https://ukraina.ru/20260924/ombudsmen-lnr-rasskazala-skolko-detey-pogiblo-i-raneno-s-nachala-konflikta-v-donbasse-1083408394.html

Омбудсмен ЛНР рассказала, сколько детей погибло и ранено с начала конфликта в Донбассе

Омбудсмен ЛНР рассказала, сколько детей погибло и ранено с начала конфликта в Донбассе - 24.09.2026 Украина.ру

Омбудсмен ЛНР рассказала, сколько детей погибло и ранено с начала конфликта в Донбассе

С начала конфликта в Донбассе в результате украинской агрессии в Луганской Народной Республике погибли 79 детей и 318 получили ранения. Об этом 24 сентября сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в республике Инна Швенк

2026-09-24T16:23

2026-09-24T16:23

2026-09-24T16:23

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"С 2014 года по сегодняшний день от рук вооруженных сил и вооруженных формирований Украины погибли 79 детей", - сообщила Швенк.Также она сообщила, что ранения различной степени тяжести за этот период получили 318 детей.В июле глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 314 раненых детях и 76 погибших. В сентябрьском интервью Швенк рассказала, что более 50 детей ЛНР с начала этого года обрели семью. 18 из них отправились к кровным родителям, сообщало издание "Вести Луганск".В ночь на 2 июня российские войска также нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. Москва предупреждала о неизбежности возмездия заранее. Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном трагедии в Старобельске, назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты"."Ну что же, похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", — заявил глава государства, анонсировав "разговор в закрытом режиме" об ответе России.Украинские власти вновь заявили о критической нехватке ракет для американских систем ПВО Patriot.Это был ответ на террористическую атаку киевского режима по колледжу и общежитию в Старобельске, в результате которой погибли 22 человека, включая детей и подростков.Актуальное интервью: Александр Камкин: Германия украинизирует свою политику и сделала первый шаг к принятию расовых законовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, луганская народная республика, украина, донбасс, леонид пасечник, россия, дети, омбудсмен