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"Бесноватый Мюнхгаузен": советник Путина разнесла Зеленского за матерный бред о ракете
"Бесноватый Мюнхгаузен": советник Путина разнесла Зеленского за матерный бред о ракете - 24.09.2026 Украина.ру
"Бесноватый Мюнхгаузен": советник Путина разнесла Зеленского за матерный бред о ракете
Советник президента России Елена Ямпольская на брифинге резко отреагировала на нецензурное заявление Владимира Зеленского о готовности прибыть в Москву "на ракете"
2026-09-24T15:03
2026-09-24T15:03
2026-09-24T15:05
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Она провела параллель между ним и знаменитым бароном Мюнхгаузеном, который утверждал, что летал на пушечном ядре. Однако Ямпольская подчеркнула существенную разницу: если литературный персонаж был абсолютно безобидным выдумщиком, то "бесноватый" Зеленский в его нынешнем состоянии представляет реальную опасность для мирового сообщества и является примером "скверного анекдота". Громкий инцидент произошел в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, где выступление Зеленского проходило в полупустом зале. Покидая здание в окружении охраны, он отвечал на вопросы журналистов на английском языке. Однако, услышав от российского корреспондента вопрос на русском языке о возможных сроках визита в Москву, он мгновенно перешел на русский и в бранной форме пообещал прилететь "на ракете".Комментируя этот инцидент, советник президента также обратила внимание на языковой парадокс. Зеленский публично использует русский язык, в то время как на Украине русскоязычных граждан регулярно штрафуют, а детей в школах подвергают давлению даже за разговоры на русском во время перемен. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала его слова, напомнив исторический сюжет о Лжедмитрии, прахом которого в итоге выстрелили из пушки в сторону Польши. Подробнее - в материале Прилет на ракете отменяется: Захарова пообещала Зеленскому финал как у Лжедмитрия на сайте Украина.ру.
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"Бесноватый Мюнхгаузен": советник Путина разнесла Зеленского за матерный бред о ракете
15:03 24.09.2026 (обновлено: 15:05 24.09.2026)
Советник президента России Елена Ямпольская на брифинге резко отреагировала на нецензурное заявление Владимира Зеленского о готовности прибыть в Москву "на ракете"
Она провела параллель между ним и знаменитым бароном Мюнхгаузеном, который утверждал, что летал на пушечном ядре. Однако Ямпольская подчеркнула существенную разницу: если литературный персонаж был абсолютно безобидным выдумщиком, то "бесноватый" Зеленский в его нынешнем состоянии представляет реальную опасность для мирового сообщества и является примером "скверного анекдота".
Громкий инцидент произошел в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, где выступление Зеленского проходило в полупустом зале. Покидая здание в окружении охраны, он отвечал на вопросы журналистов на английском языке. Однако, услышав от российского корреспондента вопрос на русском языке о возможных сроках визита в Москву, он мгновенно перешел на русский и в бранной форме пообещал прилететь "на ракете".
Комментируя этот инцидент, советник президента также обратила внимание на языковой парадокс. Зеленский публично использует русский язык, в то время как на Украине русскоязычных граждан регулярно штрафуют, а детей в школах подвергают давлению даже за разговоры на русском во время перемен.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала его слова, напомнив исторический сюжет о Лжедмитрии, прахом которого в итоге выстрелили из пушки в сторону Польши.