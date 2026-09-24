https://ukraina.ru/20260924/tam-polnyy-ad-ukrainskie-drony-ustroili-gumanitarnuyu-katastrofu-v-khersonskoy-oblasti-1083405317.html
"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области
"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области - 24.09.2026 Украина.ру
"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области
21 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию в городе Алёшки, небольшом городке на левом берегу Днепра, критической в гуманитарном плане.
2026-09-24T17:02
2026-09-24T17:02
2026-09-24T17:02
эксклюзив
херсонская область
алешки
бпла сегодня
дроны
гуманитарная катастрофа
всу
дмитрий песков
родион мирошник
александр чаленко
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"Да, там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее. Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Алешках.В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал агентству РИА Новости, что Украина стремится дистанционно осадить город и лишить гражданских людей еды, воды, медикаментов, товаров первой необходимости. Также цель ВСУ – разрушить энергосистему Алёшек."Это есть проявление террористической войны. Ситуация в Алешках цинична еще тем, что Киев постоянно врет о ней. Он, создавая максимальные проблемы для населения, живущего в Алешках, старается рассказывать о том, что это не Украина делает, это делают русские", – сказал Мирошник в беседе с агентством.Один из командиров российской армии (попросивший не называть его имени и позывного), который воюет в тех местах, рассказал изданию Украина.ру о гуманитарной ситуации в регионе."Там полный ад. Гражданские машины в Алешки проехать не могут – бандеровские дроны их сразу уничтожают. Еще четыре месяца тому назад мы предупреждали гражданские власти, что там будет то, что сейчас происходит. Нам, военным, там легче проехать, а гражданским – нет.Всех, кто живет в этих местах, нужно было просто принудительно вывозить. Хотят, не хотят – всех вывозить. Кстати, все семьи в Алешках в своё время получили жилищные сертификаты, то есть могли спокойно переехать и в другом месте России купить новое жилье. Подавляющее большинство уехало. До СВО в городе проживало 24 тысячи человек, сейчас – около 2 тысяч. Вопрос: почему они остались, ведь сертификаты получили? Ответа я не знаю", – рассказал военный.С каждым месяцем над дорогами Херсонской области летает все больше украинских БПЛА – и они регулярно бьют по нашему автотранспорту, добавляет наш собеседник. Да, российские мобильные огневые группы (МОГи) есть, но они не справляются, потому что вражеских дронов слишком много. Также издания Украина.ру поговорило с волонтером, который регулярно ездит в Херсонскую область с 2022 года. Он тоже оценил ситуацию в Алёшках как гуманитарную катастрофу:"Причина – украинские дроны, с которыми мы ничего не можем сделать. Да, мы их сбиваем, но их больше, чем наших возможностей их уничтожить. Чего вы хотите от Алешек, если в Каланчаках, которые находятся в 70 километрах от Алешек, летают вражеские дроны?! Мне товарищ на днях оттуда звонил и говорит: мы там головы поднять не можем!Что касается Алешек, то город разбит. Там осталось примерно полторы тысячи человек, ничего не работает. Да, что-то удается привезти, но только по мелочи. Население кочует по городу. Из разбитых домов перебираются в более менее целые. Работает только местная больница", – рассказал волонтер, также попросивший об анонимности.По мнению волонтера, выходом могло бы стать создание гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения. Но для этого нужно договариваться с противником. "Нужно вывозить людей. Да, можно завезти туда продукты и лекарства, но это не решит проблему. Как только закончится работа гуманитарного коридора – проехать в Алешки снова будет невозможно", – уверен наш собеседник.
https://ukraina.ru/20221102/1040373560.html
херсонская область
алешки
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Александр Чаленко
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
эксклюзив, херсонская область, алешки, бпла сегодня, дроны, гуманитарная катастрофа, всу, дмитрий песков, родион мирошник, александр чаленко
"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области
21 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию в городе Алёшки, небольшом городке на левом берегу Днепра, критической в гуманитарном плане.
"Да, там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее. Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Алешках.
В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал агентству РИА Новости, что Украина стремится дистанционно осадить город и лишить гражданских людей еды, воды, медикаментов, товаров первой необходимости. Также цель ВСУ – разрушить энергосистему Алёшек.
"Это есть проявление террористической войны. Ситуация в Алешках цинична еще тем, что Киев постоянно врет о ней. Он, создавая максимальные проблемы для населения, живущего в Алешках, старается рассказывать о том, что это не Украина делает, это делают русские", – сказал Мирошник в беседе с агентством.
Один из командиров российской армии (попросивший не называть его имени и позывного), который воюет в тех местах, рассказал изданию Украина.ру о гуманитарной ситуации в регионе.
"Там полный ад. Гражданские машины в Алешки проехать не могут – бандеровские дроны их сразу уничтожают. Еще четыре месяца тому назад мы предупреждали гражданские власти, что там будет то, что сейчас происходит. Нам, военным, там легче проехать, а гражданским – нет.
Всех, кто живет в этих местах, нужно было просто принудительно вывозить. Хотят, не хотят – всех вывозить. Кстати, все семьи в Алешках в своё время получили жилищные сертификаты, то есть могли спокойно переехать и в другом месте России купить новое жилье. Подавляющее большинство уехало. До СВО в городе проживало 24 тысячи человек, сейчас – около 2 тысяч. Вопрос: почему они остались, ведь сертификаты получили? Ответа я не знаю", – рассказал военный.
С каждым месяцем над дорогами Херсонской области летает все больше украинских БПЛА – и они регулярно бьют по нашему автотранспорту, добавляет наш собеседник. Да, российские мобильные огневые группы (МОГи) есть, но они не справляются, потому что вражеских дронов слишком много.
Также издания Украина.ру поговорило с волонтером, который регулярно ездит в Херсонскую область с 2022 года. Он тоже оценил ситуацию в Алёшках как гуманитарную катастрофу:
"Причина – украинские дроны, с которыми мы ничего не можем сделать. Да, мы их сбиваем, но их больше, чем наших возможностей их уничтожить. Чего вы хотите от Алешек, если в Каланчаках, которые находятся в 70 километрах от Алешек, летают вражеские дроны?! Мне товарищ на днях оттуда звонил и говорит: мы там головы поднять не можем!
Что касается Алешек, то город разбит. Там осталось примерно полторы тысячи человек, ничего не работает. Да, что-то удается привезти, но только по мелочи. Население кочует по городу. Из разбитых домов перебираются в более менее целые. Работает только местная больница", – рассказал волонтер, также попросивший об анонимности.
По мнению волонтера, выходом могло бы стать создание гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения. Но для этого нужно договариваться с противником.
"Нужно вывозить людей. Да, можно завезти туда продукты и лекарства, но это не решит проблему. Как только закончится работа гуманитарного коридора – проехать в Алешки снова будет невозможно", – уверен наш собеседник.