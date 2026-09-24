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Человек, благодаря которому Одесса стала Одессой: 260 лет Дюку Ришелье

Человек, благодаря которому Одесса стала Одессой: 260 лет Дюку Ришелье - 24.09.2026 Украина.ру

Человек, благодаря которому Одесса стала Одессой: 260 лет Дюку Ришелье

25 сентября 1766 года родился Арман-Эммануэль София Септимани де Виньеро, Дю Плесси, граф де Шинон, герцог Д'Эгийон, герцог де Фронсак, 5-й герцог де Ришелье (правильно — Ришельё), известный в Одессе как Дюк. Один из наиболее выдающихся государственных деятелей начала XIX века, продолживший дело великого Потёмкина по развитию Новороссии

2026-09-24T16:00

2026-09-24T16:00

2026-09-24T16:00

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Памятник основателям Одессы представляет собою статую императрицы Екатерины Великой, у её подножия стоят фигуры военного моряка де Рибаса, военного инженера де Воланна, фаворитов Екатерины князя Потёмкина-Таврического и его куда менее одарённого Платона Зубова.Имени герцога Ришелье нет в этом перечне. Но монумент ему в Одессе был поставлен куда раньше, чем Екатерине и её сподвижникам. Если проследить за жестом бронзовой императрицы, то взгляд упадет на стоящую в нескольких сотнях метров статую римского полководца — в лавровом венке победителя, калигах солдата, с гладиусом на портупее и в сенаторской тоге, с хартией, зажатой в левой руке. Надпись на укрепленной в постаменте латунной позолоченной доске гласит:"Герцогу Эммануилу де Ришелье, управлявшему с 1803 по 1814 год Новороссийским краем и положившему основание благосостоянию Одессы, благодарные к незабвенным его трудам жители всех сословий сего города и губерний: Екатеринославской, Херсонской и Таврической — воздвигли памятник сей в 1826 г. при Новороссийском генерал-губернаторе графе Воронцове".Эммануил Иосифович, как его называли в России, происходил из аристократического рода дю Плесси. В конце XIV века одна из его ветвей получила во владение замок Ришелье, ставший фамильным. Самый выдающийся представитель рода — знаменитый пожизненный первый министр Короля-Солнце, был, как известно, духовной особой — кардиналом, а потому прямых потомков не имел.Графский титул и замок Ришелье достался его старшему внучатому племяннику Арману. Его сын Луи Франсуа в 1748 году стал маршалом Франции и одним из самых известных полководцев и военных теоретиков XVIII века. Арман-Эммануил приходился маршалу внуком.По обычаю французских аристократов, Эммануила женили сразу же после окончании учёбы в 15-летнем возрасте. Невесте было 12, она была горбата, а сразу после бракосочетания жених отправился в длительное путешествие. Герцог никогда не жил с женой, но больше ни на ком так и не женился.Вскоре после начала революции, как и многие другие аристократы, он решил перебраться в Россию, о чем написал императрице Екатерине. В ожидании ответа вновь посетил Вену, где близко сошелся с Шарлем де Линем, и графом Александром де Ланжероном.21 ноября 1790 года граф Эммануил дю Плесси прибыл в ставку Потёмкина в Бендеры, а решающий штурм Измаила состоялся 22 декабря. Одним из его героев был покоритель Хаджибея и будущий основатель Одессы, командующий гребной флотилией неаполитанец Хосе (Иосиф) де Рибас. Отличились и все трое друзей — Ланжерон, де Линь — младший и Эмануил дю Плесси.Через несколько дней он должен был вернуться во Францию, чтобы привести в порядок семейные дела после смерти отца. С его кончиной Эммануил получил право титуловаться герцогом Ришелье.В августе 1791 года Ришелье покидает Францию и был принят в русскую службу в чине полковника.В сентябре 1792 года прусские войска потерпели поражение от армии революционной Франции при Вальми и отошли за Рейн. Вместе с ними отступил и эмигрантский корпус принца Конде, который обратился к Екатерине с просьбой принять его людей на службу.Французам было предложено переселиться в Новороссию и сформировать колонию, губернатором которой должен был стать Ришелье.Конде отказался, корпус приняли на службу австрийцы. В свою очередь Ришелье отказался присоединиться к Конде, но это не помешало революционным властям объявить его вне закона, конфисковать имущество и даже на некоторое время бросить в тюрьму его жену.После поражения австрийцев на Рейне в 1794 году Ришелье и Ланжерон вернулись в Россию. Румянцев предложил Ланжерону вступить в Малороссийский гренадерский полк, а Ришелье — в кирасирский Военного ордена полк. Оба подразделения были на тот момент расквартированы в Дубно на Волыни. Соответствующие документы они смогли получить лишь в июне 1795 года, после чего отправились в свои полки. При Павле I Ришелье стал генерал-майором и командиром лейб-гвардии кирасирского полка. Однако, он предпочёл удалиться подальше от императора.2 января 1802 года Ришелье наконец удалось вернуться в Париж. Бонапарт поставил ему условие реабилитации — принять амнистию, и тогда его исключат из списка эмигрантов. Ришелье отказал.Новому императору Александру I был нужен человек, который смог бы взять на себя всю ношу ответственности за развитие огромного края. Таким человеком стал Ришелье.Сперва ему надлежало проявить себя в деле, получив в управление самый молодой и, пожалуй, на тот момент наименее развитый из молодых городов Новороссии — Одессу.8 февраля 1803 года император Александр издал два именных указа. Первый из них предназначался Сенату: "О бытии в городе Одессе градоначальником генерал-лейтенанту Дюку де Ришелье, и о должности его". Второй — "Одесскому градоначальнику Дюку де-Ришелье. О данном ему наставлении на отправление должности".Кратко остановимся на самых ключевых вехах.Ришелье усовершенствовал фискальную систему. Ввёл фиксированный экспортный сбор 2,5 копейки с четверти вывозимого хлеба (хлебная четверть в XVIII веке составляла 7 пудов 10 фунтов). Средства, поступавшие от этого сбора, расходовались на строительные нужды.Ришелье добивался снижения ввозных пошлин, которые уже в 1803 году были уменьшены на четверть. В 1804-м был введён беспошлинный транзит для товаров, направлявшихся в Молдавию, Валахию, Австрию и Пруссию. Был создан обширный складской терминал, на территории которого импортные товары могли находится 18 месяцев без таможенного оформления, ожидая наиболее выгодного покупателя.В Одессе открыты ремесленная касса, учётная контора и ссудное отделение банка, контора морского страхования товаров. В 1808 году открылся коммерческий суд.Ришелье постоянно боролся с министерством финансов за снижение фискальной нагрузки на едва начавший развиваться край: просил освободить от налогов греков, поселенных в Керчи и Еникале, отменить подати с незаселённых земель Новороссии, облегчить повинность по постою войск в городах Крыма, перевести пленных турок из Екатеринославской в более богатые губернии и т.п.Особое внимание уделялось портовой инфраструктуре Одессы. На её развитие правительство выделило кредит в 200 000 рублей. Были сооружены две гавани, одна для судов, прибывающих из других русских портов, другая, карантинная — для судов, прибывающих из иностранных портов. Был обустроен и новый карантин.В 1802 году, накануне учреждения градоначальства во главе с Ришелье, за год Одессу посещало 300 судов. Уже в 1805 году их было более 1000. Сумма торговых сделок, заключаемых в Одессе в том же 1802 году, составила 2 млн рублей. В 1813-м, за год до того, как Ришелье покинул город, сделок было проведено на сумму до 25 млн.Франция, Австрия, Испания, Неаполитанское королевство учредили в Одессе свои консульства.Рост экономики привёл к росту населения. В 1804 году в Одессе насчитывалось 8 тыс. жителей, в 1813-м — до 35 тыс.Ришелье поощрял застройку — бесплатно выделял участки, при условии строительства за два года, выдавал долгосрочные ссуды под залог возводимых зданий. Практически сразу после прибытия в город герцог занялся организацией переселения в Новороссию выходцев из Германии.Особое внимание Ришелье уделял озеленению Одессы. Были созданы ботанический и городской сады, а также знаменитый Никитский ботанический сад в Крыму. Именно благодаря ему в городе появились акации, ставшие визитной карточкой Одессы.В 1809 году был построен городской театр по эскизам архитектора Тома де Томона — автора проекта оформления стрелки Васильевского острова в Петербурге. С тех пор в Одессе регулярно гастролировали итальянские труппы.Ришелье создал несколько приходских школ для мальчиков в Одессе, уездное училище и высшее училище для детей православного вероисповедания, гимназию для лиц преимущественно купеческого сословия, Благородный институт для дворянских детей обоего пола.В 1811 году Ришелье привлёк в Одессу одного из выдающихся французских педагогов, аббата Николя. В будущем из Ришельевской гимназии вырастет Новороссийский императорский университет.В 1812 году Одессу охватила эпидемия бубонной чумы. 26 августа указом Ришелье были закрыты все церкви, биржа и суды. Город был разделён на кварталы. В каждом квартале назначался офицер или дворянин, который ежедневно должен был обходить все дома и фиксировать случаи заболевания. 22 ноября в Одессе был установлен общий строжайший карантин. Выходить из дома можно было только по служебной необходимости. Еда разносилась два раза в день в каждую квартиру особыми комиссарами.Сам Ришелье, аббат Николь и другие соратники герцога навещали больных и чуть ли не собственноручно хоронили умерших. После этого авторитет Дюка достиг в Одессе уровня обожания.В январе 1813 года Черная смерть, наконец, отступила. Она унесла жизни 2660 человек из 36 000 обитателей города.Борьба с чумой стала, пожалуй, последним подвигом Дюка в Новороссии. В 1814 году русские войска вошли в Париж, и многие эмигранты, включая Ришелье, смогли, наконец, вернуться на родину. Тысячи человек провожали карету герцога до городской заставы, сотни — до первой почтовой станции.***На родине Ришелье стал одним из крупнейших политиков эпохи Реставрации, дважды возглавив французский кабинет. Талейран, известный своим сарказмом, сказал: "Хороший выбор. Именно такой человек нужен Франции, который лучше, чем её, знает Крым".Но такой человек действительно был Франции нужен. Кристально честный, не страдающий радикализмом, характерным для большинства эмигрантов, которые, по известному выражению, "так ничего и не поняли и ничему не научились".В 1818 году Александр побывал в Одессе и был поражен сделанным для города и края. В награду он отправил первому министру Франции и одесскому Дюку орден Андрея Первозванного — высший орден Российской империи.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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