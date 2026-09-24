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Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель
Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель - 24.09.2026 Украина.ру
Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель
В польском городе Ярослав (Подкарпатское воеводство) на территории Бенедиктинского монастыря произошло трагическое происшествие с участием 31-летнего украинца, передает радиостанция RMF24
2026-09-24T14:31
2026-09-24T14:31
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Беженец ворвался в монастырский комплекс и напал с ножом на людей. Пострадали пятеро человек: местная жительница и четверо мужчин, трое из которых оказались священнослужителями. Всех раненых экстренно госпитализировали.Врачам не удалось спасти жизнь одного из пострадавших священников, он скончался от полученных травм. Еще два человека сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавшего, оружие у него изъяли. Городские власти и экстренные службы после инцидента рекомендовали местным школам и социальным объектам временно усилить меры безопасности и пропускной режим. Сейчас на месте преступления работают криминалисты и прокуратура, которые пытаются выяснить, что именно толкнуло иностранца на этот шаг.О других преступлениях - в материале В Киеве мобилизованный зарезал врача в ТЦК на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель
14:31 24.09.2026 (обновлено: 14:44 24.09.2026)
В польском городе Ярослав (Подкарпатское воеводство) на территории Бенедиктинского монастыря произошло трагическое происшествие с участием 31-летнего украинца, передает радиостанция RMF24
Беженец ворвался в монастырский комплекс и напал с ножом на людей.
Пострадали пятеро человек: местная жительница и четверо мужчин, трое из которых оказались священнослужителями. Всех раненых экстренно госпитализировали.
Врачам не удалось спасти жизнь одного из пострадавших священников, он скончался от полученных травм. Еще два человека сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавшего, оружие у него изъяли.
Городские власти и экстренные службы после инцидента рекомендовали местным школам и социальным объектам временно усилить меры безопасности и пропускной режим. Сейчас на месте преступления работают криминалисты и прокуратура, которые пытаются выяснить, что именно толкнуло иностранца на этот шаг.
О других преступлениях - в материале В Киеве мобилизованный зарезал врача в ТЦК на сайте Украина.ру.