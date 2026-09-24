Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине - 24.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260924/genprokuratura-slovakii-priznala-zakonnym-peredachu-voennoy-tekhniki-ukraine-1083405807.html
Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине
Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине - 24.09.2026 Украина.ру
Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине
Прокуратура Словацкой Республики приняла решение по уголовному делу о безвозмездной передаче военной техники Украине. Об этом ведомство проинформировало 24 сентября
2026-09-24T15:05
2026-09-24T15:05
новости
украина
словакия
киев
роберт фицо
генпрокуратура
нато
миг-29
с-300
военная помощь украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/64/1033896449_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_695ec0832a91f71b9523ead86ef1693e.jpg
Директор департамента по борьбе с тяжкими преступлениями Генеральной прокуратуры Словацкой Республики проверил законность в рамках уголовного дела о безвозмездной передаче Украине военной техники – истребителя МИГ-29, пусковых установок "Куб" и радиолокационной станции "Куб".Согласно официальному сообщению прокурорского органа, он "пришел к выводу, что действия членов ушедшего в отставку и временно исполняющего обязанности правительства Словацкой Республики, заключавшиеся в безвозмездной передаче военной техники Украине, не соответствовали составу преступления".Ранее, в феврале прокурор Растислав Ремета сообщил о закрытии дел о передаче Украине предыдущим правительством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300. Он отметил, что что военная техника исчерпала свой ресурс и ремонтировать её не представлялось возможным.Премьер-министр нового правительства Роберт Фицо усомнился в обоснованности прошения о передаче военной техники киевскому режиму и запросил проверку законности решения, принятого ушедшим в отставку составом правительства Словакии.Словакия продаёт на Украину военную технику и боеприпасы собственного производства. Новый состав правительства Словакии во главе с Фицо запретил безвозмездную передачу киевскому режиму вооружений из арсеналов словацкой армии. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
словакия
киев
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/64/1033896449_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_6adf00fc0c967833daaff000642848d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, словакия, киев, роберт фицо, генпрокуратура, нато, миг-29, с-300, военная помощь украине, мир без границ
Новости, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, генпрокуратура, НАТО, МиГ-29, С-300, военная помощь Украине, Мир без границ

Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине

15:05 24.09.2026
 
© commons.wikimedia.org / KGyST  / Перейти в фотобанкМиГ-29 Словакия
МиГ-29 Словакия - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© commons.wikimedia.org / KGyST
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Прокуратура Словацкой Республики приняла решение по уголовному делу о безвозмездной передаче военной техники Украине. Об этом ведомство проинформировало 24 сентября
Директор департамента по борьбе с тяжкими преступлениями Генеральной прокуратуры Словацкой Республики проверил законность в рамках уголовного дела о безвозмездной передаче Украине военной техники – истребителя МИГ-29, пусковых установок "Куб" и радиолокационной станции "Куб".
Согласно официальному сообщению прокурорского органа, он "пришел к выводу, что действия членов ушедшего в отставку и временно исполняющего обязанности правительства Словацкой Республики, заключавшиеся в безвозмездной передаче военной техники Украине, не соответствовали составу преступления".
Ранее, в феврале прокурор Растислав Ремета сообщил о закрытии дел о передаче Украине предыдущим правительством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300. Он отметил, что что военная техника исчерпала свой ресурс и ремонтировать её не представлялось возможным.
Премьер-министр нового правительства Роберт Фицо усомнился в обоснованности прошения о передаче военной техники киевскому режиму и запросил проверку законности решения, принятого ушедшим в отставку составом правительства Словакии.
Словакия продаёт на Украину военную технику и боеприпасы собственного производства. Новый состав правительства Словакии во главе с Фицо запретил безвозмездную передачу киевскому режиму вооружений из арсеналов словацкой армии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСловакияКиевРоберт ФицогенпрокуратураНАТОМиГ-29С-300военная помощь УкраинеМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:23Омбудсмен ЛНР рассказала, сколько детей погибло и ранено с начала конфликта в Донбассе
16:06Си Цзиньпин встречается с Трампом. Украина оказалась статистом на главных переговорах осени
16:00Человек, благодаря которому Одесса стала Одессой: 260 лет Дюку Ришелье
15:43Зеленский не хочет, чтобы украинцы его ненавидели и презирали
15:40Не свое, не жалко: Зеленский распродает Украину
15:22Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский
15:05Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине
15:03"Бесноватый Мюнхгаузен": советник Путина разнесла Зеленского за матерный бред о ракете
15:02Зеленский в Нью-Йорке шмыгал носом, много смеялся и назвал дату катастрофы для Украины
14:31Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель
14:25Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине
14:12Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
14:04Украину ждет Майдан: свержение Зеленского готовят под прикрытием евроинтеграции
13:51Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии
13:45Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины
13:22Совет ЕС одобрил поддержку киевского режима на 3 млрд евро
13:07Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов
12:57Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ
12:45Кремль оценил приглашение США Путину принять участие в саммите G20 - Песков
12:30В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы
Лента новостейМолния