https://ukraina.ru/20260924/polsha-evakuirovala-dva-pogranichnykh-punkta-propuska-iz-za-vs-rf-udarov-po-ukraine---tusk-1083413007.html

Польша эвакуировала два пограничных пункта пропуска из-за ВС РФ ударов по Украине - Туск

Польша эвакуировала два пограничных пункта пропуска из-за ВС РФ ударов по Украине - Туск - 24.09.2026 Украина.ру

Польша эвакуировала два пограничных пункта пропуска из-за ВС РФ ударов по Украине - Туск

Польша провела эвакуацию пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин" из-за российского ракетного обстрела приграничной украинской территории. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

2026-09-24T18:31

2026-09-24T18:31

2026-09-24T18:31

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Туск рассказал об эвакуации людей во время встречи с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым в Варшаве. Переходы в Зосине и Дорогуске были закрыты на полчаса, сообщает RFM24."Это настоящая трагедия нашего времени, потому что это не первый раз, когда я разговариваю с одним из наших партнеров здесь, в Варшаве, и обсуждаю агрессивное поведение России и проблемы, которые оно создает для Польши, именно в этот момент русские решают это доказать. Пока мы только что разговаривали, Украина снова подверглась нападению у польской границы, и нам снова пришлось эвакуировать пограничные переходы в Грубешуве и Дорогуске ", — сказал Туск.Он пожаловался на "потери и стресс, которые это вызывает", а также сделал вывод из произошедшего"Эта ситуация вынуждает нас действовать очень последовательно здесь, в Польше, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать Европу и наших европейских партнеров о том, что сейчас действительно трудные времена и что нам необходимо хорошо подготовиться к предстоящим неделям и месяцам. Осень и зима могут оказаться действительно критическими ", — заявил польский премьер-министр. Незадолго до этого польский евродепутат Марчин Сыпневский потребовал остановить финансирование Украины, пока Киев не откажется от героизации националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Подробности в публикации "Ни цента Украине": евродепутат разорвал портреты Бандеры и ШухевичаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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польша, россия, новости, украина, государственная граница, пограничники, эвакуация, ес, туск дональд