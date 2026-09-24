Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ расширяют плацдарм севернее Харькова и готовят новые котлы для ВСУ - 24.09.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ расширяют плацдарм севернее Харькова и готовят новые котлы для ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ расширяют плацдарм севернее Харькова и готовят новые котлы для ВСУ - 24.09.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ расширяют плацдарм севернее Харькова и готовят новые котлы для ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-09-24T17:41
2026-09-24T17:41
эксклюзив
харьковская область
украина
колумбия
михаил драпатый
вооруженные силы украины
ростех
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В Харьковскую область прибывают дополнительные резервы ВСУ из центральных и западных регионов Украины. Из сформированных и доукомплектованных подразделений переброшены две бригады, к ним добавлены очередная партия иностранных наемников из Колумбии. Они направляются в сторону северо-востока региона. Основу этих бригад составляют штурмовые группы для прорыва внешнего кольца окружения.Главком ВСУ генерал Драпатый провел служебное совещание с высокопоставленными генералами и офицерами, которые отвечают за Северное направление фронта. Судя по всему, вырабатывались экстренные меры по недопущению прорыва и усилению обороны по линии Чугуев-Липцы-Слатино Харьковской области. Стоит отметить, что этот район Драпатый хорошо знает. В мае 2024 года, когда ВС РФ пошли в наступление в сторону Волчанска и Липцев, нынешний главком ВСУ отвечал за оборону.Тем временем войска группировки "Север" продолжают вести активные наступательные действия на всех участках фронта. Штурмовые группы 344-го мотострелкового полка выбили подразделения пограничного отряда противника из села Красный Яр, создав реальную угрозу плотного окружения сил ВСУ в Резниково. Штурмовики подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в результате упорных боев освободили населенный пункт Потихоново, завершив окружение подразделений украинской армии в Рубленом.Армейские части и подразделения северян планомерно продвигаются в направлении Великого Бурлука. Бои продолжаются в Александровке, а также возле Приколотного и Малого Бурлука. Эти села являются важными тактическими элементами внешнего оборонительного контура узла обороны Великобурлукского района.Севернее Харькова вблизи с границей Белгородской областью продолжаются бои на подступах к Цуповке. Захват населённого пункта позволит расширить плацдарм и усилить огневое давление в сторону Липцев и Слатино. Напряженная обстановка на участках фронта напрямую сказывается на приграничных районах Белгородчины, вплотную примыкающим к местам боев. Противник не прекращает обстрелы Шебекинского, Белгородского и ряд других районов области. В усиленном режиме работают средства ПВО и мобильные огневые группы."Ростех" поставил в войска системы ПВО "Зубр" для защиты от БПЛА. Новейшие комплексы уже поступают в приграничные регионы страны. Они предназначены для прикрытия важных объектов на ближнем рубеже обороны и поражения малоразмерных низколетящих целей, включая барражирующие боеприпасы.Среди важнейших особенностей системы: круглосуточное автономное обнаружение и автоматическое сопровождение дронов с созданием плотной огневой завесы; гибкость применения – работает как самостоятельно, так и в составе единой эшелонированной ПВО, выступая последним рубежом прикрытия, в том числе для комплексов "Панцирь"; быстрое развертывание и высокая ремонтопригодность в полевых условиях, что обеспечивает постоянную боеготовность даже на удаленных и малообустроенных позициях.Разработка холдинга "Высокоточные комплексы" оснащена всем необходимым для круглосуточного обнаружения дронов любого размера и их автоматического сопровождения. После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов. Эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей.
https://ukraina.ru/20260922/1083348341.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
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эксклюзив, харьковская область, украина, колумбия, михаил драпатый, вооруженные силы украины, ростех
Эксклюзив, Харьковская область, Украина, Колумбия, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Ростех

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ расширяют плацдарм севернее Харькова и готовят новые котлы для ВСУ

17:41 24.09.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
В Харьковскую область прибывают дополнительные резервы ВСУ из центральных и западных регионов Украины. Из сформированных и доукомплектованных подразделений переброшены две бригады, к ним добавлены очередная партия иностранных наемников из Колумбии. Они направляются в сторону северо-востока региона. Основу этих бригад составляют штурмовые группы для прорыва внешнего кольца окружения.
Главком ВСУ генерал Драпатый провел служебное совещание с высокопоставленными генералами и офицерами, которые отвечают за Северное направление фронта. Судя по всему, вырабатывались экстренные меры по недопущению прорыва и усилению обороны по линии Чугуев-Липцы-Слатино Харьковской области. Стоит отметить, что этот район Драпатый хорошо знает. В мае 2024 года, когда ВС РФ пошли в наступление в сторону Волчанска и Липцев, нынешний главком ВСУ отвечал за оборону.
Тем временем войска группировки "Север" продолжают вести активные наступательные действия на всех участках фронта. Штурмовые группы 344-го мотострелкового полка выбили подразделения пограничного отряда противника из села Красный Яр, создав реальную угрозу плотного окружения сил ВСУ в Резниково. Штурмовики подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в результате упорных боев освободили населенный пункт Потихоново, завершив окружение подразделений украинской армии в Рубленом.
Армейские части и подразделения северян планомерно продвигаются в направлении Великого Бурлука. Бои продолжаются в Александровке, а также возле Приколотного и Малого Бурлука. Эти села являются важными тактическими элементами внешнего оборонительного контура узла обороны Великобурлукского района.
Севернее Харькова вблизи с границей Белгородской областью продолжаются бои на подступах к Цуповке. Захват населённого пункта позволит расширить плацдарм и усилить огневое давление в сторону Липцев и Слатино. Напряженная обстановка на участках фронта напрямую сказывается на приграничных районах Белгородчины, вплотную примыкающим к местам боев. Противник не прекращает обстрелы Шебекинского, Белгородского и ряд других районов области. В усиленном режиме работают средства ПВО и мобильные огневые группы.
"Ростех" поставил в войска системы ПВО "Зубр" для защиты от БПЛА. Новейшие комплексы уже поступают в приграничные регионы страны. Они предназначены для прикрытия важных объектов на ближнем рубеже обороны и поражения малоразмерных низколетящих целей, включая барражирующие боеприпасы.
Среди важнейших особенностей системы: круглосуточное автономное обнаружение и автоматическое сопровождение дронов с созданием плотной огневой завесы; гибкость применения – работает как самостоятельно, так и в составе единой эшелонированной ПВО, выступая последним рубежом прикрытия, в том числе для комплексов "Панцирь"; быстрое развертывание и высокая ремонтопригодность в полевых условиях, что обеспечивает постоянную боеготовность даже на удаленных и малообустроенных позициях.
Разработка холдинга "Высокоточные комплексы" оснащена всем необходимым для круглосуточного обнаружения дронов любого размера и их автоматического сопровождения. После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов. Эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
22 сентября, 10:40
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ рвутся к высотам у Великого Бурлука, разрезая на части харьковский котелЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
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