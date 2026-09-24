https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-ne-prishel-lavrov-v-sb-oon-rasskazal-kak-ukraina-mogla-by-ostatsya-v-granitsakh-1991-goda-1083410536.html

Зеленский не пришел: Лавров в СБ ООН рассказал, как Украина могла бы остаться в границах 1991 года

Зеленский не пришел: Лавров в СБ ООН рассказал, как Украина могла бы остаться в границах 1991 года - 24.09.2026 Украина.ру

Зеленский не пришел: Лавров в СБ ООН рассказал, как Украина могла бы остаться в границах 1991 года

Владимир Зеленский должен был представлять свою страну на заседании Совета Безопасности ООН, но в итоге его заменил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Жаль, глава киевского режима услышал бы много полезной информации от руководителя МИД РФ Сергея Лаврова

2026-09-24T18:13

2026-09-24T18:13

2026-09-24T18:13

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В среду, 23 сентября, в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось заседание Совета Безопасности, посвященное Украине. Россию представлял Лавров, а от лица Украины, как было анонсировано, должен говорить ее нелегитимный президент Владимир Зеленский. Однако в итоге вышло не так.Лавров открыл свое выступление неожиданной фразой: "Хотел бы начать с выражения признательности западным коллегам, прежде всего европейским. Поясню почему. Если бы не они, то украинская ситуация сохранялась бы в подвешенном состоянии, а жители Крыма, Донбасса и Новороссии были бы лишены права выбора".Переход этих регионов в состав РФ — не что иное, как результат действий Запада. В 2004 году Брюссель навязал Украине третий тур президентских выборов, в 2013-м — подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, а в 2014-м — добился от президента Виктора Януковича заключения соглашения с активистами Майдана, а когда те захватили правительственные здания, гаранты в лице Германии, Франции и Польши заявили, что "начинающийся демократический переход отвечает чаяниям украинского народа".Окрыленные полученным от Запада карт-бланшем новые украинские власти провозгласили целью отмену статуса русского языка, а Крым и Донбасс, протестовавшие против госпереворота, объявили террористами и бросили на них армию, напомнил министр. Итог — референдум о независимости Крыма от Украины."Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Владимир Зеленский и его западные хозяева", — подчеркнул Лавров.Глава российской дипломатии отдельно остановился на истории Минских соглашений."Если бы Минские договоренности 2015 года, подтвержденные в Париже в 2019 году — уже при Зеленском, были выполнены, как того требовал Совет Безопасности ООН, то Украина сейчас осталась бы в тех самых границах 1991 года, кроме, разумеется, Крыма, вопрос о котором давно закрыт, и все это прекрасно понимают. Однако и тут Европа не позволила", — продолжил Лавров.Также он упомянул о переговорном процессе весной 2022 года, который был сорван Борисом Джонсоном. "Европа по сути согласилась с указанной позицией Лондона. Если бы та парафированная договорённость была закреплена в соответствующем договоре и реализована, то Украина опять же сохранилась бы в границах 1991 года, но уже без Крыма и части Донбасса", - констатировал Лавров.Очередной "вклад Европы в мирные усилия" состоялся после саммита президентов РФ и США на Аляске, продолжил министр: всполошившаяся Европа бросилась отговаривать Дональда Трампа от его же собственной инициативы — так же, как Джонсон заставил украинцев отозвать их собственные предложения в Стамбуле, европейский десант немедленно направился в Вашингтон, было сделано все, чтобы дальнейшая работа по практической реализации договоренностей Анкориджа застопорилась.Хотя американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе последнего визита в Москву подтвердили, что Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования.К слову, американская делегация не присоединилась к заявлению антироссийского характера, представленному перед началом заседания СБ ООН верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и Андреем Сибигой. Штаты вообще после возвращения Трампа к власти антироссийские инициативы и формулировки в международных организациях не поддерживают. Впрочем, европейско-украинская резолюция никакой обязывающей силы не имеет.Россия — и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин — готова к переговорам для достижения именно устойчивого справедливого мира."Однако наученные горьким опытом мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого — все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы", — подчеркнул Лавров.Выступления представителей европейских стран ничем не отличались от привычной риторики при обсуждении украинской тематики в этом зале: Киеву мы будем помогать столько, сколько потребуется, Москва должна согласиться на полное прекращение огня, но раз не хочет, значит, будут наращивать давление на нее. Некоторые пытались убедить собравшихся в том, что Россия якобы терпит поражение в этом конфликте, хотя в действительности ВС РФ уверенно продвигаются, а украинское руководство бьет тревогу, что зимний период будет сложным для страны.Изначально анонсировали, что на этом заседании Совета Безопасности ООН будет присутствовать сам Зеленский, однако в итоге делегацию возглавил Сибига. Почему так произошло? Одни говорят, из-за плотного графика руководитель киевского режима решил сосредоточиться на своем выступлении на Генассамблее ООН в тот же день, другие — что не хотел сидеть за одним столом с Лавровым."Не хочу делать еще одно заявление, которое не завершит войну. Хватит речей и ничем не подкрепленных обещаний, хватит имитации дипломатии", — сразу заявил Сибига.Не хотел, но все же сделал!"Хотел бы донести до вас одно: если мы сейчас не остановим Россию, нас ждет еще большая эскалация. Предотвращение худшего сценария зависит от всех вас", — сказал глава МИД Украины, завуалированно призывая Запад продолжать оказывать военную и финансовую помощь его стране.Это не война, которую хотела Украина или Европа, утверждал министр. Дальше Сибига как будто говорил собравшимся "хватит болтать", но сделал это более дипломатично (все же он руководит дипломатическим ведомством) — "не нужно выступать с еще одним заявлением, которое эту войну не остановит". Других призвал, а сам продолжил это делать, повторяя набившие оскомину тезисы об усилении антироссийских санкций и помощи Украине выстоять в течение зимы.Как и все украинские дипломаты, выступающие в этом зале на заседаниях по Украине, глава МИД возмущался тем, что Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН. Только, как и коллеги, он забыл, что РФ официально стала правопреемницей СССР, соответственно, получив не только его права, но и обязательства, в том числе по выплате всех задолженностей."Министр иностранных дел сейчас выступал за этим столом. Я реально заставил себя услышать его очередные сказки и манипуляции. Одна фраза говорит обо всем — "мы не остановим военную операцию". Он привел много причин, по которым Россия продолжает эту войну. Он обвинял Украину, США, Запад, НАТО — всех. <…> Но он не ответил на вопрос, почему ваш президент не хочет сесть за стол переговоров с нашим?" — посетовал Сибига.Во-первых, ему было бы полезно послушать Сергея Лаврова внимательно, а лучше еще и делать заметки по ходу его речи, поскольку в ней были лишь неопровержимые факты. Во-вторых, из всего выступления коллеги он акцентировал внимание лишь на фразе про продолжение СВО на период переговоров, но, как говорил Конфуций, единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок, а Россия сделала выводы и учится на собственных ошибках в контексте украинского вопроса. И, наконец, мягко говоря, уже неоднократно представители Кремля и российского МИДа повторяли, буквально днем ранее, что проводить переговоры Путина и Зеленского до проведения работы на экспертном уровне нецелесообразно, это будет пустой тратой времени, а предпосылок для выхода на мирный трек с Киевом никаких нет.

https://ukraina.ru/20251222/ne-pomnyat-proshlogo-i-ne-planiruyut-buduschee-kiselev-ob-opasnosti-evropeyskikh-podsvinkov-1073471495.html

https://ukraina.ru/20260902/v-kieve-priznali-rossiya-bolshe-ne-klyunet-na-mirnye-pauzy-1082962638.html

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эксклюзив, россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, совет безопасности оон, донбасс, европа, минские соглашения