"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области - 24.09.2026 Украина.ру
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"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области
"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области - 24.09.2026 Украина.ру
"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области
21 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию в городе Алёшки, небольшом городке на левом берегу Днепра, критической в гуманитарном плане.
2026-09-24T17:02
2026-09-24T17:02
эксклюзив
херсонская область
алешки
бпла сегодня
дроны
гуманитарная катастрофа
всу
дмитрий песков
родион мирошник
александр чаленко
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"Да, там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее. Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Алешках.В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал агентству РИА Новости, что Украина стремится дистанционно осадить город и лишить гражданских людей еды, воды, медикаментов, товаров первой необходимости. Также цель ВСУ – разрушить энергосистему Алёшек."Это есть проявление террористической войны. Ситуация в Алешках цинична еще тем, что Киев постоянно врет о ней. Он, создавая максимальные проблемы для населения, живущего в Алешках, старается рассказывать о том, что это не Украина делает, это делают русские", – сказал Мирошник в беседе с агентством.Один из командиров российской армии (попросивший не называть его имени и позывного), который воюет в тех местах, рассказал изданию Украина.ру о гуманитарной ситуации в регионе."Там полный ад. Гражданские машины в Алешки проехать не могут – бандеровские дроны их сразу уничтожают. Еще четыре месяца тому назад мы предупреждали гражданские власти, что там будет то, что сейчас происходит. Нам, военным, там легче проехать, а гражданским – нет.Всех, кто живет в этих местах, нужно было просто принудительно вывозить. Хотят, не хотят – всех вывозить. Кстати, все семьи в Алешках в своё время получили жилищные сертификаты, то есть могли спокойно переехать и в другом месте России купить новое жилье. Подавляющее большинство уехало. До СВО в городе проживало 24 тысячи человек, сейчас – около 2 тысяч. Вопрос: почему они остались, ведь сертификаты получили? Ответа я не знаю", – рассказал военный.С каждым месяцем над дорогами Херсонской области летает все больше украинских БПЛА – и они регулярно бьют по нашему автотранспорту, добавляет наш собеседник. Да, российские мобильные огневые группы (МОГи) есть, но они не справляются, потому что вражеских дронов слишком много. Также издания Украина.ру поговорило с волонтером, который регулярно ездит в Херсонскую область с 2022 года. Он тоже оценил ситуацию в Алёшках как гуманитарную катастрофу:"Причина – украинские дроны, с которыми мы ничего не можем сделать. Да, мы их сбиваем, но их больше, чем наших возможностей их уничтожить. Чего вы хотите от Алешек, если в Каланчаках, которые находятся в 70 километрах от Алешек, летают вражеские дроны?! Мне товарищ на днях оттуда звонил и говорит: мы там головы поднять не можем!Что касается Алешек, то город разбит. Там осталось примерно полторы тысячи человек, ничего не работает. Да, что-то удается привезти, но только по мелочи. Население кочует по городу. Из разбитых домов перебираются в более менее целые. Работает только местная больница", – рассказал волонтер, также попросивший об анонимности.По мнению волонтера, выходом могло бы стать создание гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения. Но для этого нужно договариваться с противником. "Нужно вывозить людей. Да, можно завезти туда продукты и лекарства, но это не решит проблему. Как только закончится работа гуманитарного коридора – проехать в Алешки снова будет невозможно", – уверен наш собеседник.
https://ukraina.ru/20221102/1040373560.html
херсонская область
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Александр Чаленко
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Александр Чаленко
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эксклюзив, херсонская область, алешки, бпла сегодня, дроны, гуманитарная катастрофа, всу, дмитрий песков, родион мирошник, александр чаленко
Эксклюзив, Херсонская область, Алешки, БПЛА сегодня, дроны, гуманитарная катастрофа, ВСУ, Дмитрий Песков, Родион Мирошник, Александр Чаленко

"Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области

17:02 24.09.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ЛубинецАлёшки
Алёшки - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Лубинец
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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21 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию в городе Алёшки, небольшом городке на левом берегу Днепра, критической в гуманитарном плане.
"Да, там действительно есть проблемы с доставкой туда продуктов питания, медикаментов и так далее. Киевский режим буквально делает все, чтобы препятствовать этим поставкам. Дроны постоянно висят в воздухе, убивают людей. Ситуация действительно критическая", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Алешках.
В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал агентству РИА Новости, что Украина стремится дистанционно осадить город и лишить гражданских людей еды, воды, медикаментов, товаров первой необходимости. Также цель ВСУ – разрушить энергосистему Алёшек.
"Это есть проявление террористической войны. Ситуация в Алешках цинична еще тем, что Киев постоянно врет о ней. Он, создавая максимальные проблемы для населения, живущего в Алешках, старается рассказывать о том, что это не Украина делает, это делают русские", – сказал Мирошник в беседе с агентством.
Один из командиров российской армии (попросивший не называть его имени и позывного), который воюет в тех местах, рассказал изданию Украина.ру о гуманитарной ситуации в регионе.
"Там полный ад. Гражданские машины в Алешки проехать не могут – бандеровские дроны их сразу уничтожают. Еще четыре месяца тому назад мы предупреждали гражданские власти, что там будет то, что сейчас происходит. Нам, военным, там легче проехать, а гражданским – нет.
Всех, кто живет в этих местах, нужно было просто принудительно вывозить. Хотят, не хотят – всех вывозить. Кстати, все семьи в Алешках в своё время получили жилищные сертификаты, то есть могли спокойно переехать и в другом месте России купить новое жилье. Подавляющее большинство уехало. До СВО в городе проживало 24 тысячи человек, сейчас – около 2 тысяч. Вопрос: почему они остались, ведь сертификаты получили? Ответа я не знаю", – рассказал военный.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября 2022, 16:08
Геническ: как живёт неформальная столица Херсонской области
С каждым месяцем над дорогами Херсонской области летает все больше украинских БПЛА – и они регулярно бьют по нашему автотранспорту, добавляет наш собеседник. Да, российские мобильные огневые группы (МОГи) есть, но они не справляются, потому что вражеских дронов слишком много.
Также издания Украина.ру поговорило с волонтером, который регулярно ездит в Херсонскую область с 2022 года. Он тоже оценил ситуацию в Алёшках как гуманитарную катастрофу:
"Причина – украинские дроны, с которыми мы ничего не можем сделать. Да, мы их сбиваем, но их больше, чем наших возможностей их уничтожить. Чего вы хотите от Алешек, если в Каланчаках, которые находятся в 70 километрах от Алешек, летают вражеские дроны?! Мне товарищ на днях оттуда звонил и говорит: мы там головы поднять не можем!
Что касается Алешек, то город разбит. Там осталось примерно полторы тысячи человек, ничего не работает. Да, что-то удается привезти, но только по мелочи. Население кочует по городу. Из разбитых домов перебираются в более менее целые. Работает только местная больница", – рассказал волонтер, также попросивший об анонимности.
По мнению волонтера, выходом могло бы стать создание гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения. Но для этого нужно договариваться с противником.
"Нужно вывозить людей. Да, можно завезти туда продукты и лекарства, но это не решит проблему. Как только закончится работа гуманитарного коридора – проехать в Алешки снова будет невозможно", – уверен наш собеседник.
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ЭксклюзивХерсонская областьАлешкиБПЛА сегоднядроныгуманитарная катастрофаВСУДмитрий ПесковРодион МирошникАлександр Чаленко
 
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