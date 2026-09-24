Украину ждет Майдан: свержение Зеленского готовят под прикрытием евроинтеграции - 24.09.2026 Украина.ру
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Украину ждет Майдан: свержение Зеленского готовят под прикрытием евроинтеграции
Украину ждет Майдан: свержение Зеленского готовят под прикрытием евроинтеграции - 24.09.2026 Украина.ру
Украину ждет Майдан: свержение Зеленского готовят под прикрытием евроинтеграции
На Украине готовят почву для очередного Майдана
2026-09-24T14:04
2026-09-24T14:04
эксклюзив
ес
владимир зеленский
украина
европа
михаил федоров
виктор янукович
сша
упц
майдан
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Дело в том, что война поставила "на стоп" технологию уличных протестов, и при Зеленском стали невозможны никакие "революции на граните" или народные протесты в стиле "Украина без Кучмы". Пожалуй, не сильно погрешим против истины, если скажем, что вся история независимой Украины — это цепочка уличных восстаний, начиная от студенческой революции 1990 года и заканчивая госпереворотом 2014-го, который снес законно избранного президента Виктора Януковича.А вот Владимир Зеленский обезопасил себя от такого поворота судьбы: после начала военного конфликта в стране запрещены все митинги и собрания. Конечно, это не относится к парадам сексменьшинств или акциям протеста против УПЦ: тут власть легко закрывает глаза на нарушения закона о военном положении. "Картонный Майдан" в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова тоже обошелся без эксцессов: несколько недель в областных центрах бушевали проплаченные митинги за кандидата глобалистов, и вы не поверите — никто не мешал студентам и школьникам свободно выражать свое мнение относительно "свержения" Федорова. Зеленский не рискнул бунтовать против "соросят", затеявших показную мини-революцию, и уж тем более не стал выступать против спонсоров экс-министра в лице представителей Демпартии США. Тем более что в их числе был и олигарх Виктор Пинчук, приложивший руку к президентству Зеленского. Ну не будешь же кусать руку дающую?В результате агенты внешнего влияния не просто протестировали готовность украинцев к очередному Майдану, но и начали готовить правовую почву для отмены запрета на акции протеста. Разумеется, под соусом евроинтеграции — с этой приправой украинцы готовы проглотить все, что угодно. Тем более что традиция уличных выступлений никуда не делась и граждане все равно выходят на митинги — против повышения тарифов, например, или в поддержку военнопленных вэсэушников. То есть протестный котел понемногу "булькает", но выхода пара нет. Пока нет. Но зато есть интерес к расширению статьи 39-й Конституции Украины, которая гарантирует свободу митингов и собраний в стране.Но Зеленский давно поставил Конституцию на паузу, а режим военного положения поставил крест на любых акциях протеста. И тут на помощь приходит Европа, где уверяют: без специального закона о массовых акциях и выступлениях Украину в ЕС не возьмут. Интересно, что данная тема совпала с открытием в июне этого года первого переговорного кластера между Украиной и Евросоюзом — Fundamentals, или "Основы процесса вступления в ЕС". Это особый блок, прогресс в котором определит темп переговоров о членстве. Проще говоря, нет митингов — нет евроинтеграции. Чего хочет Евросоюз от Украины? Императива о том, что граждане имеют право собираться по любому поводу везде и всегда, вместо того чтобы согласовывать право на протест с властями, как это практикуется сегодня. Конечно, ограничения возможны. Например, если акция "за семейные ценности" будет угрожать гей-параду. Но даже это должно быть отражено в законе, принятия которого требуют в Европе. Там же необходимо прописать и стандарты действия полиции: в каких случаях силовики могут вмешиваться, а когда обязаны стоять в стороне.Отдельный вопрос — стихийные протесты, когда сама природа народного бунта не позволяет заранее сообщить органам о том, что группа возмущенных граждан идет защищать свои права. Европейские нормы предусматривают защиту таких мероприятий, тогда как украинские стандарты требуют предварительных согласований. Представьте себе, как жители двора, где бесчинствовали представители ТЦК, например, идут в военкомат согласовывать акцию протеста против людоловов. Представили? Ну вот то-то.Опять же, украинская Конституция говорит о праве граждан на акции и митинги, а европейское законодательство позволяет и бунт одиночек. То есть если Украина — це Европа, то никто не имеет права задерживать участников одиночных пикетов или крутить руки военнослужащему 41-й бригады ВСУ Александру Тодорову, который недавно вышел на киевский майдан, протестуя против политики Зеленского. Но самый смак в том, что на протесты против власти могут выходить и иностранцы, и лица без гражданства. А что это значит? Только то, что по европейским нормам на Майдан можно свезти граждан других государств (Грузии, Белоруссии, да хоть Парагвая) — если сами украинцы боятся выйти на массовые акции.Надо сказать, что способы урегулировать сферу уличных протестов европейцами предпринимались еще с 2006 года — тогда Венецианская комиссия и ОБСЕ трижды давали экспертную оценку украинским законам о мирных собраниях, но ни один из них не был принят Верховной Радой. Дело-то ведь было после "оранжевого Майдана", через который ставленник Запада Виктор Ющенко незаконно дорвался до власти. Вряд ли американцы были заинтересованы в нормах, которые загоняли бы "волю народа" Украины в жесткие законодательные рамки. И время доказало их правоту: в 2014-м "революция достоинства" переросла в госпереворот, а снайперы Майдана получили амнистию, да еще и места в парламенте. Будь сфера массовых сборищ отрегулирована специальным законом, могло бы подобное случиться без всяких правовых последствий? Конечно же, нет.Ну а Владимиру Зеленскому повезло особо. Став президентом на волне обещаний закончить АТО в Донбассе, он втянул Украину в войну с Россией и под предлогом защиты национальной безопасности и военного положения полностью отменил любые митинги и сборы, что позволило ему "без шума и пыли" закрыть все оппозиционные партии в стране, расправиться с политическими противниками, запретить православную церковь, устроить охоту на людей под видом мобилизации — ведь протестовать против беззакония запрещалось. А в последние годы военные администрации получили карт-бланш на блокирование любых мирных собраний. Но вот что интересно: в Харьковской и Днепропетровской областях уличные акции допускаются, а в Тернопольской — зась. Причем без всяких объяснений. Но европейцы вдруг стали очень настойчивы в этом вопросе и утверждают, что ограничения свобод должны быть временными, да еще и зависеть от местных условий. И если на Западную Украину не прилетает, то и массовые протесты там следует разрешить. А что бывает в случаях, когда пассионарным галичанам бесплатно раздают печеньки, все видели в 2014-м… И Зеленскому стоит сильно напрячься, поскольку перед ним замаячила судьба Януковича.Во-первых, Минюст Украины снова занялся разработкой проекта закона о мирных собраниях — в рамках процесса европейской интеграции. В ЕС твердо дали понять, что без свободы митингов и собраний Украину в семью европейских народов не примут. В общем, кто не скачет — тот не европеец.Во-вторых, Европа уже устает от военных и финансовых аппетитов Зеленского. Это было видно даже по характеру встречи в Нью-Йорке главы киевского режима с его покровительницей Урсулой фон дер Ляйен. Она прошла в напряженной обстановке из-за дополнительных запросов Киева на финансирование. Неудивительно, что даже самые верные союзники Зеленского начинают оглядываться по сторонам в поисках его преемника — менее жадного и более сговорчивого. Кстати, потенциальные конкуренты и разоблачители зе-режима постоянно оседают именно в Европе. Экс-главком ВСУ Залужный дипломатит в Лондоне, бывший министр обороны Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто, сбежавший из Украины генпрокурор Руслан Кравченко в данный момент выпрашивает политическое убежище в Австрии — в обмен на чемоданы компромата против Зеленского. Совсем не удивимся, если именно в ЕС и взрастят сменщика выходцу из "95 квартала".В-третьих, растет критическая масса уголовных дел против коррупционных подельников главы режима. "Мидас", "Карфаген", "Форрест Гамп". За каждым громким разоблачением НАБУ стоят самые близкие соратники и друзья лидера Украины. И даже в заказных соцопросах украинцы на первое место ставят коррупцию, а уж потом войну. В общем, золотые унитазы Тимура Миндича и бриллианты Ирины Мудрой подготовили хорошую почву для очередного Майдана. Теперь дело за малым — принять закон, открывающий протестные шлюзы и запрещающий силовикам купировать мирные народные выступления. Если он будет принят парламентом, то Украину ждет очередная революция, а Зеленского — бегство из страны.
https://ukraina.ru/20260924/fokus-ne-udalsya-lidery-zapada-zhestko-vernuli-zelenskogo-v-surovuyu-realnost-1083397833.html
украина
европа
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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эксклюзив, ес, владимир зеленский, украина, европа, михаил федоров, виктор янукович, сша, упц, майдан, закон
Эксклюзив, ЕС, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Михаил Федоров, Виктор Янукович, США, УПЦ, Майдан, Закон

Украину ждет Майдан: свержение Зеленского готовят под прикрытием евроинтеграции

14:04 24.09.2026
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Елена Кирюшкина
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На Украине готовят почву для очередного Майдана
Дело в том, что война поставила "на стоп" технологию уличных протестов, и при Зеленском стали невозможны никакие "революции на граните" или народные протесты в стиле "Украина без Кучмы".
Пожалуй, не сильно погрешим против истины, если скажем, что вся история независимой Украины — это цепочка уличных восстаний, начиная от студенческой революции 1990 года и заканчивая госпереворотом 2014-го, который снес законно избранного президента Виктора Януковича.
А вот Владимир Зеленский обезопасил себя от такого поворота судьбы: после начала военного конфликта в стране запрещены все митинги и собрания. Конечно, это не относится к парадам сексменьшинств или акциям протеста против УПЦ: тут власть легко закрывает глаза на нарушения закона о военном положении.
"Картонный Майдан" в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова тоже обошелся без эксцессов: несколько недель в областных центрах бушевали проплаченные митинги за кандидата глобалистов, и вы не поверите — никто не мешал студентам и школьникам свободно выражать свое мнение относительно "свержения" Федорова.
Зеленский не рискнул бунтовать против "соросят", затеявших показную мини-революцию, и уж тем более не стал выступать против спонсоров экс-министра в лице представителей Демпартии США. Тем более что в их числе был и олигарх Виктор Пинчук, приложивший руку к президентству Зеленского. Ну не будешь же кусать руку дающую?
В результате агенты внешнего влияния не просто протестировали готовность украинцев к очередному Майдану, но и начали готовить правовую почву для отмены запрета на акции протеста. Разумеется, под соусом евроинтеграции — с этой приправой украинцы готовы проглотить все, что угодно.
Тем более что традиция уличных выступлений никуда не делась и граждане все равно выходят на митинги — против повышения тарифов, например, или в поддержку военнопленных вэсэушников. То есть протестный котел понемногу "булькает", но выхода пара нет. Пока нет. Но зато есть интерес к расширению статьи 39-й Конституции Украины, которая гарантирует свободу митингов и собраний в стране.
Но Зеленский давно поставил Конституцию на паузу, а режим военного положения поставил крест на любых акциях протеста. И тут на помощь приходит Европа, где уверяют: без специального закона о массовых акциях и выступлениях Украину в ЕС не возьмут.
Интересно, что данная тема совпала с открытием в июне этого года первого переговорного кластера между Украиной и Евросоюзом — Fundamentals, или "Основы процесса вступления в ЕС". Это особый блок, прогресс в котором определит темп переговоров о членстве.
Проще говоря, нет митингов — нет евроинтеграции. Чего хочет Евросоюз от Украины? Императива о том, что граждане имеют право собираться по любому поводу везде и всегда, вместо того чтобы согласовывать право на протест с властями, как это практикуется сегодня.
Конечно, ограничения возможны. Например, если акция "за семейные ценности" будет угрожать гей-параду. Но даже это должно быть отражено в законе, принятия которого требуют в Европе. Там же необходимо прописать и стандарты действия полиции: в каких случаях силовики могут вмешиваться, а когда обязаны стоять в стороне.
Отдельный вопрос — стихийные протесты, когда сама природа народного бунта не позволяет заранее сообщить органам о том, что группа возмущенных граждан идет защищать свои права. Европейские нормы предусматривают защиту таких мероприятий, тогда как украинские стандарты требуют предварительных согласований.
Представьте себе, как жители двора, где бесчинствовали представители ТЦК, например, идут в военкомат согласовывать акцию протеста против людоловов. Представили? Ну вот то-то.
Опять же, украинская Конституция говорит о праве граждан на акции и митинги, а европейское законодательство позволяет и бунт одиночек. То есть если Украина — це Европа, то никто не имеет права задерживать участников одиночных пикетов или крутить руки военнослужащему 41-й бригады ВСУ Александру Тодорову, который недавно вышел на киевский майдан, протестуя против политики Зеленского.
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
10:10
Фокус не удался: лидеры Запада жестко вернули Зеленского в суровую реальностьВесь вояж Зеленского в Нью-Йорк можно, по аналогии со знаменитым сериалом, назвать "Очень странные дела". Это и общение с Трампом "на ногах", и встреча в аэропорту Шеннон в Ирландии с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, и заявления до, после и во время этих встреч
Но самый смак в том, что на протесты против власти могут выходить и иностранцы, и лица без гражданства. А что это значит? Только то, что по европейским нормам на Майдан можно свезти граждан других государств (Грузии, Белоруссии, да хоть Парагвая) — если сами украинцы боятся выйти на массовые акции.
Надо сказать, что способы урегулировать сферу уличных протестов европейцами предпринимались еще с 2006 года — тогда Венецианская комиссия и ОБСЕ трижды давали экспертную оценку украинским законам о мирных собраниях, но ни один из них не был принят Верховной Радой.
Дело-то ведь было после "оранжевого Майдана", через который ставленник Запада Виктор Ющенко незаконно дорвался до власти. Вряд ли американцы были заинтересованы в нормах, которые загоняли бы "волю народа" Украины в жесткие законодательные рамки.
И время доказало их правоту: в 2014-м "революция достоинства" переросла в госпереворот, а снайперы Майдана получили амнистию, да еще и места в парламенте. Будь сфера массовых сборищ отрегулирована специальным законом, могло бы подобное случиться без всяких правовых последствий? Конечно же, нет.
Ну а Владимиру Зеленскому повезло особо. Став президентом на волне обещаний закончить АТО в Донбассе, он втянул Украину в войну с Россией и под предлогом защиты национальной безопасности и военного положения полностью отменил любые митинги и сборы, что позволило ему "без шума и пыли" закрыть все оппозиционные партии в стране, расправиться с политическими противниками, запретить православную церковь, устроить охоту на людей под видом мобилизации — ведь протестовать против беззакония запрещалось.
А в последние годы военные администрации получили карт-бланш на блокирование любых мирных собраний. Но вот что интересно: в Харьковской и Днепропетровской областях уличные акции допускаются, а в Тернопольской — зась. Причем без всяких объяснений.
Но европейцы вдруг стали очень настойчивы в этом вопросе и утверждают, что ограничения свобод должны быть временными, да еще и зависеть от местных условий. И если на Западную Украину не прилетает, то и массовые протесты там следует разрешить.
А что бывает в случаях, когда пассионарным галичанам бесплатно раздают печеньки, все видели в 2014-м… И Зеленскому стоит сильно напрячься, поскольку перед ним замаячила судьба Януковича.
Во-первых, Минюст Украины снова занялся разработкой проекта закона о мирных собраниях — в рамках процесса европейской интеграции. В ЕС твердо дали понять, что без свободы митингов и собраний Украину в семью европейских народов не примут. В общем, кто не скачет — тот не европеец.
Во-вторых, Европа уже устает от военных и финансовых аппетитов Зеленского. Это было видно даже по характеру встречи в Нью-Йорке главы киевского режима с его покровительницей Урсулой фон дер Ляйен. Она прошла в напряженной обстановке из-за дополнительных запросов Киева на финансирование.
Неудивительно, что даже самые верные союзники Зеленского начинают оглядываться по сторонам в поисках его преемника — менее жадного и более сговорчивого.
Кстати, потенциальные конкуренты и разоблачители зе-режима постоянно оседают именно в Европе. Экс-главком ВСУ Залужный дипломатит в Лондоне, бывший министр обороны Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто, сбежавший из Украины генпрокурор Руслан Кравченко в данный момент выпрашивает политическое убежище в Австрии — в обмен на чемоданы компромата против Зеленского.
Совсем не удивимся, если именно в ЕС и взрастят сменщика выходцу из "95 квартала".
В-третьих, растет критическая масса уголовных дел против коррупционных подельников главы режима. "Мидас", "Карфаген", "Форрест Гамп". За каждым громким разоблачением НАБУ стоят самые близкие соратники и друзья лидера Украины.
И даже в заказных соцопросах украинцы на первое место ставят коррупцию, а уж потом войну. В общем, золотые унитазы Тимура Миндича и бриллианты Ирины Мудрой подготовили хорошую почву для очередного Майдана.
Теперь дело за малым — принять закон, открывающий протестные шлюзы и запрещающий силовикам купировать мирные народные выступления. Если он будет принят парламентом, то Украину ждет очередная революция, а Зеленского — бегство из страны.
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