https://ukraina.ru/20260924/polsha-evakuirovala-dva-pogranichnykh-punkta-propuska-iz-za-vs-rf-udarov-po-ukraine---tusk-1083413007.html
Польша эвакуировала два пограничных пункта пропуска из-за ВС РФ ударов по Украине - Туск
Польша эвакуировала два пограничных пункта пропуска из-за ВС РФ ударов по Украине - Туск - 24.09.2026 Украина.ру
Польша эвакуировала два пограничных пункта пропуска из-за ВС РФ ударов по Украине - Туск
Польша провела эвакуацию пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин" из-за российского ракетного обстрела приграничной украинской территории. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
2026-09-24T18:31
2026-09-24T18:31
2026-09-24T18:31
польша
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государственная граница
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Туск рассказал об эвакуации людей во время встречи с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым в Варшаве. Переходы в Зосине и Дорогуске были закрыты на полчаса, сообщает RFM24."Это настоящая трагедия нашего времени, потому что это не первый раз, когда я разговариваю с одним из наших партнеров здесь, в Варшаве, и обсуждаю агрессивное поведение России и проблемы, которые оно создает для Польши, именно в этот момент русские решают это доказать. Пока мы только что разговаривали, Украина снова подверглась нападению у польской границы, и нам снова пришлось эвакуировать пограничные переходы в Грубешуве и Дорогуске ", — сказал Туск.Он пожаловался на "потери и стресс, которые это вызывает", а также сделал вывод из произошедшего"Эта ситуация вынуждает нас действовать очень последовательно здесь, в Польше, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать Европу и наших европейских партнеров о том, что сейчас действительно трудные времена и что нам необходимо хорошо подготовиться к предстоящим неделям и месяцам. Осень и зима могут оказаться действительно критическими ", — заявил польский премьер-министр. Незадолго до этого польский евродепутат Марчин Сыпневский потребовал остановить финансирование Украины, пока Киев не откажется от героизации националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Подробности в публикации "Ни цента Украине": евродепутат разорвал портреты Бандеры и ШухевичаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, россия, новости, украина, государственная граница, пограничники, эвакуация, ес, туск дональд
Польша, Россия, Новости, Украина, государственная граница, пограничники, эвакуация, ЕС, Туск Дональд
Польша эвакуировала два пограничных пункта пропуска из-за ВС РФ ударов по Украине - Туск
Польша провела эвакуацию пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин" из-за российского ракетного обстрела приграничной украинской территории. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
Туск рассказал об эвакуации людей во время встречи с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым в Варшаве. Переходы в Зосине и Дорогуске были закрыты на полчаса, сообщает RFM24.
"Это настоящая трагедия нашего времени, потому что это не первый раз, когда я разговариваю с одним из наших партнеров здесь, в Варшаве, и обсуждаю агрессивное поведение России и проблемы, которые оно создает для Польши, именно в этот момент русские решают это доказать. Пока мы только что разговаривали, Украина снова подверглась нападению у польской границы, и нам снова пришлось эвакуировать пограничные переходы в Грубешуве и Дорогуске ", — сказал Туск.
Он пожаловался на "потери и стресс, которые это вызывает", а также сделал вывод из произошедшего
"Эта ситуация вынуждает нас действовать очень последовательно здесь, в Польше, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать Европу и наших европейских партнеров о том, что сейчас действительно трудные времена и что нам необходимо хорошо подготовиться к предстоящим неделям и месяцам. Осень и зима могут оказаться действительно критическими ", — заявил польский премьер-министр.
Незадолго до этого польский евродепутат Марчин Сыпневский потребовал остановить финансирование Украины, пока Киев не откажется от героизации националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Подробности в публикации "Ни цента Украине": евродепутат разорвал портреты Бандеры и Шухевича
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