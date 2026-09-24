https://ukraina.ru/20260924/genprokuratura-slovakii-priznala-zakonnym-peredachu-voennoy-tekhniki-ukraine-1083405807.html

Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине

Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине - 24.09.2026 Украина.ру

Генпрокуратура Словакии признала законным передачу военной техники Украине

Прокуратура Словацкой Республики приняла решение по уголовному делу о безвозмездной передаче военной техники Украине. Об этом ведомство проинформировало 24 сентября

2026-09-24T15:05

2026-09-24T15:05

2026-09-24T15:05

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миг-29

с-300

военная помощь украине

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Директор департамента по борьбе с тяжкими преступлениями Генеральной прокуратуры Словацкой Республики проверил законность в рамках уголовного дела о безвозмездной передаче Украине военной техники – истребителя МИГ-29, пусковых установок "Куб" и радиолокационной станции "Куб".Согласно официальному сообщению прокурорского органа, он "пришел к выводу, что действия членов ушедшего в отставку и временно исполняющего обязанности правительства Словацкой Республики, заключавшиеся в безвозмездной передаче военной техники Украине, не соответствовали составу преступления".Ранее, в феврале прокурор Растислав Ремета сообщил о закрытии дел о передаче Украине предыдущим правительством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300. Он отметил, что что военная техника исчерпала свой ресурс и ремонтировать её не представлялось возможным.Премьер-министр нового правительства Роберт Фицо усомнился в обоснованности прошения о передаче военной техники киевскому режиму и запросил проверку законности решения, принятого ушедшим в отставку составом правительства Словакии.Словакия продаёт на Украину военную технику и боеприпасы собственного производства. Новый состав правительства Словакии во главе с Фицо запретил безвозмездную передачу киевскому режиму вооружений из арсеналов словацкой армии. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, словакия, киев, роберт фицо, генпрокуратура, нато, миг-29, с-300, военная помощь украине, мир без границ