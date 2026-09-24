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Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали

Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали - 24.09.2026 Украина.ру

Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали

Владимир Зеленский желает после СВО жить на Украине и не сталкиваться с ненавистью к себе. Об этом он рассказал в опубликованном 23 сентября интервью главному редактору The Wall Street Journal Эмми Такер

2026-09-24T15:43

2026-09-24T15:43

2026-09-24T15:43

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ситуация на украине

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В интервью влиятельному западному изданию Зеленский ответил на вопрос о том, как справляется со стрессом. При этом он отметил дискомфорт, который испытывал, помогая президенту США Дональду Трампу."Речь идёт о том, как ты сможешь продолжать жить после войны и после президентской работы, жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не захочет тебя убить и ненавидеть. И просто потому, что ты был как кусок (цензура), а не лидером и не человеком. Я имею в виду, это то, что ты делаешь. То, как ты живёшь и как ты пытаешься жить. Иногда, со всеми моими ошибками и так далее, во время войны, ошибок было так много. Почему? Потому что ты должен был помогать президенту Трампу заключать сделки. Поэтому тебе приходилось заключать сотни сделок в день. Некомфортно, очень деликатно", - сказал Зеленский, отвечая на этот вопрос.Зеленский сообщил, что совершал свои действия против своего желания, повинуясь долгу."В конце концов, всё вращается вокруг людей. Люди дают вам энергию для жизни, а есть и такие, кого вы ненавидите, и они забирают всю вашу энергию. И да, именно поэтому всё это так важно. Поэтому я стараюсь жить ради хороших людей. Я надеюсь, что вокруг нас много хороших людей", - добавил украинский политик.Украинцы обратили внимание на новые заявления Зеленского и опубликовали свои негативные коммментарии. В частности, внесённый в перечень экстремистов и террористов украинский парламентарий Алексей Гончаренко* отреагировал на эту публикацию."Ну, наверное, для того, чтобы тебя не ненавидели, не надо относиться к людям своей страны как к скоту. Которых избивают, унижают, похищают, и годами с этим абсолютно ничего не делается. Наверное, для этого еще надо, чтобы твои лучшие кенты не воровали миллионы у государства, у людей. Которые спокойно себе уехать на море да и все. Ну и, наверное, просто надо перестать людям врать", - заявил нардеп.Он также поинтересовался у своих подписчиков советами для Зеленского, "чтобы его не ненавидели". "Хотя для этого, мне кажется, уже достаточно поздно", - добавил парламентарий.* лица, внесенные в список экстремистов и террористовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, the wall street journal, владимир зеленский, сша, дональд трамп, алексей гончаренко, ситуация на украине