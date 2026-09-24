https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-v-nyu-yorke-shmygal-nosom-mnogo-smeyalsya-i-nazval-datu-katastrofy-dlya-ukrainy-1083404098.html

Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины

Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины - 24.09.2026 Украина.ру

Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины

Блуждающий взгляд, кривляние, постоянно меняющаяся мимика, шмыганье носом – так выглядел Зеленский во время недавнего визита в ООН. Он постоянно тёр свой нос, очень много улыбался и смеялся. Всё это наводит на определённые размышления.

2026-09-24T15:02

2026-09-24T15:02

2026-09-24T15:02

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сша

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андрей ермак

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оон

владимир зеленский

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Неужели его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель была права, когда рассказывала: Зеленский заходит в туалет грустным и уставшим, а через пять минут появляется бодрым, весёлым, активным... И в здании ООН Зеленский тоже нашёл соответствующую "комнату отдыха"?Поведение его было, мягко говоря, странным. И не только его.Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров тоже постоянно смеялся, улыбался и даже хохотал. Такое впечатление, что в ООН приехал "Квартал-95", а не представители (пусть и нелегитимные) воюющей страны.Чёрные костюмчикиКонечно, все были одеты как обычно – в "чернорубашечном стиле". Кто-то из украинской делегации появился в куртке-ветровке.Правда, Зеленский облачился ради встречи с Трампомв пиджак и штаны. Костюм очень странно выглядел: явно был большего размера, штаны собирались складками, а рукава пиджака приходилось поддёргивать. На ногах Зеленского были его знаменитые кроссовки на суперплатформе: в них носитель становится на 6 сантиметров выше.Передвигался же этот "Супер Марио" по Нью-Йорку в сопровождении 10-15 охранников.Всё это настолько карикатурно выглядит, что даже удивительно: как эту компанию пускают в ООН?Внешне – карикатурно, но по сути – совершенно не смешно."Мы были сильны!"Президент США назвал в своём выступлении страшную цифру: 25 тысяч человек погибает в месяц на Украине. Похожую цифру недавно привел премьер Польши Дональд Туск: 27 тысяч человек теряет Украина ежемесячно.А агентство Reuters утверждает, что "погибли уже 2 миллиона украинцев". И задается вопросом: "есть ли у Зеленского повод смеяться?"Сам Зеленский утверждает, что за четыре года погибли 52 тысячи украинских военных. Кто поверит в эту цифру? Но все молчат на Украине: и депутаты, и журналисты. Как воды в рот набрали.Это же важнейший для нации вопрос! Но Зеленский (и те, кто за ним стоит) совершенно не собираются заканчивать войну.В интервью на одном из американских телеканалов он, как обычно, на вопрос о мире изрёк набор штампованных "патриотизмов":– Мы были сильны. Наши люди и дети по-прежнему сильны. Просто продать нашу свободу и независимость – это не про нас.В переводе на обычный язык с пафосного: мира не будет, Зеленскому мир категорически не нужен. Правда, он заявил о стремлении "завершить конфликт до зимы"."Катастрофа!"Именно таким словом, "катастрофа", оценил заявление Зеленского бывший советник президента Кучмы – Олег Соскин."Зеленский открыто сказал, что надеется, что всё будет решено до зимы. Этот идиот выдал важнейший рычаг давления, поэтому теперь США могут надавить на нас в любой момент, угрожая ближайшей зимой", – уверен Соскин.То, что Украина совершенно не готова к будущей зиме – ни для кого не секрет. Тем более для Трампа. Так что ничего Зеленский не выдал. Но то, что происходит сейчас с Украиной – это действительно катастрофа.Только Зеленскому до этого дела нет. Он смеётся и рассказывает, что "мы сильны". Не ему же замерзать где-то на Троещине в Киеве или на Салтовке в Харькове."Зеленский, из-за тебя нет дизеля!"Трамп, кстати, ловко переложил на Зеленского вину за то, что в США и в Европе подорожало дизельное топливо. На прямой вопрос журналистов "кто виноват?" Трамп так же прямо ответил:– Зеленский!Как пишут американские СМИ, Трамп просил Украину не бить по НПЗ России, но Зеленский начал юлить, требовать переговоров (с кем и о чём?) и "перемирия".6 долларов за галлон уже стоит дизель в США. В Европе – тоже серьёзное подорожание дизтоплива. Президент Франции Макрон назвал цены на заправках "невыносимыми".Минуточку, это же вы поставляли Зеленскому деньги, ракеты и беспилотники! Вы одобряли удары по НПЗ России. Как же так получилось, что теперь у вас высокие цены на дизель?Зеленский попытался перекинуть "горячий пирожок" назад Трампу: причина цен на дизель заключается в войне США в Иране. Но это уже было значительно позже. На общей встрече Трампа и Зеленского с прессой Трамп не дал ему ответить ни на один вопрос журналистов.Ермак уже в ООНИ небольшая сенсация: в США был замечен экс-глава офиса президента Украины Ермак – вместе с Зеленским, Умеровым, Будановым*, Арахамией и другими украинскими "чернорубашечниками".С ноги всесильного раньше главы Офиса президента Украины, который теперь находится под следствием, неделю назад сняли браслет, поскольку он причинял ему "физические мучения". И вот уже Ермак – в Нью-Йорке, рядом с Зеленским.Интересно, в качестве кого? Неужели куклы вуду, над которыми колдовал уже бывший глава Офиса президента, помогли? Или другие невидимые силы влияния?В аэропорту Шеннон в Ирландии, где самолёт Зеленского остановился для дозаправки во время перелёта в США, с ним встретился глава ЦРУ Рэтклифф. Западные журналисты пишут: в аэропорту на земле Ирландии к этой интересной встрече присоединился представитель одной из британских спецслужб. Инструктировали все вместе Зеленского перед встречей с Трампом. И решали, видимо, другие чувствительные вопросы.Как пишет издание Axios, президент США по итогам встречи с Зеленским объявил: "У украинского конфликта – два финала: очень плохой и такой, который поднимет государство на уровень величия".Что ж, вопрос сейчас только один: произойдёт ли "катастрофа" с Украиной до зимы – или раньше?* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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https://ukraina.ru/20260803/dmitriy-abzalov-ukraina-ostalas-bez-portov-na-chernom-more-i-dunae-poetomu-k-zime-poprosit-mira-1082125597.html

https://ukraina.ru/20260924/beda-zelenskogo-kogda-u-evropy-na-samom-dele-konchatsya-dengi-i-oruzhie-dlya-ukrainy-1083385665.html

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эксклюзив, украина, сша, нью-йорк, дональд трамп, андрей ермак, офис президента, оон, владимир зеленский