Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали - 24.09.2026 Украина.ру
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Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали
Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали - 24.09.2026 Украина.ру
Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали
Владимир Зеленский желает после СВО жить на Украине и не сталкиваться с ненавистью к себе. Об этом он рассказал в опубликованном 23 сентября интервью главному редактору The Wall Street Journal Эмми Такер
2026-09-24T15:43
2026-09-24T15:43
новости
украина
the wall street journal
владимир зеленский
сша
дональд трамп
алексей гончаренко
ситуация на украине
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В интервью влиятельному западному изданию Зеленский ответил на вопрос о том, как справляется со стрессом. При этом он отметил дискомфорт, который испытывал, помогая президенту США Дональду Трампу."Речь идёт о том, как ты сможешь продолжать жить после войны и после президентской работы, жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не захочет тебя убить и ненавидеть. И просто потому, что ты был как кусок (цензура), а не лидером и не человеком. Я имею в виду, это то, что ты делаешь. То, как ты живёшь и как ты пытаешься жить. Иногда, со всеми моими ошибками и так далее, во время войны, ошибок было так много. Почему? Потому что ты должен был помогать президенту Трампу заключать сделки. Поэтому тебе приходилось заключать сотни сделок в день. Некомфортно, очень деликатно", - сказал Зеленский, отвечая на этот вопрос.Зеленский сообщил, что совершал свои действия против своего желания, повинуясь долгу."В конце концов, всё вращается вокруг людей. Люди дают вам энергию для жизни, а есть и такие, кого вы ненавидите, и они забирают всю вашу энергию. И да, именно поэтому всё это так важно. Поэтому я стараюсь жить ради хороших людей. Я надеюсь, что вокруг нас много хороших людей", - добавил украинский политик.Украинцы обратили внимание на новые заявления Зеленского и опубликовали свои негативные коммментарии. В частности, внесённый в перечень экстремистов и террористов украинский парламентарий Алексей Гончаренко* отреагировал на эту публикацию."Ну, наверное, для того, чтобы тебя не ненавидели, не надо относиться к людям своей страны как к скоту. Которых избивают, унижают, похищают, и годами с этим абсолютно ничего не делается. Наверное, для этого еще надо, чтобы твои лучшие кенты не воровали миллионы у государства, у людей. Которые спокойно себе уехать на море да и все. Ну и, наверное, просто надо перестать людям врать", - заявил нардеп.Он также поинтересовался у своих подписчиков советами для Зеленского, "чтобы его не ненавидели". "Хотя для этого, мне кажется, уже достаточно поздно", - добавил парламентарий.* лица, внесенные в список экстремистов и террористовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, the wall street journal, владимир зеленский, сша, дональд трамп, алексей гончаренко, ситуация на украине
Новости, Украина, The Wall Street Journal, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Алексей Гончаренко, ситуация на Украине

Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали

15:43 24.09.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Владимир Зеленский желает после СВО жить на Украине и не сталкиваться с ненавистью к себе. Об этом он рассказал в опубликованном 23 сентября интервью главному редактору The Wall Street Journal Эмми Такер
В интервью влиятельному западному изданию Зеленский ответил на вопрос о том, как справляется со стрессом. При этом он отметил дискомфорт, который испытывал, помогая президенту США Дональду Трампу.
"Речь идёт о том, как ты сможешь продолжать жить после войны и после президентской работы, жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не захочет тебя убить и ненавидеть. И просто потому, что ты был как кусок (цензура), а не лидером и не человеком. Я имею в виду, это то, что ты делаешь. То, как ты живёшь и как ты пытаешься жить. Иногда, со всеми моими ошибками и так далее, во время войны, ошибок было так много. Почему? Потому что ты должен был помогать президенту Трампу заключать сделки. Поэтому тебе приходилось заключать сотни сделок в день. Некомфортно, очень деликатно", - сказал Зеленский, отвечая на этот вопрос.
Зеленский сообщил, что совершал свои действия против своего желания, повинуясь долгу.
"В конце концов, всё вращается вокруг людей. Люди дают вам энергию для жизни, а есть и такие, кого вы ненавидите, и они забирают всю вашу энергию. И да, именно поэтому всё это так важно. Поэтому я стараюсь жить ради хороших людей. Я надеюсь, что вокруг нас много хороших людей", - добавил украинский политик.
Украинцы обратили внимание на новые заявления Зеленского и опубликовали свои негативные коммментарии. В частности, внесённый в перечень экстремистов и террористов украинский парламентарий Алексей Гончаренко* отреагировал на эту публикацию.
"Ну, наверное, для того, чтобы тебя не ненавидели, не надо относиться к людям своей страны как к скоту. Которых избивают, унижают, похищают, и годами с этим абсолютно ничего не делается. Наверное, для этого еще надо, чтобы твои лучшие кенты не воровали миллионы у государства, у людей. Которые спокойно себе уехать на море да и все. Ну и, наверное, просто надо перестать людям врать", - заявил нардеп.
Он также поинтересовался у своих подписчиков советами для Зеленского, "чтобы его не ненавидели".
"Хотя для этого, мне кажется, уже достаточно поздно", - добавил парламентарий.
* лица, внесенные в список экстремистов и террористов
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