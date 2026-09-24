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Минобразования Украины рассказало о миграции абитуриентов

Минобразования Украины рассказало о миграции абитуриентов - 24.09.2026 Украина.ру

Минобразования Украины рассказало о миграции абитуриентов

В 2026 году на Украине отмечается меньше потерь высшего образования из-за оттока абитуриентов за границу. Об этом 24 сентября сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобразования постсоветской республики

2026-09-24T18:06

2026-09-24T18:06

2026-09-24T18:06

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В 2026 году наблюдается меньший отток абитуриентов за границу, что приводит к меньшим потерям в сфере высшего образования. Об этом заявил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам вступительной кампании нынешнего года."Следует положительно оценивать те качественные изменения, связанные с выездом молодежи за границу. В этом году у нас меньше потерь, связанных с отъездом выпускников учреждений общего среднего образования за границу", – сказал Шаров.Он также сообщил, что в нынешнем году стало меньше поступающих в высшие учебные заведения восточных и южных регионов, а также Киева."Наблюдается определенная тенденция к миграции абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения центральных и западных регионов Украины", – констатировал Шаров.В публикации отмечено, что в 2026 году 212,8 тыс. абитуриентов получили рекомендации к зачислению на бакалавриат, из них 73,1 тыс. – на бюджет. Ещё 80,3 тыс. абитуриентов получили рекомендации в магистратуру, из них 28,3 тыс. – на бюджет.Больше новостей дня представлено в обзоре Украинского диверсанта выдают Германии, Совбез обсудил основные угрозы. Итоги 24 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, минобразования, киев, студенты, вуз, молодежь, образование