему же замерзать где-то на Троещине в Киеве или на Салтовке в Харькове.
"Зеленский, из-за тебя нет дизеля!"
Трамп, кстати, ловко переложил на Зеленского вину за то, что в США и в Европе подорожало дизельное топливо. На прямой вопрос журналистов "кто виноват?" Трамп так же прямо ответил:
– Зеленский!
Как пишут американские СМИ, Трамп просил Украину не бить по НПЗ России, но Зеленский начал юлить, требовать переговоров (с кем и о чём?) и "перемирия".
6 долларов за галлон уже стоит дизель в США. В Европе – тоже серьёзное подорожание дизтоплива. Президент Франции Макрон назвал цены на заправках "невыносимыми".
Минуточку, это же вы поставляли Зеленскому деньги, ракеты и беспилотники! Вы одобряли удары по НПЗ России. Как же так получилось, что теперь у вас высокие цены на дизель?
Зеленский попытался перекинуть "горячий пирожок" назад Трампу: причина цен на дизель заключается в войне США в Иране. Но это уже было значительно позже. На общей встрече Трампа и Зеленского с прессой Трамп не дал ему ответить ни на один вопрос журналистов.
Ермак уже в ООН
И небольшая сенсация: в США был замечен экс-глава офиса президента Украины Ермак – вместе с Зеленским, Умеровым, Будановым*, Арахамией и другими украинскими "чернорубашечниками".
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
07:33
Беда Зеленского: когда у Европы на самом деле кончатся деньги и оружие для УкраиныВ Киеве официально признали исчерпание собственных денег на войну. В государственной казне образовалась брешь такого масштаба, что правительству буквально нечем закрывать жалованье военнослужащим на передовой и выплаты семьям погибших. 190 миллионов долларов в день — именно столько для Киева стоит сдерживание российского наступления.
С ноги всесильного раньше главы Офиса президента Украины, который теперь находится под следствием, неделю назад сняли браслет, поскольку он причинял ему "физические мучения". И вот уже Ермак – в Нью-Йорке, рядом с Зеленским.
Интересно, в качестве кого? Неужели куклы вуду, над которыми колдовал уже бывший глава Офиса президента, помогли? Или другие невидимые силы влияния?
В аэропорту Шеннон в Ирландии, где самолёт Зеленского остановился для дозаправки во время перелёта в США, с ним встретился глава ЦРУ Рэтклифф. Западные журналисты пишут: в аэропорту на земле Ирландии к этой интересной встрече присоединился представитель одной из британских спецслужб. Инструктировали все вместе Зеленского перед встречей с Трампом. И решали, видимо, другие чувствительные вопросы.
Как пишет издание Axios, президент США по итогам встречи с Зеленским объявил: "У украинского конфликта – два финала: очень плохой и такой, который поднимет государство на уровень величия".
Что ж, вопрос сейчас только один: произойдёт ли "катастрофа" с Украиной до зимы – или раньше?
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаСШАНью-ЙоркДональд ТрампАндрей ЕрмакОфис президентаООНВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:23Омбудсмен ЛНР рассказала, сколько детей погибло и ранено с начала конфликта в Донбассе
16:06Си Цзиньпин встречается с Трампом. Украина оказалась статистом на главных переговорах осени
16:00Человек, благодаря которому Одесса стала Одессой: 260 лет Дюку Ришелье
15:43Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали
15:40Не свое, не жалко: Зеленский распродает Украину
15:22Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский
15:05Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине
15:03"Бесноватый Мюнхгаузен": советник Путина разнесла Зеленского за матерный бред о ракете
15:02Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины
14:31Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель
14:25Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине
14:12Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
14:04Украину ждет Майдан: свержение Зеленского готовят под прикрытием евроинтеграции
13:51Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии
13:45Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины
13:22Совет ЕС одобрил поддержку киевского режима на 3 млрд евро
13:07Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов
12:57Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ
12:45Кремль оценил приглашение США Путину принять участие в саммите G20 - Песков
12:30В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы
Лента новостейМолния