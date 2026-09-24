Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине - 24.09.2026 Украина.ру
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Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине
Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине - 24.09.2026 Украина.ру
Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине
Ни государства Запада, ни киевский режим не предоставили официальной Москве конкретных предложений по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине с учётом позиции российской стороны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский
2026-09-24T14:25
2026-09-24T14:25
новости
россия
украина
запад
владимир путин
сергей лавров
дмитрий полянский
обсе
переговоры по украине 2026
новости переговоров
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"Констатируем, что никаких конкретных предложений по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине от западных стран или от киевского режима, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, нам пока не поступало", - заявил Полянский на постсовете ОБСЕ. Как сообщает РИА Новости, мероприятие было закрыто для прессы и текст заявления российского дипломата есть в распоряжении информагенства.Накануне "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Марко Рубио. По итогам в МИД РФ сообщили, что Лавровым была "подтверждена безусловная приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции, в том числе на путях политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин".Подробности в публикации Лавров указал Рубио на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, владимир путин, сергей лавров, дмитрий полянский, обсе, переговоры по украине 2026, новости переговоров
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, Переговоры по Украине 2026, новости переговоров

Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине

14:25 24.09.2026
 
© AP / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© AP / John Minchillo
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Ни государства Запада, ни киевский режим не предоставили официальной Москве конкретных предложений по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине с учётом позиции российской стороны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский
"Констатируем, что никаких конкретных предложений по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине от западных стран или от киевского режима, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, нам пока не поступало", - заявил Полянский на постсовете ОБСЕ.
Как сообщает РИА Новости, мероприятие было закрыто для прессы и текст заявления российского дипломата есть в распоряжении информагенства.
Накануне "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Марко Рубио. По итогам в МИД РФ сообщили, что Лавровым была "подтверждена безусловная приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции, в том числе на путях политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин".
Подробности в публикации Лавров указал Рубио на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами"
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