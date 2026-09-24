https://ukraina.ru/20260924/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-rasshiryayut-platsdarm-severnee-kharkova-i-gotovyat-novye-kotly-dlya-vsu-1083411613.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ расширяют плацдарм севернее Харькова и готовят новые котлы для ВСУ

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ расширяют плацдарм севернее Харькова и готовят новые котлы для ВСУ - 24.09.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ расширяют плацдарм севернее Харькова и готовят новые котлы для ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-09-24T17:41

2026-09-24T17:41

2026-09-24T17:41

эксклюзив

харьковская область

украина

колумбия

михаил драпатый

вооруженные силы украины

ростех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

В Харьковскую область прибывают дополнительные резервы ВСУ из центральных и западных регионов Украины. Из сформированных и доукомплектованных подразделений переброшены две бригады, к ним добавлены очередная партия иностранных наемников из Колумбии. Они направляются в сторону северо-востока региона. Основу этих бригад составляют штурмовые группы для прорыва внешнего кольца окружения.Главком ВСУ генерал Драпатый провел служебное совещание с высокопоставленными генералами и офицерами, которые отвечают за Северное направление фронта. Судя по всему, вырабатывались экстренные меры по недопущению прорыва и усилению обороны по линии Чугуев-Липцы-Слатино Харьковской области. Стоит отметить, что этот район Драпатый хорошо знает. В мае 2024 года, когда ВС РФ пошли в наступление в сторону Волчанска и Липцев, нынешний главком ВСУ отвечал за оборону.Тем временем войска группировки "Север" продолжают вести активные наступательные действия на всех участках фронта. Штурмовые группы 344-го мотострелкового полка выбили подразделения пограничного отряда противника из села Красный Яр, создав реальную угрозу плотного окружения сил ВСУ в Резниково. Штурмовики подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в результате упорных боев освободили населенный пункт Потихоново, завершив окружение подразделений украинской армии в Рубленом.Армейские части и подразделения северян планомерно продвигаются в направлении Великого Бурлука. Бои продолжаются в Александровке, а также возле Приколотного и Малого Бурлука. Эти села являются важными тактическими элементами внешнего оборонительного контура узла обороны Великобурлукского района.Севернее Харькова вблизи с границей Белгородской областью продолжаются бои на подступах к Цуповке. Захват населённого пункта позволит расширить плацдарм и усилить огневое давление в сторону Липцев и Слатино. Напряженная обстановка на участках фронта напрямую сказывается на приграничных районах Белгородчины, вплотную примыкающим к местам боев. Противник не прекращает обстрелы Шебекинского, Белгородского и ряд других районов области. В усиленном режиме работают средства ПВО и мобильные огневые группы."Ростех" поставил в войска системы ПВО "Зубр" для защиты от БПЛА. Новейшие комплексы уже поступают в приграничные регионы страны. Они предназначены для прикрытия важных объектов на ближнем рубеже обороны и поражения малоразмерных низколетящих целей, включая барражирующие боеприпасы.Среди важнейших особенностей системы: круглосуточное автономное обнаружение и автоматическое сопровождение дронов с созданием плотной огневой завесы; гибкость применения – работает как самостоятельно, так и в составе единой эшелонированной ПВО, выступая последним рубежом прикрытия, в том числе для комплексов "Панцирь"; быстрое развертывание и высокая ремонтопригодность в полевых условиях, что обеспечивает постоянную боеготовность даже на удаленных и малообустроенных позициях.Разработка холдинга "Высокоточные комплексы" оснащена всем необходимым для круглосуточного обнаружения дронов любого размера и их автоматического сопровождения. После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов. Эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей.

https://ukraina.ru/20260922/1083348341.html

харьковская область

украина

колумбия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, харьковская область, украина, колумбия, михаил драпатый, вооруженные силы украины, ростех