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Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине

Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине - 24.09.2026 Украина.ру

Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине

Ни государства Запада, ни киевский режим не предоставили официальной Москве конкретных предложений по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине с учётом позиции российской стороны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский

2026-09-24T14:25

2026-09-24T14:25

2026-09-24T14:25

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"Констатируем, что никаких конкретных предложений по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине от западных стран или от киевского режима, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, нам пока не поступало", - заявил Полянский на постсовете ОБСЕ. Как сообщает РИА Новости, мероприятие было закрыто для прессы и текст заявления российского дипломата есть в распоряжении информагенства.Накануне "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой Госдепа США Марко Рубио. По итогам в МИД РФ сообщили, что Лавровым была "подтверждена безусловная приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции, в том числе на путях политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин".Подробности в публикации Лавров указал Рубио на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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