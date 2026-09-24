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Украинский военнослужащий за $8 тыс обещал помочь уклонистам
Украинский военнослужащий за $8 тыс обещал помочь уклонистам - 24.09.2026 Украина.ру
Украинский военнослужащий за $8 тыс обещал помочь уклонистам
Военнослужащий обещал военнообязанным помочь избежать мобилизации и привлечён к уголовной ответственности. Об этом 24 сентября сообщает Государственное бюро расследований Украины.
2026-09-24T17:45
2026-09-24T17:45
2026-09-24T17:45
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Фигурант через знакомых искал мужчин, нарушивших правила военного учета. Им он предлагал свои услуги, заверяя, что оказывает влияние на должностных лиц одного из районных военкоматов (ТЦК и СП) Николаевской области и членов военно-врачебной комиссии."За 6–8 тысяч долларов США он обещал добиться снятия военнообязанного с розыска, а в дальнейшем помочь избежать мобилизации по состоянию здоровья", - рассказали в ГБР.Военнослужащий неназванной в/ч был задержан после получения части денег. Следствие устанавливает других причастных к схеме спасения уклонистов на возмездной основе."Мероприятия проводились с содействием СБУ, Департамента стратегических расследований Нацполиции и Управления внутренней безопасности Главного управления Военной службы правопорядка", - отметили в ГБР, комментируя дело военнослужащего.Актуальное интервью: Дмитрий Евстафьев: США и Британия делают все, чтобы Германия не стала лидером войны с Россией на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гбр, тцк, сбу, мобилизация на украине, ситуация на украине, уклонисты
Новости, Украина, ГБР, ТЦК, СБУ, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, уклонисты
Украинский военнослужащий за $8 тыс обещал помочь уклонистам
Военнослужащий обещал военнообязанным помочь избежать мобилизации и привлечён к уголовной ответственности. Об этом 24 сентября сообщает Государственное бюро расследований Украины.
Фигурант через знакомых искал мужчин, нарушивших правила военного учета. Им он предлагал свои услуги, заверяя, что оказывает влияние на должностных лиц одного из районных военкоматов (ТЦК и СП) Николаевской области и членов военно-врачебной комиссии.
"За 6–8 тысяч долларов США он обещал добиться снятия военнообязанного с розыска, а в дальнейшем помочь избежать мобилизации по состоянию здоровья", - рассказали в ГБР.
Военнослужащий неназванной в/ч был задержан после получения части денег. Следствие устанавливает других причастных к схеме спасения уклонистов на возмездной основе.
"Мероприятия проводились с содействием СБУ, Департамента стратегических расследований Нацполиции и Управления внутренней безопасности Главного управления Военной службы правопорядка", - отметили в ГБР, комментируя дело военнослужащего.
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