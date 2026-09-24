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Украинский военнослужащий за $8 тыс обещал помочь уклонистам

Украинский военнослужащий за $8 тыс обещал помочь уклонистам - 24.09.2026 Украина.ру

Украинский военнослужащий за $8 тыс обещал помочь уклонистам

Военнослужащий обещал военнообязанным помочь избежать мобилизации и привлечён к уголовной ответственности. Об этом 24 сентября сообщает Государственное бюро расследований Украины.

2026-09-24T17:45

2026-09-24T17:45

2026-09-24T17:45

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Фигурант через знакомых искал мужчин, нарушивших правила военного учета. Им он предлагал свои услуги, заверяя, что оказывает влияние на должностных лиц одного из районных военкоматов (ТЦК и СП) Николаевской области и членов военно-врачебной комиссии."За 6–8 тысяч долларов США он обещал добиться снятия военнообязанного с розыска, а в дальнейшем помочь избежать мобилизации по состоянию здоровья", - рассказали в ГБР.Военнослужащий неназванной в/ч был задержан после получения части денег. Следствие устанавливает других причастных к схеме спасения уклонистов на возмездной основе."Мероприятия проводились с содействием СБУ, Департамента стратегических расследований Нацполиции и Управления внутренней безопасности Главного управления Военной службы правопорядка", - отметили в ГБР, комментируя дело военнослужащего.Актуальное интервью: Дмитрий Евстафьев: США и Британия делают все, чтобы Германия не стала лидером войны с Россией на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, гбр, тцк, сбу, мобилизация на украине, ситуация на украине, уклонисты