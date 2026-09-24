Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины
© AP / Stefan Jeremiah
© AP / Stefan Jeremiah
Блуждающий взгляд, кривляние, постоянно меняющаяся мимика, шмыганье носом – так выглядел Зеленский во время недавнего визита в ООН. Он постоянно тёр свой нос, очень много улыбался и смеялся. Всё это наводит на определённые размышления.
Неужели его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель была права, когда рассказывала: Зеленский заходит в туалет грустным и уставшим, а через пять минут появляется бодрым, весёлым, активным... И в здании ООН Зеленский тоже нашёл соответствующую "комнату отдыха"?
Поведение его было, мягко говоря, странным. И не только его.
Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров тоже постоянно смеялся, улыбался и даже хохотал. Такое впечатление, что в ООН приехал "Квартал-95", а не представители (пусть и нелегитимные) воюющей страны.
Чёрные костюмчики
Конечно, все были одеты как обычно – в "чернорубашечном стиле". Кто-то из украинской делегации появился в куртке-ветровке.
Правда, Зеленский облачился ради встречи с Трампомв пиджак и штаны. Костюм очень странно выглядел: явно был большего размера, штаны собирались складками, а рукава пиджака приходилось поддёргивать. На ногах Зеленского были его знаменитые кроссовки на суперплатформе: в них носитель становится на 6 сантиметров выше.
Передвигался же этот "Супер Марио" по Нью-Йорку в сопровождении 10-15 охранников.
Всё это настолько карикатурно выглядит, что даже удивительно: как эту компанию пускают в ООН?
Внешне – карикатурно, но по сути – совершенно не смешно.
"Мы были сильны!"
Президент США назвал в своём выступлении страшную цифру: 25 тысяч человек погибает в месяц на Украине. Похожую цифру недавно привел премьер Польши Дональд Туск: 27 тысяч человек теряет Украина ежемесячно.
А агентство Reuters утверждает, что "погибли уже 2 миллиона украинцев". И задается вопросом: "есть ли у Зеленского повод смеяться?"
10:10Фокус не удался: лидеры Запада жестко вернули Зеленского в суровую реальностьВесь вояж Зеленского в Нью-Йорк можно, по аналогии со знаменитым сериалом, назвать "Очень странные дела". Это и общение с Трампом "на ногах", и встреча в аэропорту Шеннон в Ирландии с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, и заявления до, после и во время этих встреч
Сам Зеленский утверждает, что за четыре года погибли 52 тысячи украинских военных. Кто поверит в эту цифру? Но все молчат на Украине: и депутаты, и журналисты. Как воды в рот набрали.
Это же важнейший для нации вопрос! Но Зеленский (и те, кто за ним стоит) совершенно не собираются заканчивать войну.
В интервью на одном из американских телеканалов он, как обычно, на вопрос о мире изрёк набор штампованных "патриотизмов":
– Мы были сильны. Наши люди и дети по-прежнему сильны. Просто продать нашу свободу и независимость – это не про нас.
В переводе на обычный язык с пафосного: мира не будет, Зеленскому мир категорически не нужен. Правда, он заявил о стремлении "завершить конфликт до зимы".
"Катастрофа!"
Именно таким словом, "катастрофа", оценил заявление Зеленского бывший советник президента Кучмы – Олег Соскин.
"Зеленский открыто сказал, что надеется, что всё будет решено до зимы. Этот идиот выдал важнейший рычаг давления, поэтому теперь США могут надавить на нас в любой момент, угрожая ближайшей зимой", – уверен Соскин.
То, что Украина совершенно не готова к будущей зиме – ни для кого не секрет. Тем более для Трампа. Так что ничего Зеленский не выдал. Но то, что происходит сейчас с Украиной – это действительно катастрофа.
3 августа, 20:15Дмитрий Абзалов: Украина осталась без портов на Черном море и Дунае, поэтому к зиме попросит мираУкраина бьет по энергетике Крыма, но удары по подстанциям российских АЭС в глубине страны пока не наносятся. Электростанции в основном находятся в периметре потребления и производства и лучше защищены. В отличие от НПЗ и логистических складов. То есть Украине зимой бить по энергетике Москвы будет сложнее, чем России бить по энергетике Киева.
Только Зеленскому до этого дела нет. Он смеётся и рассказывает, что "мы сильны". Не ему же замерзать где-то на Троещине в Киеве или на Салтовке в Харькове.
"Зеленский, из-за тебя нет дизеля!"
Трамп, кстати, ловко переложил на Зеленского вину за то, что в США и в Европе подорожало дизельное топливо. На прямой вопрос журналистов "кто виноват?" Трамп так же прямо ответил:
– Зеленский!
Как пишут американские СМИ, Трамп просил Украину не бить по НПЗ России, но Зеленский начал юлить, требовать переговоров (с кем и о чём?) и "перемирия".
6 долларов за галлон уже стоит дизель в США. В Европе – тоже серьёзное подорожание дизтоплива. Президент Франции Макрон назвал цены на заправках "невыносимыми".
Минуточку, это же вы поставляли Зеленскому деньги, ракеты и беспилотники! Вы одобряли удары по НПЗ России. Как же так получилось, что теперь у вас высокие цены на дизель?
Зеленский попытался перекинуть "горячий пирожок" назад Трампу: причина цен на дизель заключается в войне США в Иране. Но это уже было значительно позже. На общей встрече Трампа и Зеленского с прессой Трамп не дал ему ответить ни на один вопрос журналистов.
Ермак уже в ООН
И небольшая сенсация: в США был замечен экс-глава офиса президента Украины Ермак – вместе с Зеленским, Умеровым, Будановым*, Арахамией и другими украинскими "чернорубашечниками".
07:33Беда Зеленского: когда у Европы на самом деле кончатся деньги и оружие для УкраиныВ Киеве официально признали исчерпание собственных денег на войну. В государственной казне образовалась брешь такого масштаба, что правительству буквально нечем закрывать жалованье военнослужащим на передовой и выплаты семьям погибших. 190 миллионов долларов в день — именно столько для Киева стоит сдерживание российского наступления.
С ноги всесильного раньше главы Офиса президента Украины, который теперь находится под следствием, неделю назад сняли браслет, поскольку он причинял ему "физические мучения". И вот уже Ермак – в Нью-Йорке, рядом с Зеленским.
Интересно, в качестве кого? Неужели куклы вуду, над которыми колдовал уже бывший глава Офиса президента, помогли? Или другие невидимые силы влияния?
В аэропорту Шеннон в Ирландии, где самолёт Зеленского остановился для дозаправки во время перелёта в США, с ним встретился глава ЦРУ Рэтклифф. Западные журналисты пишут: в аэропорту на земле Ирландии к этой интересной встрече присоединился представитель одной из британских спецслужб. Инструктировали все вместе Зеленского перед встречей с Трампом. И решали, видимо, другие чувствительные вопросы.
Как пишет издание Axios, президент США по итогам встречи с Зеленским объявил: "У украинского конфликта – два финала: очень плохой и такой, который поднимет государство на уровень величия".
Что ж, вопрос сейчас только один: произойдёт ли "катастрофа" с Украиной до зимы – или раньше?
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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