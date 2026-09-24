https://ukraina.ru/20260924/ne-svoe-ne-zhalko-zelenskiy-rasprodaet-ukrainu-1083407308.html

Не свое, не жалко: Зеленский распродает Украину

Не свое, не жалко: Зеленский распродает Украину - 24.09.2026 Украина.ру

Не свое, не жалко: Зеленский распродает Украину

Просроченному недопрезиденту Украины Владимиру Зеленскому действительно было от чего чувствовать себя неважно как до визита в Нью-Йорк, так и на 81-й сессии Генассамблеи ООН, где он бурно изображал активность. Кроме расплывчатых обещаний, он не получил ничего.

2026-09-24T15:40

2026-09-24T15:40

2026-09-24T15:40

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США и Россия, как сообщается, договорились договариваться, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уже вылетел в США, чтобы, как сообщает информагентство Reuters со ссылкой на свои источники, снова переговорить с представителями американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в продолжение "встречи президента РФ Владимира Путина с представителями США, прошедшей в Кремле ранее в этом месяце". Что немаловажно: есть преемственность встреч. А цель визита Дмитриева понятна – поддержание российско-американского диалога и усилий по достижению мирного урегулирования на переговорах.Не помогли Зеленскому даже его как бы союзники и кураторы из всяких групп "друзей Украины" и "коалиций желающих". Перед заседанием Совбеза ООН они сварганили совместное заявление, в котором призвали Россию к полному прекращению огня и началу переговоров о мире. "Призываем Россию наконец сделать то же самое – как необходимый шаг к содержательной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", – возопили они и напомнили, что Украина согласилась на полное прекращение огня еще в марте 2025 года.Но все их потуги буквально парой фраз во время выступления на заседании того же Совбеза ООН обнулил глава МИД России Сергей Лавров. Он в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам для достижения "устойчивого, справедливого мира" на Украине, но не будет "на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО". То есть не пойдет ни на какое лживое и лукавое перемирие. Ни в воздухе, ни на линии боевого столкновения, ни на воде. Ибо это дает Украине и Европе передышку в войне и возможность накопить новые силы для продолжения боевых действий.Своим поведением в Нью-Йорке Зеленский опять подтвердил свое реноме человека, которые ради своего благополучия и пребывания у власти в Киеве готов и продолжать войну, убийственную для Украины, и торговать ее (Украины) интересами и собственностью.Недавно американский журналист Такер Карлсон, анализируя поведение Зеленского, поведал, что истинной целью политики украинского предводителя является уничтожение населения Украины и передача ее природных богатств под контроль зарубежного бизнеса. По словам Такера, простые люди разных национальностей на Украине не поддерживают таких разрушительных шагов властей, но Зеленский гнет свою линию. Методично и последовательно. Потому что, сказал Карлсон, Зеленский:– развязал вооруженное противостояние с Россией при прямой поддержке США и НАТО, руководствуясь исключительно чужими интересами;– намеренно меняет внутреннее законодательство страны ради выгоды крупных иностранных корпораций;– открывает корпоративным гигантам путь к массовой скупке украинских земель и оформлению в собственность богатейших месторождений природных ресурсов;– пытается полностью уничтожить христианство в стране, запрещает самую крупную христианскую церковь на Украине – Украинскую православную (УПЦ) и насаждает раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).Жестко, но неопровержимо. Потому что и в Нью-Йорке в это раз Зеленский вел себя так же. Говорил о мире, но готов был на перемирия. И не просто так: чтобы и подготовиться к новой войне, и уже сейчас позволить свои иностранным хозяевам получать доходы со всего, что они уже успели захапать и прикарманить на Украине. Госсекретарь и помощник президента США по нацбезопасности Марко Рубио как раз об этом вольно или невольно проговорился, когда обосновывал просьбы о прекращении огня на ЛБС, перемирии на Черном море и возможности возобновить зерновую сделку. То есть вывоз с Украины ее зерна и другой сельхозпродукции, что стало невозможно из-за российской блокады украинских черноморских портов.Возобновление зерновой сделки, чтобы якобы предотвратить голод в странах третьего мира, – это одна из фишек Зеленского и его кураторов при продвижении идеи перемирия.А продвигают эту идею те, кто теряет прибыль от войны и от невозможности беспрепятственно торговать на Черном море. С Украины корабли вывозили зерно, а на Украину обратно ввозили оружие – для войны.Но и это еще не все. Так называемая зерновая сделка – это, как известно, Черноморская зерновая инициатива: соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанное 22 июля 2022 года в Стамбуле. Состоит оно из двух документов. Согласно одному из них безопасная транспортировка зерна из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный возможна через гуманитарный коридор в Черном море. Согласно второму – меморандуму между Россией и ООН – должны были сниматься ограничения на экспорт российских продовольствия и удобрений.В итоге по этой сделке, продлившейся до 17 июля 2023 года, через коридор прошло более 1000 судов, вывезено около 33 миллионов тонн украинского зерна и продовольствия основным получателям – из Китая, Испания и Турции.Но 17 июля 2023 года Россия отказалась от очередного продления сделки, потому что Украина свободно торговала, а России не дали этого сделать. Уже в 2025 году вмешалась Турция и предложила все же возобновить зерновую сделку в новых условиях. Она даже официально передала России и Украине письменное предложение о новом формате — меморандуме о прекращении ударов по торговым судам в Черном море и об уведомлении о движении судов, верификации маршрутов, минимизации рисков атак на гражданские объекты.Теперь Турция, похоже, решила задействовать еще и американскую помощь: для убалтывания России подключила тяжелую артиллерию в виде Рубио. Но, как показывают практика и история вопроса, это совершенно лишнее: США и без Турции прямо заинтересованы, чтобы зерно с Украины уходило на рынки, продавалось там и приносило прибыль.Но приносило прибыль не Украине, а тем, все кто скупил там и захапал все, что ему нужно. В том числе и пахотные земли – знаменитые украинские черноземы, на которые и навострили зубки западные и восточные акулы.Вот только некоторые цифры украинской земельной истории. Украинские черноземы составляют около 9% мировых запасов, 30% — европейских и охватывают площадь около 27 миллионов гектаров (46% территории страны).Из 41 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель Украины 33 миллиона являются пахотными, что сопоставимо с третью пахотных земель всего ЕС. По другим данным, 22 миллионов гектаров являются пахотными землями, пригодными для ведения агробизнеса. Но сути дела это не меняет.Есть даже данные, что 40% украинской пашни уже поделено между крупными западными корпорациями. Не в прямой собственности, а в разных формах: аренда, доли в компаниях, контроль через украинские юрлица с иностранным капиталом и т. д. И большинство земель – как бы "взяты в аренду" иностранцами на паях с украинскими компаниями. Но директор российского Центра политического анализа Павел Данилин в интервью журналистам RT сказал: "Аренда украинских сельхозземель — это инструмент контроля со стороны западных концернов. С большой вероятностью западный капитал переведет аренду земель во владение. Получив украинское гражданство, иностранцы смогут покупать сельхозземли, так как в законе не предусмотрена отсрочка этого права".Почти 30 лет независимости Украины в ней работал мораторий на продажу земли, но 1 июля 2021 года ознаменовалось вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который этот мораторий снял. Но все равно иностранцам прямо покупать землю было запрещено до 2024 года. Можно было приобрести до 10 тысяч гектаров – не больше.А в 2023 году ТГ-канал "Агрономика" опубликовал таблицу о землевладельцах Украины:Десять крупнейших землевладельцев на 2023 годЕще сильнее усугубилась ситуация с грабежом черноземов с началом СВО. Особенно с 16 января 2026 года, когда вступил в силу закон о множественном гражданстве. Он позволил гражданам иностранных государств, кроме России, получить украинское гражданство в упрощенном порядке, а значит, новоиспеченные украинские граждане иностранного происхождения получили возможность покупать сельхозугодья на тех же условиях, что и коренные украинцы. По данным СМИ, только за первые два месяца 2026 года было продано более 1 миллиона гектаров сельхозземель. Для сравнения, с 2024 года было продано всего 93 тысячи гектаров.Еще в начале СВО, в мае 2022 года, издание Australian National Review (ANR) сообщило, что три большие американские мультинациональные компании приобрели значительные объёмы украинской сельскохозяйственной земли. Это и были американские Cargill, Dupont и Monsanto (Bayer), которые заключили между собой соглашение и действовали на Украине как консорциум.Среди их основных акционеров – крупнейшие в мире финансовые холдинги Blackrock, Vanguard и Blackstone, величина активов которых измеряется триллионами долларов. Параллельно на Украине уже обосновались агрохолдинги из ряда других стран: американская NCH Capital, французская AgroGеneration, немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC). Еще 5% украинских пахотных земель были приобретены китайскими компаниями.Чтобы понять, кому в руки попала Украина, нужно помнить: годовой оборот одной Cargill (134 миллиарда долларов) сравним со всем ВВП Украины в докризисном 2019 году – 137 миллиардов.Эксперт Данилин по этому поводу сказал: "Перераспределение земель в пользу западных концернов в Украине ведет к появлению, по сути, новых феодалов-лендлордов, крепостных, а также к утрате "незалежности".Потому Зеленскому легко торговать украинским зерном – он не своим, не в пользу Украины торгует…Еще о продаже Украине при неонацистах читайте в статье Владимира Скачко "Зеленский продал-таки родину. Украина и BlackRock подписали соглашение о контроле над активами страны"

https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-v-nyu-yorke-shmygal-nosom-mnogo-smeyalsya-i-nazval-datu-katastrofy-dlya-ukrainy-1083404098.html

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https://ukraina.ru/20260902/buduschego-net-zelenskiy-ostavlyaet-ukrainu-bez-lyudey-i-zemli-1082969159.html

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